Trainer-Beben: Bundesliga-Legende gefeuert - Kuriose Twitter-Verkündung erbost die Fans

Kurios: Am Dienstagabend wurde Friedhelm Funkel noch von den Fortunen gefeiert.

Düsseldorf - Fortuna Düsseldorf hat sich von Trainer Friedhelm Funkel getrennt. Das hat der Verein inzwischen über seine Kanäle bestätigt. Nach dpa-Informationen wird Uwe Rösler nun neuer Coach des Tabellenletzten. Pikant: Noch am Dienstagabend verkündeten die Fortunen über ihren Twitter-Kanal eine Auszeichnung für die 66-jährige Trainer-Legende. Der nächste Post ist dann die Entlassung.



Herzlichen Glückwunsch

Unser Cheftrainer Friedhelm Funkel wurde am Dienstagabend als Düsseldorfs Trainer des Jahres ausgezeichnet.



https://t.co/H5lFiPgwUd#f95 | ⚪️ | #Funkel pic.twitter.com/hhVzRi4oyd — Fortuna Düsseldorf (@f95) January 28, 2020

Die Fans sind überhaupt nicht mit dieser Konstellation einverstanden. „Und 12 Stunden nach der Gratulation zum Trainer des Jahres feuert ihr ihn? Was für ein Karnevals- und verlogener Verein seid ihr?“, wütet ein Anhänger. Ein anderer meint: „‘Friedhelm, herzlichen Glückwunsch! Komm mal eben mit in mein Büro. Hier ist ein Brief für dich und diesen Pappkarton darfst du dir auch ausleihen. Alles Gute!‘ So etwa?? Für Außenstehende schon ziemlich grotesk.“ Ein Fan geht noch weiter:

Ohne Scheiß, und aus tiefstem Herzen: "Fickt euch!" — heroe001 (@heroe0011) January 29, 2020

Friedhelm Funkel bei Fortuna Düsseldorf entlassen - Fans erbost

Funkel hatte mit der Fortuna zwei Niederlagen zum Start in die Rückrunde kassiert. Nach dem 0:3 am vergangenen Sonntag bei Bayer Leverkusen und dem Abrutschen auf den letzten Platz in der Bundesliga hatte Funkel am Wochenende noch Optimismus versprüht. „Wenn wir so weiterspielen, werden wir Punkte holen und die eine oder andere Mannschaft überholen. Davon bin ich nach diesem Auftritt mehr denn je überzeugt“, sagte er.

Friedhelm Funkel: Fortuna Düsseldorf entlässt Trainer - Uwe Rösler soll übernehmen

Die Vereinsbosse trauten Funkel die sportliche Wende wohl nicht mehr zu. Nur eines der vergangenen neun Spiele konnte Düsseldorf unter Funkel gewinnen. Nicht mal ein Tor gelang in fünf der vergangenen sechs Spielen.

Funkel hatte sich nach dem Leverkusen-Spiel noch verteidigt: „In der letzten Woche ist so viel Unsinn geschrieben worden. Da hat dieser verschworene Haufen natürlich eine Reaktion gezeigt.“ Man werde nicht nervös. „Weder die Mannschaft noch ich. Da kann geschrieben werden, was will.“

Funkel trainierte die Düsseldorfer seit März 2016. Damals spielt Fortuna gegen den Abstieg aus der zweiten Liga. In der darauf folgenden Spielzeit feierte Düsseldorf die Rückkehr in die Bundesliga.

Friedhelm Funkel und Fortuna Düsseldorf trennen sich: Gelingt mit Uwe Rösler die Wende?

