Welche Startelf bringt Jogi Löw im letzten Gruppenspiel der WM 2018? Das ist die mögliche Aufstellung von Deutschland gegen Südkorea.

Im letzten Gruppenspiel von Deutschland bei der WM 2018 geht es nur um eines: Tore! Tore! Tore! Dass der amtierende Weltmeister mit dem Anspruch auftritt, Südkorea zu schlagen, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Zumal die Asiaten bislang jedes Spiel verloren haben. Deutschland muss gewinnen, um das Achtelfinale aus eigener Kraft klar zu machen. Sollte Schweden am Mittwoch Mexiko schlagen, könnte die DFB-Elf auch noch Gruppensieger werden - wenn die Tordifferenz stimmt.

Man kann also davon ausgehen, dass Jogi Löw die Mannschaft im Spiel gegen Südkorea dementsprechend offensiv aufstellen wird. Die große Frage ist weiterhin, ob Mesut Özil und Sami Khedira wieder auf der Bank sitzen werden. Dafür - nehmen wir es gleich vorweg - spricht einiges. Werfen wir also einen Blick auf die mögliche Aufstellung von Deutschland gegen Südkorea.

WM 2018: Aufstellung von Deutschland gegen Südkorea - Tor

Auch vor dem dritten Gruppenspiel von Deutschland bei der WM 2018 gibt es keine Diskussion, wer gegen Südkorea im Tor stehen sollte. Manuel Neuer verhinderte gegen Schweden mit vollem Körpereinsatz ein Tor.

Am Tor zum 0:1 hatte er keine Schuld. Da patzte Kroos eindeutig. In der Nachspielzeit verhinderte er ein Kopfball-Tor von Marcus Berg. Auch gegen Südkorea wird Manuel Neuer wieder im Tor stehen - sofern er sich im Training nicht verletzt.

WM 2018: Aufstellung von Deutschland gegen Südkorea - Abwehr

Ein Mann wird im Spiel gegen Südkorea definitiv fehlen: Jerome Boateng kassierte am Samstag eine gelb-rote Karte. Er muss im nächsten Gruppenspiel auf die Bank.

Boatengs Platz in der Innenverteidigung könnte Niklas Süle übernehmen. Der Abwehrspieler vom FC Bayern München kam bei der WM 2018 bislang noch nicht zum Einsatz. Im Spiel von Deutschland gegen Südkorea könnte er sicherstellen, dass Südkorea mit nur einem WM-Treffer (gegen Mexiko) nach Hause fliegt.

Joshua Kimmich wird am Mittwoch wohl wieder Teil der Startelf sein. Er spielte gegen Schweden extrem offensiv. Ein Leistungsträger in der Abwehr.

Mats Hummels sollte bis zum Spiel gegen Südkorea wieder fit sein. „Es sollte bis Mittwoch so gut werden, dass ich keine Probleme habe“, sagte er nach dem Schweden-Spiel, das er wegen eines verrenkten Halswirbels von der Bank aus verfolgen musste. Wenn Hummels spielen kann, lässt Jogi Löw ihn auch von Anfang an spielen.

Antonio Rüdiger. Naja! Wirkte stellenweise unsicher und leistete sich einen üblen Fehlpass, der beinahe zu einem Schweden-Tor geführt hätte. Wenn Löw ihm noch eine Chance gibt, könnte er Boatengs Platz einnehmen.

Jonas Hector sollte gegen Südkorea von Anfang an spielen. Er wirkte in der Abwehr deutlich souveräner als Marvin Plattenhardt. Gegen Schweden spielte er offensiv nach vorne. Das dürfte Jogi Löw bewegen, Hector auch gegen Südkorea zu bringen, wenn es darum geht, möglichst viele Tore zu machen.

WM 2018: Aufstellung von Deutschland gegen Südkorea: Mittelfeld

Sebastian Rudy steht gegen Südkorea möglicherweise nicht zur Verfügung. Er erlitt nach einem Tritt ins Gesicht einen Nasenbeinbruch und musste blutend vom Platz. Laut DFB-Direktor Oliver Bierhoff muss Rudy sich einer „leichten OP“ unterziehen. Wie Bierhoff der ARD sagte, ist auch ein Einsatz Rudys mit Gesichtsmaske denkbar. Er überzeugte in der halben Stunde, die ihm gegen Schweden vergönnt war.

Für Mesut Özil dürfte es nicht leicht werden, einen Platz in der Startelf zu bekommen. Gegen Schweden spielte Marco Reus auf seiner Position und erzielte das wichtige Tor zum 1:1-Ausgleich. "Reus schafft gerade das, was Özil nicht schafft. Er ist im Flow, hat eine sehr gute Form, ist unbekümmert und hat Spaß am Spiel. Özil wirkt dagegen gehemmt", sagte Weltmeister Bodo Illgner im Interview mit Sport1. Für Özil könnte sich eine Situation ergeben, wie man sie zuletzt bei der WM 2010 erlebte. Damals diskutierte Fußball-Deutschland, wie sehr der Ausfall von Kapitän Michael Ballack die Mannschaft treffen könnte. Während des Turniers merkte man plötzlich, dass die DFB-Elf ohne ihn viel besser spielte. Özil hatte in 26 WM- oder EM-Spielen in Serie seit 2010 einen Platz in der Startelf. Das könnte künftig anders werden. Auch wenn der Bundestrainer nach dem Schweden-Spiel betonte: „Die, die nicht gespielt haben, werden definitiv weiter gebraucht. Auch Mesut Özil und Sami Khedira - beide werden wir weiter brauchen.“

Nur: Sami Khedira fehlte im Spiel gegen Schweden nicht wirklich. Bundestrainer Löw bezeichnete ihn vor Turnierbeginn als „unverzichtbar“. Sah am Samstag aber nicht so aus. Sebastian Rudy nahm gegen Schweden seinen Platz ein. Sollte Rudy sich bis Mittwoch von seiner Verletzung nicht erholt haben, könnte Khedira einen Platz in der Startelf bekommen.

Toni Kroos war zwar durch seinen Siegtreffer zum 2:1 der Held des Spiels gegen Schweden. Man sollte aber nicht vergessen, dass er mit einem Fehlpass für den Führungstreffer der Schweden sorgte. Aber egal: Jogi Löw wird Kroos auch gegen Südkorea von Anfang an spielen lassen. Er bringt den Biss mit, den die Mannschaft dringend benötigt. Sein geniales Tor in der Nachspielzeit beweist: Wer bis zum letzten Atemzug kämpft, kann gewinnen.

Thomas Müller wirkte am Samstag ziemlich ungefährlich. Aber er steht für Kampfgeist. Nach dem Spiel sagte er der ARD: „Wir haben versucht, nicht aufzugeben und gesagt, wir müssen bis zur letzten Sekunde dranbleiben. Manchmal wird man belohnt. Das ist natürlich ein unglaubliches Gefühl.“ Möglicherweise erlebt Müller gegen Südkorea den Durchbruch. Er wird mit Sicherheit von Anfang an spielen.

Marco Reus ist für die Nationalmannschaft eine unglaubliche Bereicherung. Er haute den Ball mit dem linken Knie zum 1:1 rein. Natürlich wird er gegen Südkorea von Anfang an spielen. Womöglich sogar gemeinsam mit Mesut Özil, mit der am Samstag gemeinsam in der Kabine feierte.

Julian Draxler gab zu Anfang enorm Gas, baute bis zur Halbzeit aber ab. Er wurde gegen Mario Gomez ausgewechselt. Sollte Jogi Löw gegen Südkorea mit zwei Stürmern spielen, dürfte Draxler zunächst auf der Bank sitzen. Auch wenn Löw Spielmacher Özil das Vertrauen schenken sollte, könnte dem langjährigen Schalker ein Platz auf der Ersatzbank drohen.

Ilkay Gündogan war im Spiel gegen Schweden nicht unbedingt eine Bereicherung für die deutsche Mannschaft. Vertändelte etliche Bälle. Er wird gegen Südkorea anfangs wohl auf der Bank sitzen.

Julian Brandt wurde gegen Schweden zum Ende des Spiels eingewechselt. Er gab umgehend Gas und haute den Ball kurz vor dem Siegtreffer (mal wieder) an den Pfosten. Jogi Löw wird ihn gegen Südkorea wohl wieder als Joker bringen. Und hoffen, dass er endlich mal ein Tor macht.

WM 2018: Aufstellung von Deutschland gegen Südkorea: Angriff

Timo Werner leitete das Tor zum 1:1 ein. Spielte sich in der zweiten Halbzeit viele Chancen heraus, von denen er aber keine einzige verwandelte. Er dürfte aber als Stürmer gegen Südkorea von Anfang an spielen.

Mario Gomez: Jogi Löw wird ihn aller Voraussicht nach wieder als Joker bringen. Es wäre zwar sinnvoll, gegen Südkorea von Anfang an zwei Stürmer zu bringen (Tore! Tore! Tore!). Allerdings ist es fraglich, ob es bei Gomez konditionell noch für ein ganzes Spiel auf höchstem Niveau reicht.

WM 2018: Das ist die mögliche Aufstellung von Deutschland gegen Südkorea

Manuel Neuer - Joshua Kimmich, Niklas Süle, Mats Hummels, Jonas Hector - Toni Kroos, Sebastian Rudy (Sami Khedira) - Thomas Müller, Julian Draxler (Mesut Özil), Marco Reus - Timo Werner

