News-Ticker: Deutschlands WM-Kader - Torhüter stehen wohl fest

Die Augen der Fußballfans sind am Dienstag alle auf das Fußball-Museum in Dortmund gerichtet. Bundestrainer Joachim Löw gibt dort seinen vorläufigen Kader für die WM 2018 in Russland bekannt. Wer ist dabei und wer nicht? Alle Antworten hier im Live-Ticker!

21.07 Uhr: Nach Informationen der Bild stehen die vier Torhüter fest, die Joachim Löw in seinen erweiterten Kader berufen wird. Neben Barca-Torwart Marc-Andre ter Stegen werden wohl auch Kevin Trapp, der in der abgelaufenen Saison mit Paris St. Germain Meister werden konnte und Bernd Leno von Bayern 04 Leverkusen in das Aufgebot berufen. Der vierte Keeper im Bunde ist demnach Manuel Neuer vom FC Bayern München, der zwar seit knapp acht Monaten kein Spiel mehr gemacht hat, aber wohl das Vertrauen des Bundestrainer erhält.

+++ Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zur Kader-Nominierung von Joachim Löw! Welche Spieler beruft der Bundestrainer in sein vorläufiges WM-Aufgebot? Was ist mit den Wackelkandidaten Manuel Neuer und Mario Götze? Hier im Live-Ticker entgeht Ihnen nichts!

WM 2018: Der vorläufige WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft im Überblick

Position Name Verein Torwart - - Verteidigung - - Mittelfeld - - Angriff - -

Bekanntgabe des WM-Kaders von Deutschland: Vorbericht

Es ist der vermutlich härteste Konkurrenzkampf der deutschen WM-Geschichte. Joachim Löw hat die Qual der Wahl. Wen nimmt der Bundestrainer zur WM-Endrunde nach Russland mit? Sind wieder Überraschungen wie 2006 (David Odonkor) oder 2014 (Shkodran Mustafi) dabei? Wohl eher nicht. Zu groß ist das Angebot an hervorragenden Fußballern, die in den letzten Monaten und Jahren ihre Leistungsfähigkeit bewiesen haben. Für Neulinge dürfte kein Platz sein.

Löw muss einen Monat vor Beginn der WM (14. Juni bis 15. Juli) knifflige Fragen beantworten. Wahrscheinlich wird er diesen am Dienstag im Dortmunder Fußballmuseum aber noch einmal aus dem Weg gehen. Der Bundestrainer, der am letzten Bundesliga-Spieltag keine neuen Erkenntnisse sammeln konnte, dürfte für die historische Mission Titelverteidigung erst einmal auf Zeit spielen und einen größeren Kreis an Spielern in sein vorläufiges Aufgebot berufen. Erst am 4. Juni muss Löw beim Weltverband FIFA seinen endgültigen 23-Mann-Kader angeben, bestehend aus drei Torhütern und 20 Feldspielern.

Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach) und Serge Gnabry (1899 Hoffenheim) stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung, Jerome Boateng (Bayern München, Adduktorenverletzung) hingegen bezeichnet seine WM-Teilnahme als „absolut realistisch“. Ein Fragezeichen steht hinter der Nominierung von WM-Held Mario Götze. Der WM-Finaltorschütze von 2014 konnte zuletzt bei Borussia Dortmund nur selten seine Qualitäten unter Beweis stellen. Und was ist mit Manuel Neuer? Kann er nach über acht Monaten Verletzungspause ohne Spielpraxis in Russland das deutsche Tor hüten? Die letzten verbleibenden Einsatzmöglichkeiten vor der WM sind die Länderspiele gegen Österreich (2. Juni) und Saudi-Arabien (8. Juni), doch Löw muss vor dem finalen Test schon seinen endgültigen Kader bei der FIFA gemeldet haben.

