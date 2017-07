Heftiger Regen: DFB-Viertelfinale gegen Dänemark abgesagt

Das EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Dänemark ist dem Wetter zum Opfer gefallen. Wegen heftiger Regenfälle wird das Spiel nach langer Wartezeit abgesagt.

Rottedam - Land unter in Rotterdam: Nach sintflutartigen Regenfällen ist das Viertelfinalspiel der deutschen Fußballerinnen bei der EM in den Niederlanden gegen Dänemark am Samstag abgesagt worden. Das Spiel soll nun am Sonntag um 12 Uhr stattfinden.

"Wenn man die Verhältnisse sieht, war der Platz nicht bespielbar", sagte Bundestrainerin Steffi Jones: "Wir haben ganz klar gesagt, dass wir unter diesen Bedingungen nicht spielen möchten. Jetzt heißt es auslaufen, schlafen und morgen erneut konzentrieren."

+ Selbst ist die Frau: Bundestrainerin Steffi Jones packt bei der Beseitigung des Wassers mit an. © dpa

Rasen ist eine einzige Wasserlandschaft

Nach anhaltenden und heftigen Niederschlägen war der Rasen des Stadions Het Kasteel eine einzige Wasserlandschaft, an eine Austragung unter regulären Bedingungen war nicht zu denken. Der für 20.45 Uhr geplante Anpfiff wurde zunächst verschoben.

Helfer versuchten unter Hochdruck, die Wassermassen mit Abziehern vom Feld zu schieben. Sogar die Auswechselbänke standen unter Wasser - es folgten denkwürdige Szenen. Jones versuchte höchstpersönlich, ihren Arbeitsplatz per Eimer-Kette trocken zu legen. TV-Reporter am Spielfeldrand moderierten im knöcheltiefen Wasser einfach barfuß.

Als die Niederschläge temporär nachließen, wärmten sich die Spielerinnen ab 21.30 Uhr ein zweites Mal auf. Jones wies die Schiedsrichterin Katalin Kulcsar auf besonders unbespielbare Teile des Spielfelds hin. Um 21.56 Uhr erfolgte dann die Durchsage, dass das Spiel abgesagt werden muss.

