WM 2018: Wer kommentiert das Finale Frankreich gegen Kroatien? ZDF legt sich fest

Mainz - Am Sonntag, 15. Juli 2018, steigt das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Das Endspiel wird live und in voller Länge beim öffentlich-rechtlichen Sender ZDF sowie beim Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt. Doch wer wird das Match kommentieren?

WM 2018: Wer kommentiert das Finale? ZDF legt sich fest

Das ZDF hat sich festgelegt: Béla Réthy kommentiert das Finale der WM 2018. Das bestätigte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Für den 61 Jahre alten Sportreporter ist es das dritte WM-Endspiel seiner Karriere. Der gebürtige Wiener kommentierte bereits die WM-Endspiele 2002 zwischen Deutschland und Brasilien sowie 2010 zwischen Spanien und den Niederlanden.

Réthy war seit 1986 bei allen Fußball-Weltmeisterschaften im Einsatz. Bei EM-Endrunden setzte das ZDF den Reporter auch für die Finals 1996, 2004 und 2012 ein.

+ Béla Réthy kommentiert das Finale der WM 2018 im ZDF. © dpa / Axel Heimken

WM 2018: Claudia Neumann und Oliver Schmidt beim Finale nicht im Einsatz

Vor der Bekanntgabe des ZDF galt auch Oliver Schmidt als möglicher Kommentator für das WM-Finale am 15. Juli in Moskau. Der 46-Jährige darf nun stattdessen am Mittwoch (11. Juli) das Halbfinale Kroatien gegen England begleiten. Beim ersten Semi-Finale zwischen Belgien und Frankreich am Dienstag in der ARD ist Steffen Simon im Einsatz.

Eine andere Reporterin des ZDF zog bei ihren Einsätzen während des Turniers den Ärger einiger Zuschauer auf sich: Claudia Neumann. Doch die 54-Jährige wehrt sich nun gegen ihre Hetzer. Auch der Sender reagierte und stellte bei der Staatsanwaltschaft Mainz Strafantrag gegen zwei Nutzer.

WM 2018: Auch Sky-Kommentator für das Finale steht fest

Beim Pay-TV-Sender Sky, welcher das Endspiel am Sonntag sogar in Ultra HD zeigt, gibt es keine Überraschung. Die TV-Zuschauer hören wie bei den anderen WM-Partien bei Sky die Stimme von Wolff Fuss. Lediglich bei der Achtelfinal-Begegnung zwischen England und Kolumbien musste der 42-Jährige aussetzen. Fuss hatte an diesem Abend andere Pläne.

Sie wollen wissen, welche Sender das Halbfinale, das Spiel um Platz drei sowie das Endspiel der WM 2018 ausstrahlen? Die Antwort auf diese Frage finden Sie in unserem WM-Sendeplan.

