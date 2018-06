WM 2018: Hummels gegen Südkorea wieder einsatzfähig - Rudy weiterhin fraglich

Für das dritte Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Südkorea kann Jogi Löw wieder auf Mats Hummels zurückgreifen. Der Einsatz von Sebastian Rudy steht weiter auf der Kippe.

Watutinki - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann im WM-Gruppenfinale gegen Südkorea am Mittwoch (16.00 Uhr MESZ/ZDF und Sky Deutschland) wieder auf Mats Hummels zurückgreifen. Der Einsatz von Sebastian Rudy ist dagegen stark gefährdet.

"Mats ist wieder voll einsatzfähig. Wir gehen davon aus, dass er spielen kann", sagte Assistenztrainer Marcus Sorg am Montag im deutschen WM-Quartier in Watutinki. Bayern-Profi Hummels (29) war gegen Schweden (2:1) wegen eines verrenkten Halswirbels ausgefallen.

Sebastian Rudy nach Nasen-OP noch fraglich

Rudy (28) hatte bei der Begegnung in Sotschi einen Nasenbeinbruch erlitten und sich am Sonntag einer Operation unterziehen müssen. "Wir müssen drauf vorbereitet sein, dass er unter Umständen nicht spielen kann", sagte Sorg. Wenn allerdings die Möglichkeit bestehe, dass der Mittelfeldmann von Bayern München mit Maske spielen kann, "würde man das auf jeden Fall in Betracht ziehen".

Sicher ausfallen gegen Südkorea wird Jerome Boateng (29). Der Abwehrchef hatte gegen Schweden Gelb-Rot gesehen.

