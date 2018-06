Live-Ticker zur Kader-Nominierung: Diese vier Spieler sind wohl nicht bei der WM dabei

Bundestrainer Joachim Löw gibt ab 11.30 Uhr auf einer Pressekonferenz den endgültigen DFB-Kader für die Fußball-WM 2018 bekannt. Wir berichten im Live-Ticker.

Bundestrainer Löw gibt um 11.30 Uhr den endgültigen WM-Kader bekannt.

Ein Keeper und drei Feldspieler müssen gestrichen werden.

Zu den Wackelkandidaten gehört auch Rudy vom FC Bayern.

Drei Leverkusener müssen zittern.

11.12 Uhr: Sollten sich die Gerüchte bestätigen, hätten alle sieben in den vorläufigen WM-Kader berufenen Profis des FC Bayern den Sprung ins endgültige Aufgebot geschafft.

11.04 Uhr: Als vierter Spieler, der wohl nicht zur WM fahren darf, wird mittlerweile Jonathan Tah gehandelt, das berichtet Sky Sport News HD. Damit wären dann alle vier notwendigen Streichungen erfolgt.

11.00 Uhr: In diesem Moment verlassen zwei dunkle Wagen des DFB das Hotelgelände, im ersten saß Marvin Plattenhardt. Zugleich berichtet die Bild, soll sich Löw gegen Bernd Leno und Nils Petersen entschieden haben. Damit wären drei der vier Streichkandidaten klar, es würde nur noch einer fehlen ...

10.54 Uhr: Wie der Sportbuzzer berichtet, wird rund um das Teamhotel der Nationalmannschaft getuschelt, dass die beiden Bayern-Spieler Niklas Süle und Sebastian Rudy den Sprung in den endgültigen WM-Kader geschafft hätten - ob das stimmt? Wir werden es in rund 35 Minuten erfahren!

10.48 Uhr: Unser Kollege Günter Klein hat eine ganz eigene Interpretation der Gomez-Abfahrt vom DFB-Hotel - die durchaus auch möglich sein könnte. Fakt ist: Die Ehefrau des Stürmers samt Nachwuchs residiert in einem Hotel nahe des DFB-Quartiers.

Mario Gomez in einem weißen Mercedes vom Teamhotel abgefahren.

Er ist halt heute mit Semmeln holen dran und fährt jetzt zum Bäcker. — Günter Klein (@guek62) 4. Juni 2018

10.39 Uhr: Beim deutschen Auftaktgegner Mexiko haben es die Frankfurter Bundesligaprofis Carlos Salcedo und Marco Fabian sowie Routinier Rafael Marquez in das endgültige Aufgebot für die Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) geschafft. Für Marquez wäre es die fünfte WM-Endrunde, womit der 39-Jährige mit den Rekordhaltern Lothar Matthäus, Antonio Carbajal (Mexiko) und Gianluigi Buffon (Italien) gleichziehen würde. Im Kader des Nationaltrainers Juan Carlos Osorio befindet sich auch der Ex-Leverkusener Javier Hernandez (West Ham United).

10.07 Uhr: Sieben Spieler, die wir unten genannt haben, gelten als Wackler - oder trifft es am Ende doch einen Akteur, den keiner auf der Liste hatte? Mario Gomez jedenfalls hat vor wenigen Minuten das Hotel in einem DFB-Wagen verlassen - Ziel unbekannt. Er fuhr das Auto allerdings selbst, sodass eine Rückkehr wahrscheinlich ist.

Mario Gomez ist gerade mit diesem DFB-Wagen vom Mannschaftshotel abgefahren, sitzt selbst am Steuer. — Timm Detering (@detesring) 4. Juni 2018

09.57 Uhr: Antonio Rüdiger vom FC Chelsea gilt nicht als einer der Wackelkandidaten für den WM-Kader, ist aber selbst sehr zurückhaltend. „Erst mal muss ich die endgültige Nominierung abwarten“, meinte er im Interview mit dem Kicker auf die Frage nach seinen Erwartungen für das Turnier. „Die Vorfreude ist riesengroß, hoffentlich dabei zu sein bei solch einem Turnier. Da ist es auch erst einmal unwichtig, ob ich in der Startelf stehe oder auf der Bank bin. Das Wichtigste ist, für die Mannschaft da zu sein.“ Aber: „Zweifel an mir habe ich nicht. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, dass ich mich super entwickelt habe.“

9.30 Uhr: Hallo und herzlich willkommen in unserem Live-Ticker von der Pressekonferenz des DFB, auf der Bundestrainer Joachim Löw den endgültigen Kader für die Fußball-WM 2018 in Russland bekanntgeben wird. In zehn Tagen beginnt das große Turnier und bis zum heutigen Montag müssen die Teilnehmer ihre 23-köpfigen Kader nominieren. Für das DFB-Team bedeutet das, dass noch drei Feldspieler und ein Torhüter aus dem vorläufigen, 27 Mann starken Aufgebot gestrichen werden müssen. „Verdient hat es niemand, dass er nach Hause fahren muss. Es bricht für die Spieler zunächst eine Welt zusammen“, lautet Löws Standardsatz zum Dilemma seiner Aufgabe. Die PK beginnt um 11.30 Uhr, hier im Ticker verpassen Sie nichts!

Vorbericht: Löw hat bei der Kadernominierung für die WM 2018 die Qual der Wahl

20 Feldspieler und drei Torhüter erhalten am Montag ihr WM-Ticket. Die schlechte Botschaft wird Löw „persönlich“ überbringen. „Wenn der Spieler morgens von mir angerufen wird auf dem Zimmer, dann hat er schon ein Gefühl, dass es nicht so gut ist“, berichtete Löw über das Prozedere, das sich im Teamquartier in Eppan wiederholen wird: „Ich spreche ja nicht mit einem Mats Hummels, Jérôme Boateng oder Jo Kimmich an diesem Morgen, sondern mit den Spielern, die gehen.“ Meist traf es - wie vermutlich auch diesmal - die ins Trainingscamp mitgenommenen Talente. Echte A-Promis sortierte er noch nicht aus. Sie schieden höchstens durch Verletzungen aus, wie Kapitän Michael Ballack vor der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika.

DFB-Kader für die Fußball-WM 2018: Diese Spieler müssen zittern

Die vier Akteure, die Löw streicht, werden noch am Montag das Trainingslager in Eppan (Südtirol) verlassen. Als Wackelkandidaten gelten Julian Brandt, Jonathan Tah, Bernd Leno (alle Leverkusen), Sebastian Rudy (FC Bayern), Kevin Trapp (Paris), Nils Petersen (Freiburg) und Marvin Plattenhardt (Hertha BSC). Für Rudy und Brandt wäre es das zweite Aus vor einem großen Turnier nach der EM 2016. Wer hat nach dem 1:2 im Test gegen Österreich Boden gut gemacht, wer hat verloren? Wir geben hier einen Überblick.

Ein Schlupfloch gibt es allerdings noch: Sollte sich bis zum ersten WM-Spiel der DFB-Elf am 17. Juni gegen Mexiko (Fußball-WM 2018 in Russland: Spielplan als PDF, Gruppen und Stadien bei tz.de*) noch ein Spieler verletzen und ein Arzt des Weltfußballverbandes FIFA die Verletzung bestätigen, dürfte Joachim Löw einen Spieler nachnominieren. Dieser muss aber nicht zwingend dem vorläufigen Kader angehört haben.

Sie wollen die Pressekonferenz zur Bekanntgabe des endgültigen DFB-Kaders zur Fußball-WM 2018 in Russland im TV oder im Live-Stream verfolgen? Ab 11.30 Uhr überträgt der Deutsche Fußball-Bund die Bekanntgabe des WM-Kaders via Live-Stream im Internet.

Florian Weiß mit dpa

