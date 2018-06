Genialer Trick: So falten Sie in wenigen Sekunden ein WM-Trikot

Ab zur WM nach Russland. Wenn Sie ihr Deutschland-Trikot einpacken, werfen Sie es nicht einfach in den Koffern. Legen Sie es mit diesem genialen Trick in Windeseile zusammen.

München - Quadratisch auf DIN-A4-Größe gefaltet Hemden im Kleiderschrank, so etwas gibt es doch nur in der TV-Werbung für Waschmittel zu sehen oder bei der Bundeswehr. Zugegeben: Trikots oder T-Shirts zusammenlegen kann nervig sein. Gerade bei ungeübten Hausmännern oder -frauen endet das Falten von Wäsche manchmal in einer Wurschtelei.

Wer Körbe voller T-Shirts zusammenlegen muss, sollte viel Geduld und innere Ruhe mitbringen, sonst wird das nichts. Es soll ja auch Menschen geben, die ihre Shirts erst gar nicht falten, sondern direkt nach dem Waschen wieder anziehen. So kann man sich natürlich geschickt vor der Aufgabe drücken.

Dabei benötigt man für das perfekt gefaltete Hemd nur wenige Handgriffe. Stellen wir uns der Herausforderung! Mit diesem einfachen Trick ist auch Ihr WM-Trikot in Sekundenschnelle zusammengelegt.

Blitzschnelle Falt-Anleitung für WM-Trikots

1. Breiten Sie das WM-Trikot horizontal vor sich auf einer glatten Unterlage aus.

2. Zeichnen Sie mit dem Finger zwei imaginäre Linien auf eine Hälfte des Trikots (Im Video: linker Bereich). Die erste Linie führt von der Schulter abwärts. Die zweite Linie verläuft quer auf Höhe des Solarplexus. Die Stelle an der sich die beiden Linien kreuzen, fixieren Sie mit dem Zeigerfinger und Daumen der linken Hand.

3. Mit der rechten Hand greifen Sie an die Schulter-Naht. Heben sie das WM-Trikot an dieser Stelle vom Tisch. Legen Sie den gegriffenen „Zipfel“ auf den unteren Rand des Shirts. Greifen Sie nun erneut mit der dem Zeigefinger und Daumen (rechte Hand) etwas Stoff.

4. Heben Sie jetzt mit beiden Händen das Trikot vom Tisch. Legen Sie es dann so nieder, dass auf der anderen Hälfte des Shirts (rechts) ein Falz entsteht.

Video: Mit legendären Trikots im 90er-Stil zum fünften Stern

Mit einer Reminiszenz an die legendären Trikots von 1990 will die deutsche Nationalmannschaft in Russland zu ihrem fünften WM-Titel stürmen.

Rubriklistenbild: © Videoredaktion