EM 2020: So läuft die Auslosung in Bukarest - UEFA äußert sich zum möglichen zweiten Termin

Die Auslosung für die EM 2020, die in ganz Europa stattfinden wird, steht an. Auf wen kann Deutschland wann und wo treffen? Wir dröseln das unfassbar komplizierte Verfahren auf.

Bei der Auslosung für die EM 2020 am 30. November in Bukarest stehen nur 20 von 24 Teilnehmer fest.

Ende März finden erst noch Play-off-Spiele statt.

Schon jetzt steht aber die Gruppe für Deutschland fest.

München - Am 30. November findet in Bukarest die Auslosung für die EM 2020 statt. Das Fußball-Turnier findet vom 12. Juni bis 20. Juli und erstmals in ganz Europa statt, genau genommen in zwölf Ländern. In Deutschland ist München der einzige Austragungsort, wo drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale ausgetragen werden.

EM 2020: Bei der Auslosung stehen nur 20 von 24 Teilnehmern fest

Insgesamt werden 24 Mannschaften an der EM 2020 teilnehmen. Wenn die Auslosung stattfindet, stehen aber erst 20 Teilnehmer fest! Es ist nicht die einzige Kuriosität bei dem komplizierten Verfahren. Wir beantworten Ihnen die wichtigsten Fragen.

Auslosung der Endrunde: Wer darf alles an der EM 2020 teilnehmen?

55 Länder auf zehn Gruppen verteilt nahmen an der EM-Qualifikation teil, die am 19. November abgeschlossen wurde. Wer in seiner Gruppe Tabellenerster oder -zweiter wurde, ist automatisch für die EM 2020 qualifiziert, sodass sich hierdurch schon einmal 20 Teilnehmer ergeben. Die vier restlichen Plätze werden in Play-off-Spielen unter 16 Teams ermittelt. Die DFB-Elf sicherte sich durch den 6:1-Sieg über Nordirland den Sieg in Gruppe C mit 21 Punkten vor der Niederlande (19).

+ Portugal ist bei der EM 2020 Titelverteidiger. © Federico Gambarini / dpa

EM 2020: Wer darf an den Play-off-Spielen teilnehmen?

Die 16 Teilnehmer für die Play-off-Spiele ergeben sich aus der sogenannten Nations League, in der auch schon alle 55 Teilnehmer von der EM-Quali 2020 vor eben jener gespielt haben. Die 55 Länder waren in vier Ligen (A bis D) aufgeteilt, wobei jede Liga nochmals aus vier Gruppen bestand. Aus jeder Liga werden die jeweiligen Gruppensieger gegeneinander spielen, um die restlichen Startplätze für die EM 2020 zu ermitteln.

Es gibt allerdings bereits Nations-League-Gruppensieger, die sich über die EM-Quali ein Ticket für die EM 2020 gesichert haben. In dem Fall rücken Teams aus den Nations-League-Gruppen nach. Heißt: Selbst Teams, die in der Nations League Tabellenletzter ihrer Gruppe wurden und sich zuletzt auch kein Ticket über die EM-Quali ergattern konnten, haben trotzdem noch die Möglichkeit, an der Europameisterschaft 2020 teilzunehmen.

EM 2020: Die Play-off-Teilnehmer in der Übersicht

Gruppe A Island, Bulgarien/Israel/Rumänien/Ungarn Gruppe B Bosnien und Herzegowina, Nordirland, Slowakei, Irland Gruppe C Schottland, Norwegen, Serbien, Bulgarien/Israel/Rumänien/Ungarn Gruppe D Georgien, Nordmazedonien, Kosovo, Weißrussland Auslosung, welche Nation aus dem Block Bulgarien/Israel/Rumänien/Ungarn in Gruppe C landet, findet am 22. November statt. Die restlichen Teams verweilen in Gruppe A. Schon jetzt steht fast komplett fest, wie die Paarungen lauten: Diestatt. Die restlichen Teams verweilen in Gruppe A. Schon jetzt steht fast komplett fest, wie die Paarungen lauten:

Gruppe D, Halbfinale 1: Georgien - Weißrussland

Gruppe D, Halbfinale 2: Nordmazedonien - Kosovo Gruppe C, Halbfinale 1: Schottland - (Team muss noch ausgelost werden)

Gruppe C, Halbfinale 2: Norwegen - Serbien Gruppe B, Halbfinale 1: Bosnien und Herzegowina - Nordirland

Gruppe B, Halbfinale 2: Slowakei - Irland Gruppe A, Halbfinale 1: Island - noch offen

Gruppe A, Halbfinale 2: noch offen - noch offen

In jeder Gruppe werden zwei Halbfinalspiele und ein Finale ausgetragen. Der Sieger nimmt dann an der EM 2020 teil. Heißt: Auch aus der schwach besetzten Gruppe D wird definitiv ein Land an der kommenden Europameisterschaft teilnehmen. Die Play-off-Partien finden am 26. und 31. März statt!

EM 2020: Warum die UEFA den Plan einer zweiten Auslosung hatte

Ursprünglich gab es den Plan, dass es eine zweite Auslosung hätte geben können. Die UEFA hat im Zuge der EM 2020 festgelegt, dass Länder, die zugleich Gastgeber sind, mindestens zwei ihrer drei Gruppenspiele in der Heimat austragen. Länder wie beispielsweise Rumänien und Schottland nehmen an den Play-off-Spielen teil und sind gleichzeitig Gastgeber-Länder. Da alle Gastgeber-Länder schon vorab bestimmten Gruppen zugeteilt und die nach bestimmten Koeffizienten zusammengestellt wurden, hätte deswegen neu gelost werden müssen. Es gibt aber auch noch zwei weitere Gründe.

Zum einen will die UEFA zu große Reisedistanzen verhindern. Einzelne Länder sollen demnach nicht wiederholt mehrere tausend Kilometer hinter sich bringen müssen. Zum anderen sollen politisch brisante Begegnungen wie zum Beispiel Serbien gegen Kosovo verhindert werden. Der Termin für die mögliche zweite Auslosung wäre in der Tat erst der 1. April gewesen, also nach den Play-off-Spielen. Am 21. November gab die UEFA aber bekannt, dass eine zweite Auslosung endgültig vom Tisch ist. Anscheinend ist diese nicht mehr vonnöten.

Welche Teilnehmer stehen für die EM 2020 schon fest?

Bis auf die vier Teilnehmer aus den Play-off-Spielen stehen schon 20 Länder fest, die bei der EM 2020 mitspielen:

Deutschland

Belgien

Dänemark

England

Frankreich

Finnland

Italien

Kroatien

Niederlande

Österreich

Polen

Portugal

Russland

Schweden

Schweiz

Spanien

Tschechien

Türkei

Ukraine

Wales

Auslosung für die EM 2020: Welches Land ist in welchem Topf?

Bei der Auslosung für die EM 2020 wird es vier Lostöpfe geben, die sich nach der „Rangliste der European Qualifiers“ ergeben. Diese Rangliste bildet sich aus den 20 Gruppenersten und -zweiten der EM-Quali sowie den Play-off-Siegern. Die Play-off-Sieger werden alle in Topf 4 landen. Das erste Kriterium für die restlichen drei Töpfe ergibt sich aus der Endplatzierung der EM-Quali-Gruppe. Gruppenzweite werden demnach nicht in Topf 1 landen.

+ Gut in Form: Wird Serge Gnabry auch während der EM für Deutschland stürmen? © dpa / Tom Weller

Weitere Kriterien sind in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore, erzielte Auswärtstore, Anzahl der Siege, Fairplay-Bilanz und die Nations-League-Platzierung. Außerdem hat die UEFA festgelegt, dass jedes Gastgeberland automatisch einer bestimmten Gruppe zugeordnet wird - sofern es sich qualifiziert hat. Ganz gleich, in welchem Topf das jeweilige Land nach der Qualifikation landet.

EM 2020: Diese Länder spielen definitiv in dieser Gruppe

Gruppe A Italien Gruppe B Russland, Dänemark Gruppe C Niederlande, Rumänien* Gruppe D England, Schottland* Gruppe E Spanien, Irland* Gruppe F Deutschland, Ungarn*

*Diese Länder müssen sich erst noch qualifizieren.

In Gruppe A wäre noch Aserbaidschan gewesen, das mit Baku ebenfalls einen Austragungsort stellt. Allerdings hat sich Aserbaidschan nicht für über die EM-Qualifikation durchsetzen und wird es auch nicht mehr über die Play-off-Spiele schaffen können. Die Zuteilung der Gruppe stand also auch schon fest, ehe Deutschland seine EM-Quali abschloss. Unabhängig davon, ob Deutschland Erster oder Zweiter geworden wären.

Auslosung: Diese Gruppen-Gegner scheiden für Deutschland bei der EM 2020 aus

Fest steht bereits vor der Auslosung für die EM 2020, auf wen Deutschland nicht treffen kann. Das ergibt sich aus der Vorgabe der UEFA, dass jedes Gastgeberland, das sich qualifiziert hat, automatisch einer Gruppe zugeordnet wird. So fallen zum Beispiel Italien, Russland, Dänemark, Niederlande, England und Spanien definitiv als mögliche Gegner weg. Da Belgien und die Ukraine ebenfalls im Los-Topf 1 sein werden, scheiden sie ebenfalls als Gruppen-Gegner für Deutschland aus.

Die Auslosung für die EM 2020: Die möglichen Gruppen-Gegner für Deutschland

Sollte sich Ungarn über die Playoffs für die EM qualifizieren, würde es als Gastgeber-Land automatisch Gruppe F und damit Deutschland zugeordnet werden. Unabhängig davon kann es am Ende noch eine richtige schwere Gruppe für das Löw-Team werden, da in Topf 2 und Topf 3 starke Nationen warten. Deutschland könnte auf Frankreich und Titelverteidiger Portugal treffen.

Mögliche Gruppen-Gegner der deutschen Mannschaft, sofern Ungarn sich nicht über die Play-offs qualifiziert, sind in der folgenden Tabelle aufgelistet:

Topf 2 Frankreich, Schweiz, Kroatien, Polen Topf 3 Portugal, Türkei, Österreich, Schweden, Tschechien Top 4 Wales, Finnland, Sieger Play-off-Weg A, Weg B, Weg C und Weg D

EM 2020: Wer qualifiziert sich für das Achtelfinale?

Aus jeder der sich ergebenden sechs EM-Gruppen qualifizieren sich die ersten beiden Teams sowie die vier besten Gruppen-Dritten für das Achtelfinale, das zwischen dem 27. Juni und 30. Juni in acht verschiedenen Ländern (England/London, Niederlande/Amsterdam, Spanien/Bilbao, Ungarn/Budapest, Rumänien/Bukarest, Dänemark/Kopenhagen, Schottland/Glasgow und Irland/Dublin) ausgetragen wird. Sankt Petersburg (Russland), München, Baku (Aserbaidschan) und Rom (Italien) dürfen sich über die vier Viertelfinal-Spiele freuen. Die beiden Halbfinal-Partien sowie das Finale finden in London statt. Ein Spiel um Platz 3 wird es nicht geben.

Bis zum Finale ist es für Deutschland aber noch weit. Der Weltmeister von 2014 gehört nach derzeitigem Stand nicht zu den Favoriten. Nichtsdestotrotz zeigte sich das Social-Media-Team auf Instagram schon glücklich über die perfekte Qualifikation.

EM 2020: Vier Spiele finden in München statt

Wenn die EM 2020 startet, weiß das Team um Trainer Joachim Löw auch schon jetzt, dass mindestens zwei eigene Spiele in München stattfinden werden. Insgesamt wird die Allianz Arena in München, die während des Turniers übrigens offiziell Fußball Arena heißen wird, drei Gruppenspiele sowie ein Viertelfinale austragen dürfen. Das Viertelfinale findet in der bayerischen Hauptstadt am 3. Juli statt.

EM 2020: Spielorte und Größe der Stadien

19 Städte haben sich für die Austragung der Spiele zur EM 2020 beworben. Zwölf bekamen den Zuschlag. Welche das sind und wie groß das jeweilige Stadion ist, zeigt die folgende Auflistung:

London (England), Wembley-Stadion, 90.000 Zuschauer

Rom (Italien), Olympastadion Rom, 68.000 Zuschauer



Baku (Aserbaidschan), Olympiastadion, 69.000 Zuschauer



München (Deutschland), Fußball Arena, 70.000 Zuschauer



Sankt-Petersburg-Stadion (Russland), 61.000 Zuschauer



Puskás Ferenc Stadion Budapest (Ungarn), 68.000 Zuschauer



Bukarest (Rumänien), Arena Nationala, 54.000 Zuschauer



Johan Cruiff ArenA Amsterdam (Niederlande), 54.000 Zuschauer



Hampden Park Glasgow (Schottland), 51.000 Zuschauer



Dublin Arena (Irland), 51.000 Zuschauer



Bilbao (Spanien), San Mamés Stadium, 53.000 Zuschauer



Kopenhagen (Dänemark), Parken Stadium, 38.000 Zuschauer



Raphael Wiesweg

Rubriklistenbild: © dpa / -