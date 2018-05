Mission Titelverteidigung: DFB-Team im Trainingslager eingetroffen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist am Mittwoch-Nachmittag im Trainingslager in Eppan eingetroffen. 19 der 27 Spieler sind bereits an Bord.

Eppan - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in die heiße Phase ihrer historische Mission Titelverteidigung bei der WM in Russland gestartet. Für Bundestrainer Joachim Löw und seine Spieler begann am Mittwoch das Trainingslager in Eppan an der Südtiroler Weinstraße.

"Ich bin froh, dass es losgeht und man die Spieler greifbar hat", sagte Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff nach der Ankunft: "Wir müssen jetzt den Teamgeist heraufbeschwören und konzentriert arbeiten."

Bis zum 4. Juni muss Löw vier Spieler aussortieren

Am Mittwochmittag trafen 19 der 27 Spieler des vorläufigen WM-Kaders im noblen Fünf-Sterne-Hotel Weinegg ein. Acht Profis werden erst später zum Team stoßen. Jerome Boateng, Mats Hummels, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Niklas Süle, Antonio Rüdiger und Marc-Andre ter Stegen werden am Freitag erwartet. Toni Kroos kommt nach dem Champions-League-Finale mit Real Madrid gegen den FC Liverpool am Samstag in Kiew in der kommenden Woche dazu.

Löw muss seinen bis zum 4. Juni auf 23 Spieler reduzieren. Zwei Tage zuvor steht in Klagenfurt noch ein Länderspiel gegen Österreich an. Die WM-Generalprobe erfolgt einen Tag nach Ende des Trainingslagers am 8. Juni in Leverkusen gegen Saudi-Arabien.

In Südtirol findet die DFB-Auswahl beste Bedingungen vor. Für das Training stehen zwei Naturrasen- und drei Kunstrasenplätze zur Verfügung. "Da passt alles, da stimmt alles. Das ist ein wichtiges Kriterium für den Erfolg", sagte Bierhoff.

