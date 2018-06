„Inbegriff des Fremdschämens“: Zuschauer zerreißen Palina Rojinskis Beitrag

Palina Rojinski ist bei der WM 2018 als Expertin im Einsatz. Die gebürtige Russin kennt Land und Leute. Doch mit ihrem Beitrag vom Eröffnungstag zeigten sich die Zuschauer alles andere als zufrieden.

Moskau - Das hatte sich die ARD bestimmt anders vorgestellt. Als Expertin (auch dank ihrer russischen Wurzeln hatte sie sich dafür qualifiziert) soll Palina Rojinski in der ARD im Ressort „Land und Leute“ den Zuschauern das WM-Land näher bringen, durch ihre lockere, fröhliche Art die eher konservative ARD aufmischen. Doch der Auftakt fiel wortwörtlich ins Wasser.

Im strömenden Regen schlenderte Rojinski gefühlt mutterseelenalleine durch den Gorki-Park, trällerte unter ihrem Schirm „I‘m singing in the rain“ und versuchte, einen Beitrag auf die Beine zu stellen. Doch das gelang - höchstwahrscheinlich dem Wetter geschuldet - nur mäßig. Grund genug für die User, den Beitrag im Netz zu zerreißen:

„Die Palina Rojinski stapft planlos zu den Scorpions durch den Regen und äfft russischen Akzent für Das Erste nach. Damit wir ‚das Land besser kennen lernen‘. Echt jetzt?“, fragte ein User. Und ein Anderer echauffierte sich: “‘Ah, filmst du schon?‘ Ich find's toll, dass die ARD mit Palina Rojinski endlich die Moderationsqualitäten von 14-jährigen Vloggern ins TV bringt.“

Palina Rojinski bei der WM 2018: Das sagen die User

Wir haben die Reaktionen auf den Beitrag von Palina Rojinski hier für Sie zusammengefasst:

Palina Rojinski läuft sinnlos redend durch die Gegend. Unnötigster TV-Beitrag ever, aber ok. #WM2018 #ARD — Frau Dr. Klenk (@Zeitgeist_84) 14. Juni 2018

“Ah, filmst du schon?“ Ich find's toll, dass die @ARDde mit Palina Rojinski endlich die Moderationsqualitäten von 14-jährigen Vloggern ins TV bringt. #WM2018 — Philip Buchen (@Philip_Buchen) 14. Juni 2018

Palina Rojinski macht auf Tim Wiese in der ARD #WM2018 — Chris Coen (@CoenVersum) 14. Juni 2018

Die @PalinaRojinski stapft planlos zu den Scorpions durch den Regen und äfft russischen Akzent nach für @DasErste. Damit wir „das Land besser kennen lernen“. Echt jetzt? #wm2018 @sportschau — Maike Schultz (@klickbringer) 14. Juni 2018

Liebes @ARDde, ist das euer Ernst mit Palina Rojinski? Es gibt so viele junge talentierte Sportjournalisten in Deutschland. Aber ihr nehmt diese Joko&Klaas Bratze? #WM2018 #ard — Jannik G (@FallenCoffee) 14. Juni 2018

Doch nicht nur der Beitrag der ARD sorgte am Eröffnungstag für Aufregung, sondern auch eine Geste von Robbie Williams. Was sonst noch am ersten Tag der WM 2018 geschah, können Sie im WM-Ticker vom Donnerstag nachlesen.

