Frohes Neues! So bunt feierten die Eintracht-Stars Silvester

Sportlich hätte es für Eintracht Frankfurt im vergangenen Jahr kaum besser laufen können. Klar, dass die Spieler da auch einen draufmachen durften über Silvester. Wir haben die Bilder.

Frankfurt - Der Jahreswechsel ist über die Bühne, alle Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt können auf ein ausgesprochen erfolgreiches Jahr 2018 zurückblicken. DFB-Pokalsieg, Dominanz in der Europa League und frischer Offensivfußball à la Adi Hütter. Die Fans platzen vor Stolz. Mit breiter Brust geht die Eintracht-Familie das Jahr 2019 an. Wir zeigen Ihnen, wie die Stars des Tabellensechsten ins neue Jahr gerutscht sind.

Eintracht Frankfurt: So feierten Luka Jovic und Ante Rebic

Eintrachts Torfabrik Luka Jovic (führt mit zwölf Treffern die Hinrunden-Torschützenliste an) und Ante Rebic haben es an Silvester richtig krachen lassen. Die beiden Kumpels feierten in Belgrad in dem Club "Kasina By Community". Offenbar ein super Laden, bei Google 4,4 von fünf Sternen bei mehr als 1300 Bewertungen. Wir sehen Rebic und Jovic mit diversen Flaschen Hardsprit ins neue Jahr starten. Aber wer so geil kickt, der darf auch auf den Putz hauen!

Eintracht Frankfurt: So feierte David Abraham

Im Hause Abraham wurde kräftig mit Karaoke gefeiert. Der Eintracht-Kapitän postete ein Video in seiner Story, in dem offenbar Familienmitglieder gut gelaunt auf Spanisch ins Mikro singen. Eine Frau tanzt ausgelassen zur Musik. Interessant auch, mit welchen Smileys David Abraham seinen Instagram-Kurzclip versehen hat: Alle drei Emojis halten sich nämlich die Ohren zu.

Eintracht Frankfurt: So feierte Timothy Chandler

Eintracht-Abräumer Timothy Chandler und seine Frau haben in Dubai gefeiert. Nina sicher alkoholfrei, weil die Chandlers ein Kind erwarten. Der Mann mit der Rückennummer 22 zeigte Eindrücke - nur echt mit Partyhut! - aus dem Emirat, darunter ein tolles Feuerwerk nahe des berühmten Hotels "Burj al Arab" (321 Meter hoch).

Eintracht Frankfurt: So feierten Makoto Hasebe und Carlos Salcedo

Offenbar ruhiger angehen lassen haben es die Eintrachtler Makoto Hasebe und Carlos Salcedo. Während der Mexikaner ein süßes Bussibild mit seiner Liebsten postete, wünschte der Japaner - traditionell gekleidet - in deutscher und japanischer Sprache ein frohes neues Jahr.

Eintracht Frankfurt: So feierte Kevin Trapp

Bei Kevin Trapp stand offenbar vor allem Sonnen an. Der Eintracht-Keeper genießt die Winterpause gemeinsam mit Model-Freundin Izabel Goulart. Die beiden feierten auf Fernando de Noronha, einer Inselgruppe vor Brasilien. Kein Wunder, denn Kevin Trapps hübsche Partnerin stammt aus dem südamerikanischen Land. Auf ihren Instagram-Kanälen haben beide fleißig Urlaubsgrüße geschickt, darunter diesen artistischen Schnappschuss:

