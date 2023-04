Füllkrug will Werder wohl verlassen: Warum er automatisch ein Kandidat für den FC Bayern ist

Von: Marius Epp

Vieles deutet darauf hin, dass mit Niclas Füllkrug im Sommer ein Top-Stürmer auf dem Markt ist. Der FC Bayern dürfte hellhörig werden.

Bremen – Wer einen Blick auf die Torjägerliste wirft, bemerkt schnell, dass die Bundesliga im letzten Sommer zwei absolute Weltklasse-Stürmer verloren hat. In Saison eins nach Robert Lewandowski und Erling Haaland befindet sich die 25-Tore-Marke, die in den vergangenen Jahren zuverlässig geknackt wurde, noch in weiter Ferne.

Niclas Füllkrug Geboren: 9. Februar 1993 (Alter 30 Jahre), Hannover Verein: Werder Bremen Bundesliga-Saisontore: 15 Marktwert: 13 Millionen Euro

Werder-Stürmer Füllkrug bester Bundesliga-Torjäger

Nach 26 von 34 Spieltagen liegt Niclas Füllkrug mit 15 Toren auf Platz eins, gefolgt von Vinzenzo Grifo (SC Freiburg) mit 13 Treffern. Der Bremer hat sich den Titel des „besten deutschen Stürmers“ in der laufenden Saison unumstritten verdient. Seinen Torriecher stellte er auch im DFB-Dress eindrucksvoll unter Beweis: sechs Länderspiele, sechs Tore.

Mit einer solchen Leistungsexplosion hat der 30-Jährige wohl nicht einmal selbst gerechnet. Nur zwei Jahre ist es her, als Füllkrug aufgrund eines Kabinen-Eklats von Zweitligist Werder Bremen suspendiert wurde und sich auf dem Abstellgleis wiederfand. Ein Kreuzband- und Außenmeniskusriss hatte ihn schon zuvor weit zurückgeworfen.

Niclas Füllkrug steht vor einer wegweisenden Zukunftsentscheidung. © IMAGO/Kokenge

Niclas Füllkrug will Werder Bremen wohl verlassen

Doch dann fing „Lücke“ an, zu treffen – und hörte bis heute nicht damit auf. Seine Zeit bei Werder Bremen geht nun wohl aber langsam zu Ende. Wie Sky berichtet, möchte er die Hanseaten trotz Vertrags bis 2025 am Saisonende verlassen. Seine Berater sollen bereits den Markt sondieren.

Die Gerüchte lassen den gebürtigen Hannoveraner kalt. „Ich bin da total entspannt“, sagte er zuletzt. „Wenn es irgendwas zu besprechen gibt, werde ich das tun. Aber das wird erst gegen Ende der Saison stattfinden.“

Füllkrug automatisch ein Kandidat für den FC Bayern

Zuletzt tauchten Berichte über das Interesse des FC Turin auf, jedoch soll der Serie-A-Klub laut Sky keine Option für Füllkrug sein. Entscheidet er sich tatsächlich für einen Wechsel, ist er automatisch ein Kandidat beim FC Bayern. Warum? Der Grund ist relativ simpel: Füllkrug ist momentan mit Abstand der beste deutsche Stürmer. Und die Münchner haben schlicht den Anspruch, den besten deutschen Stürmer in ihren Reihen zu haben.

Momentan löst Eric Maxim Choupo-Moting das „Sturmproblem“ des Rekordmeisters nach dem Lewandowski-Abgang mehr als zufriedenstellend. Mit seinen 34 Jahren ist er aber wohl nicht mehr in der Lage, jedes Spiel einer Saison in drei Wettbewerben auf höchstem Niveau zu absolvieren, wie die letzten Wochen gezeigt haben. Hier und da zwickt es dann eben.

Für die Bayern könnte ein weiterer Stürmer also durchaus sinnvoll, wenn nicht sogar angebracht sein. Wenn nicht Kane, dann eben Füllkrug. Denn: „Was Choupo kann, kann Fülle auch.“

Wer könnte Füllkrug bei Werder Bremen ersetzen? Daten-Experten haben interessante Kandidaten gefunden. (epp)