3. Fußball-Liga: Weniger Spiele im Free-TV

In den kommenden vier Spielzeiten der 3. Fußball-Liga gibt es eine Reduzierung der Übertragungen im frei zugänglichen Fernsehen.

Berlin - Die ARD darf künftig 68 Partien pro Saison übertragen, bisher waren es 86. Dafür hat die SportA, die Sportrechteagentur von ARD und ZDF, mit der Deutschen Telekom einen Sublizenz-Vertrag abgeschlossen.

Die Vereinbarung umfasse zwei Livespiel-Übertragungen an jedem Samstag-Spieltag, heißt es in einer ARD-Mitteilung am Dienstag. „Unsere Vereinbarung mit der Deutschen Telekom sichert weiterhin eine umfangreiche frei empfangbare Live-Berichterstattung von der 3. Liga“, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

Die Telekom hatte sich im Oktober vergangenen Jahres vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) die Medienrechte für vier Spielzeiten an allen 380 Live-Spielen der 3. Liga gesichert, die beim kostenpflichtigen Internetsender MagentaSport laufen. 312 Partien laufen ausschließlich dort. Aufgrund ihres eigenen Vertrages mit dem DFB können ARD und ZDF von jeder Drittliga-Partie Zusammenfassungen in einer Länge von bis zu 18 Minuten zeigen. dpa