WM-Ticker: Zwei Elfer in vier Minuten - Video-Schiri und Torlinien-Technik im Einsatz

WM 2018 im Live-Ticker. Der dritte Turnier-Tag steht an, vier Partien sind angesetzt. Beginnen dürfen die Franzosen mittags um 12 Uhr gegen Australien. Außerdem finden Sie hier die PK mit Jogi Löw zum Nachlesen.

14.01 Uhr: Die Zusammenfassung zur Partie zwischen Frankreich und Australien finden Sie übrigens hier.

13.55 Uhr:

Wir müssen jetzt erst einmal durchatmen. Was für eine Partie! Parallel zur Partie hat Joachim Löw noch ein

Detail zur morgigen Startaufstellung preisgegeben

.

WM 2018: Frankreich - Australien 2:1 (0:0)

Frankreich: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Lucas - Kanté - Tolisso (78. Matuidi), Pogba - Mbappé, Dembelé (70. Fekir)- Griezmann (70. Giroud) Australien: Ryan - Risdon, Milligan, Sainsbury, Behich - Jedinak, Mooy - Leckie, Rogic (71. Irwine), R. Kruse (84. Arzani)- Nabbout (64. Juric) Tore: 1:0 Griezmann (58. Minute), 1:1 Jedinak (62. Minute), 2:1 Pogba (80. Minute)

Fazit: Frankreich tut sich gegen starke Australier lange schwer und kommt erst in der zweiten Halbzeit etwas besser ins Rollen. Ein Foul, dass durch den Video-Schiedsrichter erkannt wird führt zum Elfmeter und zum 1:0 an Griezmann. Doch Australien kommt nur vier Minuten später durch einen Hand-Elfmeter zurück ins Spiel. Das 2:1 ist dann toll herausgespielt, Pogba vollendet mit einem schönen Heber. Doch auch hier bedarf es der technischen Hilfsmittel: erst die Torlinientechnik räumt die Zweifel aus. Frankreich gewinnt letztlich knapp aber verdient, bekleckert sich aber keinesfalls mit Ruhm.

90 + 5. Minute: Schlusspfiff!

90 + 3. Minute: Australien versucht jetzt noch einmal alles! Die Aussies werfen alles nach vorne und kommen auch noch mal zum Abschluss, doch der Shuss wird geblockt. Frankreich sollte es jetzt eigentlich geschafft haben.

90. Minute: Auf der einen Seite ist Ryan aus seinem Tor, doch Frankreich verpasst den Moment für den Abschluss. Pogba vertändelt den Ball. Australien fährt seinerseits den Konter, doch Lloris passt auf. Australien ist jetzt noch einmal im Angriff. Und es gibt fünf Minuten Nachspielzeit!

88. Minute: Es sieht nun nicht wirklich danach aus, als ob Australien hier noch das Wunder schaffen könnte. Frankreich hält den Ball in den eigenen Reihen und spielt weiter nach vorne.

84. Minute: Australien wechselt noch einmal. Es kommt der jüngste Spieler des Turniers Arzani für Kruse.

83. Minute: Was für ein verrücktes Spiel. Torlinien-Technik, zwei Elfmeter und der Videobeweis.

80. Minute: TOOOOOOOOOR FÜR FRANKREICH! Die Torlinientechnologie kommt zum Einsatz. Was für ein Treffer. Frankreich kombiniert sich toll durch die Verteidigung der Australier, Pogba kommt letztlich zum Abschluss und hebt den Ball über Ryan. Der Ball geht an die Unterlatte, springt aber wieder aus dem Tor heraus. Durch die Technik kann aber eindeutig geklärt werden, dass das Leder klar hinter der Linie war.

78. Minute: Frankreich wechselt noch ein letztes Mal. Matuidi kommt für Tolisso.

75. Minute: Frankreich will, doch die Aktionen sind zu ungenau. Fekir treibt den Ball nach vorne, doch sein Pass gerät viel zu weit. Auf der anderen Seite versucht Australien immer wieder Konter zu setzen. Doch die Franzosen scheinen auch körperlich etwas fitter zu sein und laufen die „Aussies“ immer wieder ab. Nur einmal entwischt Juric, Tolisso muss in dieser Situation das Foul ziehen und holt sich die gelbe Karte ab. Sonst wären drei Australier auf zwei Franzosen zugelaufen.

73. Minute: Fekir mit seiner ersten Aktion, der Mann von Lyon tritt einen Eckball. Der bringt allerdings nicht ein. Pavard kommt zwar zum Abschluss, doch sein Volley fliegt weit über das Tor.

71. Minute: Auch Australien wechselt noch einmal. Rogic geht, für ihn kommt Irwine.

70. Minute: Frankreich wirkt angeschlagen und muss reagieren. Griezmann geht und Giroud kommt, außerdem kommt Fekir für Dembelé.

66. Minute: Wird das hier die erste richtig große Überraschung bei der WM? Australien arbeitet zumindest darin, denn die Aussies wittern hier Morgenluft und spielen weiter nach vorne. Aber aufgepasst: dadurch ergeben sich natürlich auch Räume für die pfeilschnellen Außenspieler der Franzosen.

64. Minute: Wir müssen uns jetzt erst einmal erholen! Was waren das für verrückte vier Minuten! Derweil wechselt Australien, Juric ersetzt Nabbout positionsgetreu.

62. Minute: TOOOOOOOOOOOOOR FÜR AUSTRALIEN! Jedinak macht ihn! Er verlädt Lloris und schiebt ganz locker rechts ein.

60. Minute: Elfmeter für Australien! Umtiti war mit der Hand am Ball und der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt! Und der war eindeutig. Umtiti streckt den Arm aus und berührt den Ball.

58. Minute: TOOOOOOOOOR FÜR FRANKREICH! Griezmann bleibt eiskalt und schießt ganz trocken rechts ein. Wirklich abgezeichnet hatte sich dieses Tor nicht.

56. Minute: Und es gibt Elfmeter nach Videobeweis! Griezmann tritt selbst an.

54. Minute: Das war haarscharf! Ein langer Ball findet Griezmann, doch der kommt nicht an den Ball. Eine Grätsche eines Australiers verhindert das. Doch war das sauber? Der Videobeweis kommt zum Einsatz.

52. Minute: Man merkt hier wirklich nicht, dass Australien der Underdog ist. Frankreich wird seiner Rolle als absoluter Top-Favorit zumindest spielerisch nicht gerecht. Es geht weiter munter hin und her.

48. Minute: Frankreich spielt weiterhin nach vorne, die großen Torszenen fehlen aber noch. Derweil macht sich Olivier Giroud warm.

46. Minute: Der Ball rollt wieder!

Halbzeit! Ein gutes Ergebnis für Australien, die es dem großen Favoriten hier sehr schwer machen. Wir freuen uns auf die zweite Halbzeit!

45. Minute: Und jetzt noch einmal Australien. Behich kommt vom linken Strafraumeck zum Abschluss und setzt den Ball nur knapp neben das Tor. Das war knapp.

43. Minute: Das wäre fast der notwendige Geistesblitz gewesen. Pogba mit einem schönen Heber auf Griezmann, doch wieder ist ein Fuß dazwischen. Der Superstar vom Klub aus der spanischen Hauptstadt wäre ganz alleine vor dem Tor gewesen.

42. Minute: Frankreich fällt weiterhin viel zu wenig ein. Bei der Ansammlung von Kreativität in den Reihen dieser Mannschaft eigentlich unglaublich. Doch Australien verteidigt weiter diszipliniert, steht eng am Mann und lässt wenig zu. Nach vorne geht bei den Aussies aber auch nicht mehr wirklich viel.

39. Minute: Frankreich ist derzeit zu passiv. Australien kann sich aus den meist halbgaren Pressing-Situationen gut befreien und zeigt eine starke Team-Leistung. Auf französischer Seite fehlt derweil der letzte Biss in den Aktionen.

35. Minute: Australien läuft deutlich mehr als Frankreich und kann damit bislang das spielerische Defizit, das im Vergleich zu den Franzosen zumindest auf individueller Ebene besteht, gut ausgleichen.

33. Minute: Nächste Gelegenheit für Frankreich. Pogba lässt den Ball durch, Lucas kommt auf der linken Seite des Strafraums völlig frei zum Abschluss, sein Schuss kann aber noch geblockt werden. Es gibt Eckball. Dieser bringt aber nichts ein, Ryan pflückt den Ball vom Himmel.

31. Minute: Wunderbarer Pass auf Griezmann, der den Ball im Strafraum mit dem gestreckten Bein herunterpflückt, aber nicht entscheidend kontrollieren kann. Australiens Abwehr passt auf und kann den Ball klären,

30. Minute: Sainsbury mit einem tollen Tackling gegen Griezmann am eigenen Strafraum. Dabei geht der Ball allerdings kaputt und muss ausgetauscht werden.

28. Minute: Wieder gibt es Freistoß für Australien, dieses Mal von der rechten Seite aus dem Halbfeld. Vorher wurde das richtig gefährlich, doch dieses Mal hat Keeper Lloris etwas dagegen. Der stürmt aus seinem Tor und fängt die Hereingabe sicher ab.

25. Minute: Es geht weiter munter hin und her, ohne dass die ganz großen Chancen dabei herausspringen. Mbappé glänzt derweil mit einem schönen Trick, lässt zwei Australier aussteigen und verliert dennoch den Ball.

21. Minute: Frankreich hat nun offenbar gemerkt, dass man sich defensiv nicht ausruhen darf. Denn die Australier können kicken. Es entwickelt sich mittlerweile ein munteres Spiel, Australien versteckt sich keinesfalls in der eigenen Hälfte, sondern rückt mutig nach. Dadurch ergeben sich natürlich Räume für die Franzosen.

17. Minute: Australien wacht nun etwas auf. Wieder gibt es einen Freistoß aus dem linken Halbfeld. WAS FÜR EINE CHANCE! Der Ball kommt scharf vor das Tor, Mooy kommt an den Ball, kurz darauf auch noch Sainsbury. Doch entscheidend wird das Leder von Tolisso abgefälscht, der Lloris zu einer Glanzparade zwingt. Die erste 100-Prozent-Chance gehört also Australien.

14. Minute: Frankreich macht hier weiter munter weiter. Nach einem Freistoß von Griezmann folgt der Eckball durch Pogba. Doch auch dieser bringt nichts ein.

12. Minute: Die Ausführung des Freistoß‘ hat sich etwas verzögert, und doch ergibt sich der erste Abschluss für Australien nach einem Kopfball.

10. Minute: Jetzt gibt es hier das erste richtige Lebenszeichen von Australien. Freistoß für die „Aussies“ von der linken Außenbahn.

8. Minute: Griezmann mit dem nächsten Abschluss per Freistoß. Die Franzosen setzen Australien hier brutal unter Druck. Derweil lobt Löw die Mexikaner und spricht von einem „wahnsinnig schweren Gegner.“ Und weiter: „Unsere Mannschaft hat die Gabe sich auf den Punkt zu konzentrieren, und ich bin überzeugt, dass wir morgen einen guten Auftakt zeigen.“ Das war es von der Pressekonferenz mit Löw.

6. Minute: Und die nächste Chance für Frankreich! Griezmann zieht aus 20 Metern trocken ab, doch Ryan pariert. Parallel dazu lobt Löw gerade die Entwicklung von Frankreich. „Deutschland ist sicher nicht die einzige Nation die sich entwickelt. Alle entwickeln sich. Und wir müssen uns fragen, wo wir uns noch besser entwickeln können.“

5. Minute: Freistoß für Frankreich aus 25 Metern. Pogba prüft Ryan, doch der hat den Ball im Nachfassen. Frankreich macht hier gleich klar, wer der Herr im Haus ist.

3. Minute: Was für ein Start von Frankreich! Die anschließende Ecke bringt nichts ein. Parallel dazu muss Jogi Löw erklären, warum so wenige Spieler in der Nationalmannschaft aus dem Osten Deutschlands kommt. Er verweist dabei auf Toni Kroos, der Leistungsträger ist. „Wir sind ein Land, mir ist das egal wer aus welchem Bundesland kommt. Es geht um die Qualität der Spieler.“

2. Minute: Und die erste Chance für Frankreich! Mbappé setzt sich auf der Außenbahn gegen zwei Australier durch, doch Torwart Ryan kann den Schuss auf das kurze Eck parieren.

1. Minute: Der Ball rollt! Parallel dazu lobt Jogi Löw Julian Draxler. Ob er aber in der Startelf stehen wird, mag der Bundestrainer noch nicht verraten. Er sei aber ein Fan von Draxlers Fähigkeiten.

Die Pressekonferenz mit Joachim Löw und Julian Draxler zum Nachlesen

11.59 Uhr: „Man spürt in der Generation von 2014 dass das etwas ganz besonderes war. Und man spürt auch jetzt die Anspannung. Man muss natürlich von Spiel zu Spiel gehen. Man darf nicht zu weit voraus denken. Wir wollen einen guten Start und ein Zeichen setzen. Und dann wird man sehen. Der Ehrgeiz in unserer Mannschaft ist auf jeden Fall ausgeprägt.“

11.58 Uhr: Oben finden sie nun schon die Aufstellungen von Frankreich und Australien. Gleichzeitig sitzt der Bundestrainer noch auf dem Podium. Hier in unserem Ticker finden Sie alles zu Jogi Löw und der Partie.

11.57 Uhr: Jetzt geht es um Manuel Neuer: „Er ist sehr fokussiert und konzentriert und hat jede Einheit gemacht. Er macht einen sehr ruhigen und stabilen Eindruck. Er hat intensiv an seinem Körper gearbeitet und ich denke es ist bei ihm alles da, was auch vor der Verletzung da war. Die beiden Spiele haben ihm nun sicher geholfen.

11.55 Uhr: Löw hofft die beiden Außenspieler von Mexiko gut unter Kontrolle zu bekommen. Das sei eine wichtige Aufgabe für die Außenverteidiger.

11.53 Uhr: „Standardsituationen waren natürlich ein Thema im Training. Das wird auch im Laufe des Turniers weiter Thema sein.“

11.52 Uhr: Es ist Timo Werners erste WM: „Er kam ja mit dem Confed-Cup richtig in die Mannschaft. Seine wichtigste Fähigkeit ist die Schnelligkeit und der direkte Zug zum Tor. Er ist torgefährlich und macht sehr gute Wege.“

11.51 Uhr: Jogi Löw: „Die Aufstellung werde ich heute Abend mit der Mannschaft besprechen. Es gibt so ein bis zwei Positionen, wo ich noch schaue.“

11.47 Uhr: Die letzte Party der Mexikaner mit einigen Eskort-Damen ist jetzt Thema: „Das war für uns natürlich lustig zu lesen. Aber das wird morgen keine Rolle spielen.“ Damit verlässt Julian Draxler das Podium. Wir warten nun auf Jogi Löw.

11.46 Uhr: Weiter geht es mit Julian Draxler: „Wir wissen dass Mexiko stark ist, wir hoffen aber natürlich dass die Historie bestehen bleibt und es auch morgen nach dem Spiel heißt, dass Mexiko noch nie gegen Deutschland gewonnen hat.

11.45 Uhr: Kurzer Einschub, denn gleich spielt Frankreich gegen Australien: Nationaltrainer Didier Deschamps schickt gegen Australien Frankreichs jüngste Startelf in einem WM-Auftaktspiel seit 1930 aufs Feld. Die Mannschaft, die am Samstag (12.00 Uhr/ZDF) in Kasan gegen die Socceroos beginnt, ist im Durchschnitt 24 Jahre und sechs Monate alt, wie der Datendienstleister Opta twitterte. Jünger war Frankreichs Startelf zum Auftakt einer Fußball-Weltmeisterschaft zuletzt vor 88 Jahren. Damals war das Team im Durchschnitt 23 Jahre und elf Monate alt. Deschamps bot unter anderem den 19 Jahre alten Jungstar Kylian Mbappé, den 23 Jahre alten Corentin Tolisso vom FC Bayern und den 22 Jahre alten Stuttgarter Benjamin Pavard auf.

11.43 Uhr:

Wie sieht die Aufstellung aus? „Ich habe keine Ahnung, ob Mesut, Marco oder ich spielen. Oder wir alle zusammen. Das müssen sie gleich den Trainer fragen.“

11.40 Uhr:

Welche Stärken hat Mexiko und welches sind die besten Spieler? „Sie lieben es Pressing zu spielen und sind sehr stark im Kollektiv. Ich will keine einzelnen Spieler hervorheben. Aber wenn wir unsere Qualitäten ins Spiel bringen werden wir gewinnen.“

11.39 Uhr:

Warum ist Özil so wertvoll? „Mesut ist ein außergewöhnlicher Spieler, das ist keine Frage. Er ist unser kreativster Spieler und immer für eine Überraschung gut. Ich bin mir sicher, dass er auf den Punkt da sein wird und ein gutes Turnier spielen wird.“

11.38 Uhr:

Gibt es eine Parallele zum Confed-Cup-Spiel gegen Mexiko? „Nein, eher nicht. Natürlich zieht man da seine Parallelen, aber das wird ein anderes Spiel. Wir sind fokussiert, die Stimmung ist gut. Aus den Nebengeräuschen wurde mehr gemacht, als da eigentlich war.“

11.36 Uhr:

Julian Draxler sitzt nun auf dem Podium und stellt sich den Fragen der Journalisten.

11.33 Uhr:

Gleich gibt es hier die Pressekonferenz mit Joachim Löw und Julian Draxler vor der Partie gegen Mexiko. Der Bundestrainer besichtigt gerade den Rasen im Stadion. Danach finden Sie hier in unserem Ticker dann ab 12 Uhr alle Informationen zur Partie zwischen Frankreich und Australien.

11.32 Uhr:

Ägyptens Fußball-Nationaltrainer Hector Cuper hat sich für die Nichtberücksichtigung von Superstar Mohamed Salah im ersten WM-Spiel gegen Uruguay (0:1) verteidigt. Es habe Zweifel gegeben, ob sich Salah bei Zusammenstößen verletzten könne, sagte Cuper und ergänzte: „Wir wollten Risiken vermeiden. Wir wollen ihn in Topform gegen Russland und Saudi-Arabien.“ In den verbleibenden beiden Begegnungen in der Gruppe A wollen sich die Ägypter nach der Auftaktniederlage noch für das Achtelfinale qualifizieren.

Der 26 Jahre alte Angreifer Salah vom FC Liverpool saß in Folge seiner Schulterverletzung aus dem Champions-League-Finale Ende Mai zum Auftakt in Jekaterinburg nur auf der Bank. „Vielleicht wäre das Spiel anders ausgegangen, wenn Mo auf dem Platz gestanden hätte, aber das können wir nicht wissen“, sagte Cuper nach der Begegnung am Freitagabend. Im zweiten Spiel trifft Ägypten am Dienstag in St. Petersburg auf die russischen Gastgeber.

11.30 Uhr: Islands Präsident Gudni Johannesson blickt voller Vorfreude dem WM-Debüt seines Landes gegen Argentinien entgegen. "Ich bin ungeduldig, so wie alle Isländer. Bei der WM dabei zu sein, ist großartig. Wir wollen dort nicht nur Statisten sein", sagte der 49-Jährige der Nachrichtenagentur AFP. Island trifft am Samstag (15.00 Uhr/ZDF) in Moskau auf den zweimaligen Weltmeister, anschließend geht es gegen Kroatien und Nigeria.

Johannesson hofft angesichts der jüngsten Resultate auf den Einzug ins Achtelfinale. "Wir haben bei der EM 2016 gezeigt, dass wir gegen jede Mannschaft gute Ergebnisse erzielen können. Daher haben wir realistische, aber durchaus hohe Ziele", sagte Johannesson, der schon als Kind ein großer Fußball-Fan war: "Wenn ein kleines Land wie Island, mit 350.000 Einwohnern, so eine große Bühne erreicht hat, gehört es zu den besten Teams der Welt."

11.28 Uhr:

Gernot Rohrs Nigerianer werden nach Einschätzung des früheren Bundesligaspielers Jay-Jay Okocha die WM-Gruppenphase zusammen mit Vize-Weltmeister Argentinien überstehen. „Das erste Mal gehen wir in ein solches Turnier ohne Prämienprobleme, überhaupt ohne finanzielle Probleme“, sagte Okocha, der für den südafrikanischen Sender Super Sport als TV-Experte arbeitet. „Damit wird hoffentlich ein nachhaltiger Teamgeist herrschen, der die Super Eagles durch die Gruppenphase bringt.“

Okocha nahm 1994, 1998 und 2002 mit Nigeria an der WM teil. In der Bundesliga spielte der heute 44-Jährige zwischen 1992 und 1996 für Eintracht Frankfurt im offensiven Mittelfeld. Nigeria trifft am Samstag (21.00 Uhr MESZ) zunächst auf Kroatien, anschließend geht es in Gruppe D gegen Island und Favorit Argentinien.

WM 2018: Das geschah am Freitag in Russland

Den Auftakt am Freitag konnte Uruguay in letzter Minute für sich entscheiden. In der 90. Minute traf Verteidiger Gimenez nach einem Standard mit dem Kopf zum umjubelten 1:0. Die Südamerikaner konnten damit ihrer Favoritenrolle gerecht werden und werden sich wohl mit Gastgeber Russland um Platz eins der Gruppe A streiten.

Am späten Nachmittag dann griffen der Iran und Marokko erstmals in das Turnier ein. Die Nordafrikaner waren die dominante Mannschaft in der ersten Halbzeit, konnten den Ball aber nicht über die Linie drücken. In der fünfminütigen Nachspielzeit unterlief dem Marokkaner Aziz Bouhaddouz dann ein bitteres Eigentor zum 1:0 für den Iran. Das stellte dann auch das Endergebnis dar.

Im dritten Spiel des Tages fielen dann deutlich mehr Treffer. Hin und her ging es in Sotschi beim Spiel Portugal gegen Spanien. Zunächst führten die Portugiesen durch zwei Treffer von Cristiano Ronaldo mit 2:1. Doch nach der Pause drehten Costa und Nacho mit einem Doppel-Schlag die Partie. Die spanische Führung hielt bis zur 88. Minute. Dann versenkte Ronaldo einen Freistoß aus rund 20 Metern eiskalt in Winkel - 3:3 endete das spannende Spiel.

Fußball-WM 2018 in Russland: Spielplan, Stadien und Themenseite

