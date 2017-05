FIFA: Berufungskommission kassiert Messis Vier-Spiele-Sperre

München - Lionel Messi war von der FIFA für vier Spiele seiner Nationalmannschaft gesperrt worden. Nun hat die Berufungskommission die Sperre aufgehoben.

Die Berufungskommission des Fußball-Weltverbandes FIFA hat die Vier-Spiele-Sperre gegen den argentinischen Superstar Lionel Messi (29) aufgehoben. Der viermalige Weltfußballer vom FC Barcelona soll während des 1:0-Erfolges der Argentinier in der WM-Qualifikation gegen Chile im März einen brasilianischen Schiedsrichter-Assistenten beleidigt haben.

In diesem Zuge war Messi von der FIFA-Disziplinarkommission zudem zu 9400 Euro Strafe verurteilt worden, was nach einer Anhörung am Donnerstag nun ebenfalls kassiert wurde. Die Berufungskommission sah die Beweislage als unzureichend an, bezeichnete Messis Verhalten allerdings als "verwerflich".



Argentinien hat ohne den gesperrten Messi bereits sein folgendes WM-Qualifikationsspiel in Bolivien 0:2 verloren. Der zweimalige Weltmeister muss um die Teilnahme an der WM 2018 in Russland zittern. Gegen Uruguay, Venezuela und Peru steht Messi zur Verfügung.



SID