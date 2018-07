Das gewagteste Outfit der WM: Sie zeigt sich auf Tribüne mit durchsichtigem Top - und ohne BH drunter

Die Fußball-WM hat schon für einige schöne Momente gesorgt. Vor allem das russische Nationalteam hat überrascht - doch auch ein Fan entwickelt sich zum Highlight.

Moskau - Sinnbildlich für den Erfolg der russischen Nationalmannschaft war der Sieg im Achtelfinale gegen Spanien. Während der Favorit von der iberischen Halbinsel 120 Minuten auf das Bollwerk der Russen rannte und nicht den entscheidenden Treffer erzielen konnte, wurde die Disziplin des Gastgebers mit dem Sieg im Elfmeterschießen belohnt. Auch wenn die Russen im Viertelfinale - auch erst im Elfern - gegen die Kroaten ausschieden, wurde ihre Taktik belohnt. Es sollte aber auch gesagt werden, dass die Angriffe der Gegner oft zu durchsichtig waren.

Apropos durchsichtig. Auch auf der Tribüne sorgte eine Anhängerin für einen transparenten Moment: Sveta Bilyalova lautet ihr Name - und das Instagram-Foto, das sie bereits am 1. Juli gepostet hat, sorgt seitdem für überwältigende Begeisterung im Netz.

Während sich mehrere Millionen Russen im Achtelfinale über den überraschenden Erfolg ihrer Mannschaft freuten, waren es knapp eine halbe Millionen Instagram-Nutzer, die das Outfit von Bilyalova überzeugte.

Die Russin zeigte sich in einem engen, weißen, durchsichtigen Top und „vergaß“ dabei ihren Büstenhalter im Schrank. Über Kalkül oder Versehen kann man sich unterhalten. Folgt man der Schönheit, die mit dem Namen „svetabily“ in Instagram zu finden ist, erkennt man sofort: Besonders geräumig muss der Kleiderschrank des Models nicht sein. Sveta trägt häufig nur so viel, dass die Bilder auch den Richtlinien entsprechen.

Die Kommentare der User dürfte Bilyalova freuen. „Fine thanks russia lol“ - „Gut, danke Russland, lol“, schrieb ein Nutzer. Ein anderer User spricht das unausweichliche an: „Nice Nipple“ - „Nette Nippel“. Das Model hat auch deutsche Fans, die eher plump aber ehrlich schreiben, beispielsweise: „Ist mir persönlich zu viel Botox, aber das Geschlecht stimmt jetzt immerhin.“

Die Brünette bringt so einige in Wallung. „If I went to that game and saw you I wouldn’t be interested in looking at anything else but you“ - „Wäre ich bei dem Spiel gewesen und hätte dich gesehen, hätte ich nur auf dich geachtet, auf nichts sonst.“

Wer sich jetzt denkt, dass er die Schönheit von irgendwoher kennt, der könnte recht haben. Es gibt ein lustiges Video im Internet, in dem sie die Hauptfigur spielt. In dem Clip schneidet sie ihr enges Top mit einer Schere durch, der Zuschauer erwartet nun, dass ihm die Oberweite entgegenspringt. Jedoch gibt es einen Schnitt, und man sieht einen übergewichtigen Mann, wie er oben ohne umhertanzt.

Das Model hat 6,3 Millionen Abonnenten und damit deutlich mehr als Kollegin Maria Liman, die mit ähnlichem Kleidungsstil bei der WM auffiel. Auch eine Blondine, die sich erst als Schmuddelfilm-Darstellerin herausstellte, bevor dann doch alles anders kam, war für viele Zuschauer ein Highlight.

Eine Kolumbianerin war lediglich mit einem Trikot im Stadion zu sehen - ohne Hose! Beim Spiel von Brasilien riss sich eine Anhängerin ihre Oberteil runter. Zwischen Dänemark und Frankreich lief ein langweiliges 0:0 ab, auf den Rängen gab es bei einer Dänin schon mehr zu sehen.

