Jogis neue Psycho-Tricks - So will Löw die Laune hochhalten

Jogis neue Psycho-Tricks. Wir verraten, wie der Bundestrainer die Stimmung hochhalten will. Denn auf den ersten Blick ist das DFB-Hotel alles andere als ein Campo Bahia...

Watutinki - Plattenbau statt Caipi! Die Mannschaft hat die ersten Nächte im russischen Watutinki verbracht – vom Strand-Gefühl der WM 2014 in Brasilien ist spätestens jetzt keine Spur mehr. Statt mit einem Blick aufs Meer müssen sich die Nationalspieler mit einer Birkenwald-Aussicht zufrieden geben.

Kein Problem für Bundestrainer Joachim Löw: „Wenn ich mich erinnere an 2014, als wir abends ins Campo kamen – da war die Euphorie und Begeisterung nicht unbedingt riesengroß. Das hat sich mit den Tagen entwickelt, mit unseren Spielen und Ergebnissen hat sich die Stimmung gesteigert.“ Jogi ist sich sicher: Der Wohlfühlfaktor kommt noch!

Für Löw hat die Unterkunft in Watutinki Sportschulen-Charakter: „Wir haben die Mannschaft im Vorfeld darauf vorbereitet, dass wir kein Campo haben. Wir sind nicht am Meer und haben nicht immer Sonnenschein. Wir sind eben in Russland. Trotzdem haben wir hier alle Bedingungen, die wir brauchen. Die Ruhe und die Konzentration auf die Spiele sind gegeben.“

Der Bundestrainer warnt seine Spieler, sich zu sehr mit den äußeren Gegebenheiten auseinanderzusetzen: „Wir müssen die Dinge annehmen, wie sie sind und uns damit arrangieren. Sonst verbraucht man zu viel Kraft wegen Dingen, die nicht zu ändern sind. Wir haben alles, was wir brauchen. Das Essen stimmt, unser Koch hat viele Ideen.“

Das sind Jogis Psycho-Tricks

Trotz guter Küche hat sich der DFB einige Dinge einfallen lassen, um den Nationalspielern den Aufenthalt zu versüßen. Wir verraten Jogis Psycho-Tricks!

#zsmnn auf dem Trainingsplatz: Für die Trainingseinheiten in Russland hat der DFB die Leibchen extra mit dem Slogan #zsmnn bedrucken lassen. Klare Botschaft: Nur zusammen ist die anvisierte Titelverteidigung möglich – auch im Training. Bei jeder Einheit auf dem Trainingsgelände von ZSKA Moskau sollen sich die Spieler dem bewusst sein.

Kein Spieler rastet: Nächster Spruch, der überall zu sehen ist: The best never rest (Die Besten ruhen sich niemals aus). Im Medienzentrum wurde dafür eine komplette Sponsorenwand mit den Namen aller Spieler bedruckt und der Slogan angehängt. Beispiel: Niklas (Süle) never rests. Damit wird den Spielern beim Gang zu der täglichen Pressekonferenz verdeutlicht, was von ihnen erwartet wird.

Kinderzimmer-Atmosphäre: Anders als das WG-Leben in Brasilien kommen in Russland alle Kicker in den Genuss eines Einzelzimmers. Über den Betten erwartet die Spieler dort ein Bilder-Hattrick.

Ganz links sehen sich die DFB-Stars als kleine Nachwuchs-Kicker in ihren Jugendvereinen, in der Mitte prangt der anvisierte Weltmeister-Pokal und rechts ein aktuelles Foto im Nationaltrikot. Nettes Schmankerl: Auf die Zimmertüren wurden die jeweiligen Nummern der Spieler „geflockt“.

Manuel Bonke