WM 2018 im Live-Ticker: Eiffelturm bleibt am Sonntag wegen dem WM-Finale geschlossen

Nach knüppelharten 120 Minuten ist Kroatien den Franzosen ins Finale der WM 2018 gefolgt. In unserem Live-Ticker stimmen wir Sie auf das Endspiel ein.

Im Finale der WM 2018 am Sonntag (Anpfiff: 17 Uhr) stehen sich Frankreich und Kroatien gegenüber.

Die Elf von Trainer Zlatko Dalic hat sich im Halbfinale am Mittwoch mit 2:1 gegen England durchgesetzt.

Schöne Bescherung nach Özils „Erdogate“: Jetzt hat der DFB auch noch Zoff mit dem FC Bayern.

Alle WM-News vom Mittwoch (11. Juli) gibt es in diesem Live-Ticker.

16.16 Uhr: Paris-Touristen müssen am kommenden Wochenende auf den fast schon obligatorischen Besuch des Eiffelturms verzichten. Weil auf dem Marsfeld in unmittelbarer Nähe des knapp 325 Meter hohen Wahrzeichens ein Public Viewing des WM-Endspiels zwischen Frankreich und Kroatien (17.00 MESZ/ZDF und Sky Deutschland) angeboten wird, ist aus Sicherheitsgründen Besuchern der Zutritt verwehrt.

Wer bereits ein Ticket für kommenden Sonntag gekauft hat, kann dieses bis zum 15. September einlösen, teilte die Betreibergesellschaft SETE mit. Bereits am Samstag (14. Juli) bleibt der Eiffelturm während der Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag für das Publikum geschlossen.

Der Eiffelturm ist mit mehr als sechs Millionen Besuchern jährlich eines der am meisten frequentierten Wahrzeichen der französischen Hauptstadt.

16.00 Uhr: Der frühere niederländische Weltklasse-Stürmer Marco van Basten hat Kritik an seinem umstrittenen Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin zurückgewiesen. „Wir haben nur über Fußball und die WM gesprochen“, sagte der Vorsitzende der FIFA-Abteilung für Technische Entwicklung am Rande einer Pressekonferenz am Donnerstag in Moskau auf eine Frage der Nachrichtenagentur AP.

Van Basten war in seiner Heimat von Hinterbliebenen einer Flugzeugkatastrophe im Juli 2014 für das Treffen im Kreml kritisiert worden. Die Niederlande und Australien hatten Russland Ende Mai offiziell für den Abschuss des Passagierfluges MH17 vor knapp vier Jahren verantwortlich gemacht. Alle 298 Personen an Bord waren am 17. Juli 2014 getötet worden. Die meisten waren Niederländer.

„Mir ist bewusst, dass viele Familie ein Problem damit haben, was mit dem Flugzeug passiert ist. Aber hier geht es um eine andere Sache“, sagte van Basten, Europameister von 1988. „Ich bin gebeten worden, dorthin zu gehen und ein Gespräch über Fußball zu führen.“ Auf die Frage, ob er dabei helfe, das Image von Putin aufzubessern, sagte der 53-Jährige: „Ich helfe ihm nicht. Ich hatte nur eine Diskussion mit ihm über Fußball. Nichts anderes.“ An dem Treffen mit Putin während der WM hatten unter anderem auch FIFA-Präsident Gianni Infantino und der deutsche Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus teilgenommen.

15.58 Uhr: Nach dem Einzug in das WM-Finale wird die kroatische Nationalmannschaft nun auch zum Internet-Phänomen. Ein Party-Video, welches Nationaltrainer Dalic gepostet hatte, geht nun auf Instagram viral.

13.53 Uhr: Nicht nur bei den Einwohnern Kroatiens, sondern auch bei der Regierung des Landes grassiert nach dem Einzug der Nationalmannschaft ins WM-Finale das Fußball-Fieber. Premierminister Andrej Plenkovic leitete am Donnerstag eine Kabinettssitzung im rot-weiß-karierten Trikot, auch sämtliche Minister trugen das Leibchen der "Vatreni". Ein entsprechendes Foto postete die Regierung auf ihrem Twitter-Account. Auf dem Bild reckt Plenkovic siegesgewiss den Daumen in die Kamera.

13.51 Uhr: Die FIFA analysiert die Weltmeisterschaft. In einer Organisation rund um die Fußball-Legende Marco van Basten, werden verschiedene Dinge ausgewertet. Auch warum beispielsweise die deutsche Nationalelf nach Hause fahren musste. Den Grund lesen Sie hier.

13.35 Uhr: Die Schauspieleinlagen von Brasiliens Superstar Neymar während der WM in Russland sind auch der Technischen Studiengruppe (TSG) des Fußball-Weltverbandes FIFA sauer aufgestoßen. "Wenn es zuviel Theater gibt, hilft dir das nicht weiter", sagte der einstige niederländische Weltklassestürmer Marco van Basten in seiner Eigenschaft als TSG-Mitglied.

"Das ist keine gute Haltung, es ist besser, immer sein Bestes zu geben. Das sollte Neymar verstehen", meinte der Europameister von 1988 und ehemalige Oranje-Bondscoach.

Die TSG analysiert traditionell während der WM die Auftritte der 32 teilnehmenden Mannschaften sowie die der Spieler und wertet diese aus. Außerdem bestimmt die TSG unter anderem auch den besten WM-Spieler.

Frankreich ist für Sportwettenanbieter bwin der eindeutige Favorit im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Wer auf einen Sieg der Equipe Tricolore nach 90 Minuten gegen Kroatien am Sonntag (17.00 Uhr MESZ/ZDF und Sky Deutschland) setzt, erhält im Erfolgsfall lediglich das 1,91-fache seines Einsatzes zurück.

Ein Überraschungserfolg der Kroaten über den Titelträger von 1998 wäre dem Buchmacher das 4,5-fache wert. Eine Verlängerung im Luschniki-Stadion von Moskau ist mit der Quote 3,25 notiert.

12.56 Uhr: Der Vertrag des polnischen Nationaltrainers Adam Nawalka wurde nicht verlängert. Nun steht der neu Coach von Robert Lewandowski und Co. fest. Er ist sogar Onkel eines Bundesliga-Profis.

12.43 Uhr: Manuel Neuer hat schon bei Schalke mit dem Kroaten Ivan Rakitic zusammengespielt, im Moment trägt er zusammen mit dem Franzosen Corentin Tolisso das Trikot des FC Bayern. Für wen ist also der Keeper beim WM-Finale? Darauf hat er in einem Post die Antwort gegeben.

12.27 Uhr: Auch der Ronaldo-Wechsel war bei der WM-Gesprächsthema. Luka Modric findet es sehr schade, nicht mehr mit dem Portugiesen spielen zu dürfen. In seiner zukünftigen Heimat Turin ist die „Ronaldo-Manie“ ausgebrochen.

Nach dem Einzug Kroatiens ins WM-Finale hat sich Verteidiger Domagoj Vida noch einmal für seinen proukrainischen Jubel nach dem Viertelfinalsieg über Russland entschuldigt. „Das war ein Fehler, und aus Fehlern muss man lernen“, sagte Vida nach dem 2:1-Halbfinalsieg über England im russischen Fernsehen. Russische Fans im Luschniki-Stadion pfiffen am Mittwochabend Vida bei jedem Ballkontakt aus. Der kroatische Verteidiger sagte aber dem Sender Rossija 24, er habe sich nicht daran gestört.

Vida hat mehrere Jahre für Dynamo Kiew gespielt. Nach dem Sieg über Russland hatte er in einem Handyvideo für Kiewer Freunde den kämpferischen Gruß „Ruhm der Ukraine!“ in die Kamera gerufen. Das wurde in der Ukraine als Zeichen der Solidarität im Konflikt mit dem übermächtigen Russland gedeutet.

11:30 Uhr: Für wen ist eigentlich Rapper Snoop Dogg? Bei Instagram hat er ein Foto von sich im Trikot der kroatischen Nationalmannschaft veröffentlicht.

WM 2018 im Live-Ticker: Das war am Mittwoch geboten

Schon wieder Nachsitzen! Beim hart erkämpften 2:1-Erfolg über Harry Kanes Engländer musste Kroatien erneut in die Verlängerung - zum bereits dritten Mal während der laufenden Endrunde.

Zuvor zweimal vom Punkt siegreich, konnte sich die Dalic-Elf im Halbfinale auf einen alten Bekannten aus der Bundesliga verlassen. Mario Mandzukic, einst in Diensten des FC Bayern München, schlug in der 109. Minute gnadenlos zu.

Wesentlich frischer dürften die Franzosen beim Endspiel am kommenden Sonntag daherkommen. Antoine Griezmann und Konsorten blieb eine Zusatzschicht während des Turnierverlaufs erspart. Gerade deshalb gelten „Les Bleus“ bei der alles entscheidenden Partie im Luschniki-Stadion als favorisiert.

Fußball-WM 2018 in Russland: Spielplan, Stadien und Themenseite

