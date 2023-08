Guirassy-Klausel bereits abgelaufen: VfB-Stürmer kann sich Verbleib vorstellen

Von: Niklas Noack

Serhou Guirassy kann sich Verbleib beim VfB Stuttgart vorstellen. © Pressefoto Rudel/Robin Rudel/IMAGO

Der VfB Stuttgart hat es wieder selbst in der Hand, ob man Serhou Guirassy verkaufen möchte.

Stuttgart - Viele Fans der Schwaben bangten zuletzt um ihren Top-Stürmer. BW24 zeigt auf, wieso der VfB bei Serhou Guirassy das Heft des Handelns wieder in der Hand hat.

Zuletzt wurde der Stürmer vor allem aus der Premier League umworben. Allerdings soll sich Guirassy gut vorstellen können, beim VfB zu bleiben, denn bei den Schwaben ist er der Stürmer Nummer eins. In der vergangenen Saison erzielte Guirassy in der Bundesliga elf Tore für den VfB und war für die Schwaben im Kampf um den Klassenerhalt die Lebensversicherung.

Der VfB Stuttgart startet am Samstag (12. August, 13 Uhr/Sky) in die Pflichtspielsaison. Dann treffen die Schwaben in der ersten Runde des DFB-Pokals in Reutlingen auf die TSG Balingen.