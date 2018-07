Mit dieser noblen Geste hat sich Hummels großen Respekt in Südkorea erworben

Mats Hummels im WM-Spiel gegen Südkorea am Ball.

Mats Hummels vom FC Bayern hat trotz des historischen vorzeitigen Ausscheidens bei der Fußball-WM in Russland Größte gezeigt und sich damit vor allem in Südkorea Respekt erworben.

München/Kasan - Nationalspieler Mats Hummels hat sich mit einer noblen Geste nach dem historischen deutschen WM-Aus großen Respekt in Südkorea erworben. Ein Bericht des koreanischen Abwehrspielers Kim Young-Gwon über seinen Trikottausch mit Hummels nach dem 2:0 gegen die DFB-Elf in Kasan erwärmt in dem asiatischen Land die Herzen der Fans.

Kim (28) hat Hummels Medienberichten zufolge nach dem Schlusspfiff um dessen Dress gebeten. Hummels (29) aber habe ihn gebeten, erst im Spielertunnel zu tauschen. Dann verlor Kim den Profi des FC Bayern aus den Augen, weil er mit seinen Kollegen und den Fans den Sieg feierte. Als er später an der koreanischen Kabine erschien, wartete dort bereits Hummels zum Trikottausch.

+ Kim Young-Gwon (2.v.l.) erzielt das 1:0 gegen Torwart Manuel Neuer (l), Mats Hummels (r) kann nicht mehr eingreifen. © dpa / Christian Charisius Kim hatte mit seinem Treffer zum 1:0 in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Deckel auf das historische Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft. Das DFB-Team hätte gegen Südkorea einen Sieg benötigt, um doch noch das Achtelfinale zu erreichen.

SID mit fw