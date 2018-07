WM 2018 im Live-Ticker: Erstes Halbfinale steht - Thailändische Kinder kommen nicht zum Finale

Die Halbfinals der WM 2018 stehen an. Den Anfang machen Frankreich und Belgien. Wer greift nach dem WM-Pott? Im Live-Ticker bekommen Sie alle Infos zu der Partie.

Zwei Tage Ruhepause waren genug - am Dienstag rollt endlich wieder der Ball! Frankreich und Belgien kämpfen im Halbfinale um den Einzug ins WM-Endspiel. Anstoß ist in St. Petersburg um 20 Uhr.

Brisant: Frankreich-Legende Thierry Henry sitzt als einer der Co-Trainer auf der belgischen Bank.

Am Mittwoch treffen dann im zweiten Halbfinale England und Kroatien im Luschniki-Stadion aufeinander. Anpfiff ist dort ebenfalls um 20 Uhr.

In Deutschland wartet man derweil auf ein Zeichen von Mesut Özil, der von DFB-Boss Grindel dazu aufgefordert wurde, sich zum „Erdogate“ zu äußern.

Alle WM-News vom Montag (9. Juli) gibt es in diesem Ticker.

12.08 Uhr: Die Zukunft von Fernando Torres war lange Zeit unklar. Nun hat der spanische Stürmer einen neuen Arbeitgeber gefunden. Und das trotz Angeboten aus Frankreich oder Deutschland. Wohin der Weltmeister von 2010 wechselt, erfahren Sie hier.

11:32 Uhr:

Die geretteten Kinder der mehr als zwei Wochen in einer Höhle in Thailand gefangenen Jugend-Fußballmannschaft werden wie erwartet nicht zum Finale der Fußball-WM nach Russland fliegen. Gianni Infantino, Präsident des Weltverbandes FIFA, hatte die Kinder aus Thailand am vergangenen Freitag offiziell eingeladen.

"Sie können nicht zum Finale am 15. Juli nach Moskau fliegen, sie müssen noch eine Weile hier bleiben", sagte ein Verantwortlicher des thailändischen Gesundheitsministeriums am Montag auf einer Pressekonferenz in Chiang Rai. Zu diesem Zeitpunkt lief die Rettungsaktion der restlichen vier Kinder und ihres Trainers. "Wahrscheinlich werden sie das Spiel vor dem Fernseher verfolgen", sagte Thongchai Lertwilairatanapong weiter.

WM 2018 im Live-Ticker: Das passierte am Montag

Das beherrschende Thema in Fußball-Deutschland war und ist immer noch Mesut Özil. Vom Star des FC Arsenal wird seit Tagen eine Stellungnahme zum „Erdogate“ gefordert. Aktuell befindet sich der 29-Jährige noch im Urlaub.

Unterdessen wurden die Schiedsrichter für die beiden Halbfinals bekannt gegeben. Ein Uruguayer, Andres Cunha, pfeift heute Abend - der Türke Cüneyt Cakir die Partie der Engländer gegen Kroatien. Des Weiteren steht nun auch fest, wer das WM-Finale im ZDF kommentiert. Wie schon 2002 und 2006 macht das Béla Réthy.

Ansonsten gab‘s die obligatorischen PKs vor den Halbfinals. Die besten Aussagen aus den jeweiligen Lagern können Sie hier nachlesen.

