BVB bangt vor Titel-Finale um Jude Bellingham – spielt er nie wieder für Dortmund?

Von: Marius Epp

Borussia Dortmund steht vor dem wichtigsten Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte. Die Chance auf die Meisterschaft ist riesig – doch ausgerechnet ein Leistungsträger droht auszufallen.

Dortmund – Kompliziert ist die Rechnung nicht: Gewinnt der BVB am letzten Bundesliga-Spieltag gegen Mainz 05, sind die Schwarz-Gelben zum ersten Mal seit elf Jahren wieder Deutscher Meister. So oder so hat Fußball-Deutschland das, was es lange nicht hatte: Einen spannenden Meisterkampf am 34. Spieltag.

Jude Bellingham Geboren: 29. Juni 2003 (Alter 19 Jahre), Stourbridge, Vereinigtes Königreich Verein: Borussia Dortmund Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 120 Millionen Euro

BVB hofft auf Bellingham-Rückkehr für Titel-Fight

Während der FC Bayern auf einen Patzer der Terzic-Elf hoffen muss, hat Dortmund alles in der eigenen Hand. Trainer Edin Terzic verdeutlichte das jüngst mit Gänsehaut-Aussagen. Allein das Beispiel Marco Reus zeigt, welche Bedeutung der Titel für den BVB hätte: Der 33-Jährige könnte zum allerersten Mal in seiner Karriere die Schale in die Höhe recken.

Leichte Bauchschmerzen macht den Dortmundern die Verletzung des wichtigen Mittelfeld-Strategen Jude Bellingham. Der junge Engländer verpasste schon das 3:0 gegen Augsburg wegen seines lädierten Knies. Zwar kündigte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl mit Blick auf den Titel-Showdown am Samstag an, er werde dabei sein – räumte aber auch ein: „In welcher Rolle, das werden wir dann sehen.“

Jude Bellingham hat zum Saisonendspurt Knieprobleme. © IMAGO/Kirchner/Christopher Neundorf

Borussia Dortmund gegen Mainz 05: Rückkehr von Bellingham fraglich

„Ich fühle mich gut“, verkündete Bellingham am selben Tag bei Instagram. Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit eines Startelf-Einsatzes aber nicht sehr hoch. „Jude hat heute noch nicht mit der Mannschaft trainiert, aber dafür individuell“, sagte Kehl am Mittwoch.

Sein Trainingsrückstand beträgt schon anderthalb Wochen, das Mittelfeld um Emre Can, Raphael Guerreiro und Julian Brandt wusste zudem gegen Augsburg zu überzeugen. Bellingham will es dennoch unbedingt schaffen, arbeitet laut Kehl „unglaublich ambitioniert“ an seinem Comeback. Warum, liegt auf der Hand.

Jude Bellingham nie wieder im BVB-Trikot? Terzic gibt Verletzungs-Update

Das Spiel gegen Mainz ist für ihn – momentan sieht es stark danach aus – wohl die letzte Gelegenheit, nochmal im Signal Iduna Park aufzulaufen und sich mit der Meisterschaft zu verabschieden. Mit Real Madrid soll sich das Ausnahmetalent einig sein.

Edin Terzic äußerte sich am Donnerstag auf der Pressekonferenz zu den Einsatzchancen Bellinghams. „Er hat sein Training intensivieren können, das sieht ganz gut aus. Wir werden uns heute oder morgen die Einheiten anschauen. Wir wollen ihn definitiv im Kader haben.“ Verwandeln die Dortmunder ihren Titel-Elfmeter, werden die Fans Bellingham allerspätestens auf dem Borsigplatz zu Gesicht bekommen – gemäß seines Charakters sicherlich nicht irgendwo im Hintergrund.

Niklas Süle hofft indes auf eine Reise zum „Bierkönig“ auf Mallorca. (epp)