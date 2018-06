WM 2018: Diese Beute wurde einem kolumbianischen Sänger gestohlen 

Diebesgut im Wert von 50 Millionen Rubel

+ © dpa / Marta Lopez (Archivbild) Der kolumbianische Sänger Maluma bei einer Preisverleihung. Dem Musiker wurden nun scheinbar Diamanten geklaut. © dpa / Marta Lopez (Archivbild)

Während sich in Russland zurzeit alles um die WM 2018 dreht, wurde der kolumbianische Pop-Sänger Maluma in seinem Hotel in Saransk dreist beklaut. Das Hotelpersonal habe einem Unbekannten mit einem kleinen Trick Zugang zu Zimmer und Beute ermöglicht.