„Es geht ihm nicht gut“ – Große Sorge um Franz Beckenbauer

Von: Florian Schimak

Teilen

Der Gesundheitszustand von Franz Beckenbauer macht offenbar große Sorgen. Wie Lothar Matthäus verrät, geht es dem Kaiser wohl nicht gut.

München – Große Sorge um die Lichtgestalt des deutschen Fußballs!

Wie Lothar Matthäus am Montagmittag bei einer Veranstaltung seines Werbepartners Interwetten verriet, muss man sich um den Gesundheitszustand von Franz Beckenbauer Gedanken machen.

Franz Beckenbauer Geburtsdatum: 11. September 1945 (77 Jahre) Erfolge als Trainer: Weltmeister 1990, UEFA-Cup-Sieger 1996 Erfolge als Spieler: Weltmeister 1974, Europameister 1972, 3x Champions-League-Sieger mit FC Bayern

Große Sorge um Franz Beckenbauer – „Es geht ihm nicht gut“

„Wir wünschen ihm alle Gesundheit, dass er wieder der Alte wird, mit seiner Energie“, sagte der Rekordnationalspieler bei RTL: „Wir wünschen natürlich, dass es ihm wieder besser geht. Der Franz hat auch immer gesagt, dass Gesundheit das Wichtigste im Leben ist. Die hat er zurzeit nicht.“

Beckenbauer, der am 11. September 78 Jahre alt wird, hatte bereits im Juli beim Treffen der Weltmeister von 1990 in Grassau am Chiemsee aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen können. „Es wäre einfach zu viel für ihn“, sagte seine Frau Heidi damals bei der Begrüßung.

Ein Bild aus dem Jahr 2017: Franz Beckenbauer (l.) und Lothar Matthäus im Gespräch. © Klaus Werner

Lothar Matthäus berichtet über den Gesundheitszustand von Franz Beckenbauer

Nun das Update von Matthäus. „Bei der Gesundheit geht es ihm nicht so gut. Deshalb war er auch bei dem WM-Treffen vor vier, fünf Wochen nicht dabei“, so der Kapitän der 90er-Weltmeister: „Wir hoffen natürlich, dass der Weg in die andere Richtung geht.“ Zum Ende richtete Matthäus noch einen persönlichen Gruß an Beckenbauer: „Alles Gute, werd‘ wieder gesund, so wie du warst.“

Der einstige Teamchef der Nationalmannschaft hatte der Bunten im vergangenen Jahr verraten, dass er einen Augeninfarkt erlitten habe. „Rechts sehe ich leider nichts mehr“, so der Kaiser damals: „Damit komme ich klar. Und mit dem Herzen muss ich aufpassen.“

Beckenbauer hat sich in den letzten Jahren aus der Öffentlichkeit weitestgehend zurückgezogen. Die Affäre um die Vergabe der WM 2006, seine gesundheitlichen Probleme und der Tod seines Sohnes machten der einstigen Lichtgestalt des deutschen Fußballs in den vergangenen Jahren sehr zu schaffen. (smk)