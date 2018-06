Mit diesem Kommentar verärgert Wolfsburg die DFB-Fans 

Ob sich der VfL Wolfsburg damit Freunde gemacht hat? Unter einen Facebook-Post des DFB hat der Verein einen unglücklichen Kommentar gesetzt.

Wolfsburg - Auweia, Wolfsburg! Der VfL hat sich mit einem Kommentar zu einem Facebook-Post des DFB-Teams keine Freunde gemacht.

„Grün-weiß rockt halt... Egal, ihr macht das wie Spanien 2010“. Das nimmt natürlich Bezug auf den schwachen Auftritt des DFB-Teams gegen die grün gekleideten Mexikaner. Was witzig gemeint gewesen sein könnte und auf die Wolfsburger Vereinsfarben anspielt, kam bei den Fans der Nationalmannschaft gar nicht gut an. Zwar sammelt das Social-Media-Team des Vereins über 300 Reaktionen, die Antworten sind allerdings verheerend.

Denn die Klatsche kommt postwendend: „Lächerlich“, schreibt einer, „Und ihr macht‘s nächstes Jahr wie der HSV 2018“ ein anderer - er bekommt dafür doppelt so viele Likes von anderen Facebook-Usern wie die Wolfsburger für ihren ursprünglichen Kommentar. Einige wünschen dem VfL, dieses Jahr in der Relegation, direkt den Abstieg für die kommende Saison: „Net euer Ernst, seht erstmal zu dass ihr euern Saustall aufgeräumt kriegt. Wer mit so einem Etat jedes Jahr gegen den Abstieg spielt soll einfach die Fresse halten“, schreibt Martin G.

Vielleicht ist es eine Lektion für die Verantwortlichen: Nach einer Niederlage der Nationalmannschaft - hier geht‘s zum Spielbericht - kommt ein Witz auf Kosten des Teams selbst bei enttäuschten Fans nicht so richtig gut an.

Das Spiel Deutschland gegen Mexiko können Sie hier im Ticker nachlesen.