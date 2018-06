WM geht in die heiße Phase: Diese TV-Moderatorin ließ nach Sieg ihres Teams spontan die Hüllen fallen

Bei der WM 2018 gab es schon so einige Highlights. Auf dem Platz gibt es wunderbare Spielzüge, neben dem Feld fallen Zuschauer auf. Auch Maria Liman aus Russland.

Moskau - Tore wie die von Toni Kroos oder Cristiano Ronaldo sind nicht die einzigen Hingucker bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Immer wieder sorgen auch die Fans für Aufsehen. Ob absichtlich oder unabsichtlich, ist dabei egal. Beispielsweise hat das Team von Senegal sieben Fans, die sich jeweils einen Buchstaben ihres Landes auf den Bauch malen und sich dann so auf der Tribüne präsentieren.

+ WM 2018 - Japan - Senegal © dpa / Vadim Ghirda

Doch auch die Anhängerinnen rücken ins Rampenlicht. In Russland kommen bei der WM Frauen verschiedenster Kulturen zusammen. Südamerikanerinnen, Europäerinnen, Asiatinnen oder Afrikanerinnen zeigen sich mit auffälligem Haarschmuck, extravaganter Bekleidung oder auch aufreizend. Vor allem die russische Nationalmannschaft hat sich durch tolle Leistungen die Unterstützung ihrer einheimischen Frauen gesichert. Vor kurzem zeigte sich eine Dame im knappen Dekolleté, die sich dann doch als bekannte „Schauspielerin“ herausstellte. Und wieder eine andere bezeichnete sich selbst als „heißesten Fußball-Fan“ - und viele gaben ihr recht. Doch beide Frauen bekommen jetzt Konkurrenz - von „Worlds Next Top Model 2015“: Maria Liman.

Die 24-jährige, die nach eigenen Angaben als Model und TV-Moderatorin arbeitet, hat eine Angewohnheit, die einige Männer wohl unterstützen werden. Liman zieht sich nämlich spontan aus, wenn die Russen ihre Spiele gewinnen. Diese Fotos postet sie dann bei Instagram und bekommt bis zu 20.000 Likes aufwärts. Nach dem Sieg gegen Saudi-Arabien durften sich Liman-Fans über folgendes Foto freuen. „Ole! Ole! Ole! Russia FORWARD! My congratulations“ - „Ole! Ole! Ole! Russland vor! Meine Glückwünsche!“

Für alle Supporter Limans sowie der Sbornaja sind also drei Punkte doppelt gut. Beim Erfolg der Russen gegen Ägypten ließ die Schönheit noch mehr Hüllen fallen. Von drei Bällen stört die männliche Anhängerschaft einer ganz bestimmt. „It was not even believed that the game would be played with such a score“ - „Man hielt es nicht für möglich, dass das Match mit so einem Ergebnis endete“, schrieb die 24-Jährige auf ihrem Profil. Russland gewann mit 3:1.

Dürfte bedeuten: Je weiter die Russen kommen - im Achtelfinale sind sie schon - desto mehr einzigartige Bilder werden ihre Follower zu sehen bekommen. Bisher steht die Zahl bei 416.000. Da hat der Isländer Rurik Gislaslon, der bei der WM entdeckt wurde, mehr. Fragt sich nur, wie lange noch.

Auch interessant

Noch ein schöner Russland-Fan: Natalya Nemchinova