Live-Ticker: DFB-Team trifft bei WM-Generalprobe auf Saudi-Arabien

Deutschland empfängt Saudi-Arabien in der BayArena in Leverkusen.

Im letzten Testspiel vor dem Start der Fußball-WM 2018 trifft Deutschland auf Saudi-Arabien. Wir berichten im Live-Ticker vom Spiel in Leverkusen.

Deutschland gegen Saudi-Arabien -:- (19.30 Uhr, Leverkusen)

Deutschland: --- Saudi-Arabien: --- Tore: --- Schiedsrichter: ---

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Testspiel zur Fußball-WM 2018 zwischen Deutschland in Saudi-Arabien in der Leverkusener BayArena! Für den Weltmeister ist es der letzte Test vor dem ersten Gruppenspiel gegen Mexiko Sonntag in einer Woche. Es geht auch darum den Fans eine positive Stimmung zu verschaffen, denn das 1:2 in Österreich sorgte schon für den ein oder anderen Misston. "Jeder ist bereit und möchte, dass es endlich los geht. Wir wollen einen guten Abschluss des Trainingslagers haben, gewinnen und mit einem guten Gefühl nach Russland fliegen", sagte Teammanager Oliver Bierhoff. Eine Entscheidung in puncto Aufstellung fiel bereits vor dem Spieltag.

Die Partie ist auch das Duell des Weltranglistenersten gegen die Nummer 67. Der Gegner aus Nahost ist erstmal seit 2006 wieder bei einer WM-Endrunde dabei und wird das Eröffnungsspiel gegen Russland bestreiten. Die Qualifikation für das Achtelfinale wäre dabei schon ein Erfolg.

WM-Kader von Deutschland 2018: Das ist der finale Kader der Nationalmannschaft

Deutschland traf in der Vergangenheit erst dreimal auf Saudi-Arabien und hat noch eine weiße Weste vorzuweisen. Alle drei Duelle wurden gewonnen (Tore: 17:0!). Besonders in Erinnerung geblieben ist das 8:0 in der WM-Gruppenphase 2002, das bis heute der höchste DFB-Sieg und die höchste Saudi-Pleite bei einer Weltmeisterschaft ist.

fw, mg, SID