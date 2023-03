Red Bull beeindruckt vor Formel-1-Start: Experten gratulieren Verstappen schon jetzt zum WM-Titel

Max Verstappen will auch in der kommenden Formel-1-Saison seinen WM-Titel verteidigen. In den Simulationen erzielt sein Team vor dem Start die Bestzeiten.

München/Sakhir – Spannung? Wohl kaum! Während die Formel-1-Vermarkter versuchen, die am Sonntag in Bahrain startende Saison als eine der besten aller Zeiten zu verkaufen, sieht die Realität anders aus. Experten gratulieren Max Verstappen schon jetzt zu seinem dritten WM-Titel. Zu locker und leicht fuhr der Niederländer von Red Bull besonders in der Rennsimulation Bestzeiten. Wer soll Max aufhalten?

Den dritten WM-Titel im Blick: Red-Bull-Pilot Max Verstappen bei den Formel-1-Tests in Bahrain. © imago-images

Formel 1: Verstappen greift nach drittem Titel – Red-Bull-Chefberater Marko „sehr zufrieden“

Das weiß auch sein Chef nicht, der der Konkurrenz um Ferrari, Mercedes & Co. mit seinen Aussagen nur bedingt Hoffnung macht. „Wir sind sehr zufrieden“, so Red-Bull-Chefberater Helmut Marko im Gespräch mit der tz. „Ich kann mich nicht erinnern, je so einen guten Test vor der Saison gemacht zu haben. Und Max hat noch mal einen Schritt gemacht, behält auch die Reifen länger am Leben.“

Unserer Zeitung liegen zudem Hochrechnungen mehrerer Teams vor. Der gemeinsame Nenner: Red Bull ist vorne, umgerechnet auf eine Runde in der Simulation ist Ferrari pro Runde 0,5, Aston Martin 0,7 und Mercedes 0,9 Sekunden langsamer. Nur: Die Hochrechnung für Red Bull wurde mit den Daten von Sergio Perez gemacht – mit Verstappen wäre die Differenz wohl größer ausgefallen… (rb)