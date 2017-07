Frauen-EM: DFB-Elf mühen sich zu Sieg gegen Italien 

Mit Mühe und ein bisschen Glück erkämpfen sich die deutschen Fußballerinnen ihren ersten Sieg bei der Frauen-EM in den Niederlanden und blicken in Richtung Viertelfinale.

Tilburg (dpa) - Die deutschen Fußballerinnen sind bei der Europameisterschaft noch auf der Suche nach ihrer Bestform, haben mit großer Mühe aber einen wichtigen Schritt Richtung Viertelfinale gemacht. Der Titelverteidiger landete beim 2:1 (1:1) gegen Italien am Freitag in Tilburg den ersten Sieg und hat im abschließenden Gruppenspiel gegen Russland gute Aussichten auf den Einzug in die K.o.-Runde.

Josephine Henning (19.) und Babett Peter (67.) per Foulelfmeter trafen für die Mannschaft von Bundestrainerin Steffi Jones. Ilaria Mauro (29.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. In der Schlussphase sah Elisa Bartoli die Gelb-Rote Karte (69.).

Zuvor hatte Schweden mit dem 2:0-Sieg gegen Russland in Deventer ebenfalls seine Viertelfinal-Chance gewahrt. Dank der Tore von Stürmerstar Lotta Schelin (22.) und Stina Blackstenius (51.) hat der Olympia-Zweite als Tabellenführer wie das DFB-Team in der Gruppe B vier Punkte. Auch Russland (3) hat vor der Partie gegen Deutschland am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF und Eurosport) in Utrecht noch die Möglichkeit, mit einem Sieg das Viertelfinale zu erreichen.

Deutsche Führung durch ein Geschenk Italiens

Jones stellte - wie angekündigt - ihre Team nach dem 0:0 zum Auftakt gegen Schweden um. Auf den defensiven Außenpositionen rückten Leonie Maier (rechts) und Isabel Kerschowski (links) für Anna Blässe und Carolin Simon in die Startelf. Zudem ersetzten Mandy Islacker und Linda Dallmann die verletzte Svenja Huth und Lina Magull.

Nach dem 1:2 gegen die Russinnen stand die Squadra Azzurra, die noch nie ein EM-Spiel gegen eine DFB-Auswahl gewann, stark unter Druck. Entsprechend engagiert und überraschend offensiv gingen die Italienerinnen zu Werke und wären durch Mauro (13.) beinahe in Führung gegangen. Doch die Stürmerin rutschte hauchdünn an einer Hereingabe von Barbara Bonansea vorbei.

Das 1:0 für den achtmaligen Europameister war ein Geschenk der italienischen Torhüterin. Einen hoch in den Strafraum fliegenden Freistoß von Dzsenifer Marozsan ließ Laura Giuliani durch die Handschuhe flutschen, so dass Henning keine Mühe hatte, den Ball ins leere Tor zu köpfen. Pech hatte kurz darauf Sara Däbritz (26.), deren Schuss an den Pfosten klatschte.

Peter übernimmt die Verantwortung

Ein schneller Konter über Bonansea, die das Laufduell mit Demann gewann, führte zum nicht unverdienten 1:1. Ihre scharfe Flanke nahm Mauro direkt und ließ DFB-Keeperin Almuth Schult aus kurzer Distanz keine Abwehrmöglichkeit. Allerdings ließen ihre Vorderleute Henning und Peter sie auch im Stich. Gleichwohl gab es weitere Chancen zur erneuten Führung, doch weder Marozsan (31.) noch Peter (42.) brachten den Ball im Tor unter.

Nach dem Wechsel erhöhten die DFB-Frauen den Druck. Islacker hätte innerhalb von zwei Minuten jeweils nach Maier-Flanken alles klar machen können. Doch die Neu-Münchnerin scheiterte vor 7108 Zuschauern erst am Pfosten (47.), dann an Giuliani (49.).

Wie schon gegen Schweden machte der Titelverteidiger aus seiner spielerischen Überlegenheit zu wenig. Ein Foul von Giuliani an Anja Mittag verhalf Deutschland dann zur abermaligen Führung. Innenverteidigerin Peter übernahm die Verantwortung und erlöste die viele deutschen Fans mit dem sicher verwandelten Strafstoß.

Bilder: Deutsche Frauen holen Sieg gegen Italien Zur Fotostrecke

dpa