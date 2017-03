Nächste Ticket-Verkaufsphase für FIFA Confed Cup 2017 gestartet

Auch im neuen WM-Stadion in St. Petersburg wird während des Confed Cups gespielt.

Zürich - Der Fußball-Weltverband hat mit der nächsten Ticket-Verkaufsphase für den Confederations Cup in Russland begonnen. Für die Fans heißt es jetzt schnell sein.

Seit Mittwoch können auf der FIFA-Internetseite Eintrittskarten in allen Kategorien nach dem Motto „First-come, first-served“ - also nach der Reihenfolge der Anfragen - geordert werden. Das Ticketfenster ist bis zum 5. April geöffnet.

In der letzten Verkaufsphase waren bis zum 19. Januar 82.478 Ticketanfragen eingegangen. Am größten war dabei die Nachfrage bei den russischen Fans mit 71.266 Ticketwünschen, gefolgt von Anhängern aus dem Land des Südamerika-Meisters Chile (4949).

Der Confed Cup findet vom 17. Juni bis 2. Juli in Kasan, Moskau, Sotschi und Sankt Petersburg statt. In der Gruppe A treffen Russland, Neuseeland, Portugal und Mexiko aufeinander, in der Gruppe B Deutschland, Chile, Australien und Kamerun (den Spielplan finden Sie hier auf tz.de).

dpa