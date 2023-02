Fußball-Drama: Torwart (25) bricht nach gehaltenem Elfmeter zusammen und stirbt

Plötzlicher Herzstillstand

+ © Imago/kw/facebook.com/arne.espeel Arne Espeel verstarb schon mit 25 Jahren. © Imago/kw/facebook.com/arne.espeel

Schwer zu fassendes Drama in Belgien: Fußballtorwart Arne Espeel hält einen Elfmeter, bricht Sekunden später zusammen und stirbt schließlich in einer Klinik.

Sint-Eloois-Winkel – Wie dramatisch ein Herzstillstand auf dem Spielfeld ist, zeigte der Fall Christian Eriksen bei der EM 2021. Der Däne überstand die Attacke und spielt wieder Fußball. Nicht so viel Glück hatte der belgische Amateurfußballer Arne Espeel. Am Samstagabend starb der 25-Jährige nach einem Zusammenbruch während dem Spiel, wie auch tz.de berichtet.

Der plötzliche Tod des Torwarts versetzt ganz Belgien in tiefe Trauer. Das Drama ereignete sich beim Spiel des Klubs KVC Winkel Sport B gegen den SK Westrozebeke in der zweiten Provinzliga (Westflandern).

Fußball-Drama in Belgien: Towart stirbt nach gehaltenem Elfmeter

Der ortsansässigen Lokalzeitung De Krant van West-Vlaanderen und anderen belgischen Medien zufolge trug sich die Szene so zu: Westrozebeke bekommt einen Elfmeter zugesprochen, Torwart Arne Espeel kann ihn parieren. Er springt jubelnd auf, doch bricht gleich danach zusammen. Rettungskräfte und Passanten versuchen den jungen Keeper wiederzubeleben, bleiben aber erfolglos.

Espeel wird in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht und schließlich dort für tot erklärt. Sein Verein Winkel Sport trauert um ihn. „Arne war ein Clubjunge, spielte hier seit seiner Kindheit und wäre wahrscheinlich hiergeblieben. Er war ein ruhiger und sympathischer Mensch, über den ich kein einziges schlechtes Wort verlieren kann“, sagte Sportvorstand Wim Dupont.

Mannschaft trauert um Arne Espeel: „Wir sind alle sehr niedergeschlagen“

„Als die Nachricht eintraf, war es in unserer Kantine wirklich still. Es ist ein großer Verlust.“ Das Team des verstorbenen Torwarts nahm auf ostbelgiendirekt.be Stellung. „Wir sind alle sehr niedergeschlagen. Er war bei allen besonders beliebt. Dass so etwas einem so jungen Mann passieren kann, ist unbegreiflich.“

Espeels jüngerer Bruder Aaron (20) musste die Szene laut der Bild von der Bank aus miterleben, auch seine Eltern sollen vor Ort gewesen sein. Als Todesursache wird ein Herzstillstand vermutet, eine Obduktion soll Gewissheit bringen. Espeel hatte zuvor keine gesundheitlichen Probleme, wie das belgische Blatt HLN berichtet. (epp)