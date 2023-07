Gewitter, umgestürzte Bäume und heftige Regenfälle: Unwetter sorgt für Chaos-Trainingslager des VfB Stuttgart

Von: Niklas Noack

Der Platz des USC Neukirchen ist vorerst nicht mehr bespielbar, sodass der VfB Stuttgart zurück in die Heimat gereist ist. © Alexander Keppler/IMAGO

Chaos in Neukirchen am Großvenediger: Aufgrund eines heftigen Unwetters und weiter zu erwartenden Regenfällen hat der VfB Stuttgart das Trainingslager in Österreich abgebrochen.

Neukirchen am Großvenediger/Stuttgart - Der Schwabentross ist abgereist. BW24 gibt anhand von Fotos und Videos interessante Einblicke dazu, weshalb der VfB Stuttgart das Trainingslager in Österreich vorzeitig abbrechen musste.

Stuttgart war am vergangenen Montag nach Neukirchen am Großvenediger gereist, um sich dort auf die anstehende Saison vorzubereiten. Lediglich zwei Einheiten absolvierte der VfB auf dem Platz des USC Neukirchen aber, bevor den Schwaben ein Unwetter einen Strich durch die Rechnung machte.

Am 19. August geht für den VfB Stuttgart die neue Bundesliga-Spielzeit los. Dann gastiert an einem Samstag (15.30 Uhr/Sky) der VfL Bochum in der MHPArena. Zuvor geht es am 12. August (13 Uhr/Sky) für den VfB im DFB-Pokal gegen die TSG Balingen.