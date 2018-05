WM 2018: Deutschland in Gruppe F - Alle Infos

Bei der WM 2018 in Russland tritt Deutschland in Gruppe F an.

Das Ziel ist klar: Titelverteidigung! Der Weltmeister von 2014 hat sogar schon vor der WM 2018 in Russland einen Weltrekord aufgestellt. In der Qualifikation ging Deutschland in allen zehn Spielen der Europagruppe C als Sieger hervor. Und das mit einem sensationellen Torverhältnis von 43:4. Nur Spanien ging bisher 2010 ungeschlagen aus einer WM Qualifikation hervor, jedoch mit einem vergleichsweise „mickrigen“ Torverhältnis von 28:5.

Vier Mal durfte sich „Die Mannschaft“ schon Weltmeister nennen und den begehrtesten Pokal der Fußballwelt in die Höhe stemmen. Bundestrainer Jogi Löw will es nun ein fünftes Mal schaffen. Nie zuvor gab es eine Titelverteidigung bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Wir haben bereits zusammengefasst, wie der Weg für Deutschland zum WM Titel 2018 aussehen könnte.

Mit den alten Stars und frischer, junger Verstärkung will er dieses Ziel erreichen. Alle von ihnen waren seit der WM 2014 in Rio im Fußball durchaus erfolgreich. Olympia-Zweiter 2016, Confed-Cup-Sieger 2017, U 21-Europameister 2017 - die besten Voraussetzungen für die anstehende WM in Russland.

Deutschland bei der WM 2018: Die Fakten

Verband : Deutscher Fussball-Bund (DFB)

: Deutscher Fussball-Bund (DFB) Spitzname des Teams : Die Mannschaft

: Die Mannschaft Konföderation : UEFA

: UEFA Aktueller Platz in der FIFA-Weltrangliste : 1

: 1 Ausrüster : Adidas

: Adidas Trainer : Joachim Löw

: Joachim Löw Kapitän : Manuel Neuer/Thomas Müller

: Manuel Neuer/Thomas Müller Rekord-Nationalspieler : Lothar Matthäus (150)

: Lothar Matthäus (150) Rekord-Torschütze : Miroslav Klose:(71)

: Miroslav Klose:(71) Trikot : Weiß

: Weiß Hose : Schwarz

: Schwarz Stutzen : Weiß

: Weiß Qualifiziert als : UEFA, Erster Gruppe C

: UEFA, Erster Gruppe C Qualifiziert am : 5. Oktober 2017

: 5. Oktober 2017 WM-Teilnahmen : 19 mal dabei / 1934 – 1938 – 1954 – 1958 – 1962 – 1966 – 1970 – 1974 – 1978 – 1982 – 1986 – 1990 – 1994 – 1998 – 2002 – 2006 – 2010 – 2014 – 2018

: 19 mal dabei / 1934 – 1938 – 1954 – 1958 – 1962 – 1966 – 1970 – 1974 – 1978 – 1982 – 1986 – 1990 – 1994 – 1998 – 2002 – 2006 – 2010 – 2014 – 2018 Beste Platzierung bei einer WM : Weltmeister (4 mal) / 1954 – 1974 – 1990 – 2014

: Weltmeister (4 mal) / 1954 – 1974 – 1990 – 2014 Letzte WM-Teilnahme: 2014

Deutschland bei der WM 2018: Das ist der Kader

Tor : Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Manuel Neuer (FC Bayern), Bernd Leno (Bayer 04 Leverkusen), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)

: Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Manuel Neuer (FC Bayern), Bernd Leno (Bayer 04 Leverkusen), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain) Verteidigung : Jerome Boateng (FC Bayern), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (FC Köln), Mats Hummels (FC Bayern), Joshua Kimmich (FC Bayern), Marvin Plattenhardt (Hertha BSC), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Niklas Süle (FC Bayern), Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen)

: Jerome Boateng (FC Bayern), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (FC Köln), Mats Hummels (FC Bayern), Joshua Kimmich (FC Bayern), Marvin Plattenhardt (Hertha BSC), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Niklas Süle (FC Bayern), Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen) Mittelfeld : Julian Brandt (Bayer 04 Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (FC Schalke 04), Ilkay Gündogan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus Turin), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (FC Bayern), Mesut Özil (FC Arsenal), Marco Reus (Borussia Dortmund), Sebastian Rudy (FC Bayern), Leroy Sané (Manchester City)

: Julian Brandt (Bayer 04 Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (FC Schalke 04), Ilkay Gündogan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus Turin), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (FC Bayern), Mesut Özil (FC Arsenal), Marco Reus (Borussia Dortmund), Sebastian Rudy (FC Bayern), Leroy Sané (Manchester City) Angriff: Timo Werner (RB Leipzig), Mario Gomez (VfB Stuttgart), Nils Petersen (SC Freiburg)

WM 2018: Die Spiele von Deutschland in der Gruppe F

Sonntag, 17. Juni 2018 Deutschland - Mexiko Anpfiff: 18:00 Uhr Ortszeit Luzhniki-Stadion, Moskau Samstag, 23. Juni 2018 Deutschland - Schweden Anpfiff: 21:00 Uhr Ortszeit Fisht-Stadion, Sotschi Mittwoch, 27. Juni 2018 Südkorea - Deutschland Anpfiff: 17:00 Uhr Ortszeit Kazan-Arena, Kazan

