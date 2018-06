Im Fußball-Trikot arbeiten? Was zur WM erlaubt ist

Ist Deko zur Fußball-WM am Arbeitsplatz erlaubt?

Während der Fußball-WM in Russland wollen viele wieder mitfiebern. Doch darf ich bei der Arbeit mein Trikot tragen? Oder sogar Fußball schauen? Das erfahren Sie hier.

Die Fußball-WM in Russland ist ab dem 14. Juni in vollem Gange, doch während der Nachmittagsspiele müssen viele arbeiten. Dürfen Mitarbeiter trotzdem Fußball schauen? Oder wenigstens den Arbeitsplatz Schwarz-Rot-Gold schmücken? Die Redaktion beantwortet die häufigsten Fragen.

Darf ich bei der Arbeit Fußball schauen?

Wenn Sie vor hatten, die WM über einen Live-Stream an Ihrem Rechner zu verfolgen - lassen Sie es lieber. Ohne ausdrückliche Genehmigung vom Chef sei das nicht erlaubt, meint Paul-Alexander Thies, Geschäftsführer vom Online-Buchhaltungstool Billomat. Schließlich können dadurch viele Arbeitsabläufe auf dem Rechner gestört werden.

Darf ich die WM-Spiele im Online-Ticker oder Radio verfolgen?

Alternativ können Sie aber auf einen Online-Ticker die WM-Spiele verfolgen. Solange Sie Ihre Arbeit weiterhin ordentlich und konzentriert verrichten, sei das laut Thieskein Problem. Richtiges WM-Feeling kommt auf, wenn Sie das Spiel live im Radio verfolgen - das sei ebenfalls erlaubt, solange Sie Ihre Kollegen damit nicht stören. Wenn Sie direkt mit Kunden Kontakt haben, sollten Sie jedoch vorsichtig sein.



Darf ich mein Deutschland-Trikot während der Arbeit tragen?

Während der Fußball-WM tragen viele ihr Deutschland-Trikot Tag und Nacht - doch am Arbeitsplatz ist das in vielen Fällen keine gute Idee. "Grundsätzlich kann der Arbeitgeber Sicherheits- oder Dienstkleidung beziehungsweise einen bestimmten Kleidungsstil vorgeben", erklärt Thies. "Gerade im Kontakt mit Kunden sollte man deshalb nicht einfach ohne Rücksprache im Trikot auftauchen."

Das ist auch verständlich - gerade in Berufen, in denen ein seriöser Auftritt über Geschäfte entscheidet. Sprechen Sie deshalb lieber mit Ihrem Chef ab, ob Sie Ihr Trikot tragen dürfen. Eventuell lockert er zur Fußball-WM auch die allgemeine Kleiderordnung.

Darf ich meinen Arbeitsplatz Schwarz-Rot-Gold schmücken?

Um in Fußball-Stimmung zu kommen, darf bei vielen die richtige Deko nicht fehlen. Doch bei schwarz-rot-goldenen Girlanden, Deutschland-Fahnen oder prächtigen Sonnenhüten in Länder-Farben ist Vorsicht geboten. Suchen Sie hier lieber das persönliche Gespräch mit dem Vorgesetzten, denn unter Umständen verstoßen Sie damit gegen die Brandschutzverordnung, so Thies.

Von Andrea Stettner