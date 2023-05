Schalke 04 feiert seine Joker! S04-Wahnsinn in der Schlussphase

Von: Malte Schindel

Schalke 04 um Sepp van den Berg jubelt gegen Werder Bremen. © Tim Rehbein/RHR-FOTO

Zwei späte Treffer gegen Werder Bremen lassen den FC Schalke 04 vom Klassenerhalt träumen. Das Spiel in der Ticker-Nachlese.

Aufstellung FC Schalke 04: Schwolow - Matriciani (van den Berg, 77.), Yoshida, Kaminski, Uronen (Drexler, 74.) - Krauß, Kral - Zalazar - Karaman (Polter, 74.), Terodde (Frey, 74.), Bülter (Ouwejan, 87.)

Aufstellung Werder Bremen: Pavlenka – Veljković, Stark, Friedl – Weiser, Bittencourt, Groß, Stage, Jung – Philipp, Ducksch

Anstoß: Heute (29. April), 18.30 Uhr

Endstand: 2:1 (0:1)

Tore: 0:1 Ducksch (19.), 1:1 van den Berg (81.), 2:1 Drexler (90. + 2)

Platzverweise: -:-

Bes. Vorkommnisse: -:-

Schiedsrichter: Bastian Dankert (42, Schwerin)

20.41 Uhr: Und damit verabschiede ich mich für heute und wünsche ein schönes Rest-Wochenende. Beim S04 geht es kommenden Freitag (6. Mai, 20.30 Uhr) in Mainz weiter. Bis dahin!

20.36 Uhr: Das Restprogramm für den S04 hat es allerdings in sich. Kommende Woche ist der S04 beim FSV Mainz 05 gefordert, dem zweitbesten Team der Rückrunde nach Punkten (25). Anschließend geht‘s für Schalke 04 zum FC Bayern, dann ist Eintracht Frankfurt zu Gast, ehe das Saisonfinale bei RB Leipzig steigt.

20.31 Uhr: Joker-Wahnsinn, Drexler-Wahnsinn, Schalke-Wahnsinn! Erst sorgte der eingewechselte van den Berg für das 1:1, dann verhinderte Joker-Drexler den Rückstand und erzielte wenige Sekunden später und kurz vor Spielende den so wichtigen Siegtreffer. Königsblau steht nun bei 27 Punkten, das bedeutet Platz 17, doch das rettende Ufer ist nur einen Zähler entfernt.

20.29 Uhr: Das Spiel ist aus! Der S04 gewinnt mit 2:1 gegen Werder Bremen und dreht erstmals seit 2013 wieder ein Spiel nach Pausen-Rückstand! Dieser Sieg ist verdient, weil sich die Schalker nie aufgegeben haben und die Gäste in Durchgang zwei das Fußballspielen weitestgehend eingestellt haben. Die Veltins-Arena bebt, die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt.

20.27 Uhr: Ende! Schalke gewinnt!

90. + 5 Minute: Die letzte Minute läuft! Schalke steuert auf den so wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt hin.

90. + 3 Minute: Die Bremer werfen jetzt alles nach vorne, versuchen es mit langen, weiten Bällen.

90. +2 Minute: Zalazar chipt den Ball hinter die Bremer Abwehr, dort läuft Drexler ein, nimmt den Ball an und schließt prompt ab. Der Joker, gerade noch der Retter in der Not, trifft zum 2:1!

90. + 2 Minute: Tooooooor für Schalke 04!

90. + 1 Minute: Ducksch hat das 2:1 auf dem Fuß, aus kurzer Distanz schließt er ab, doch Drexler kommt vor Schwolow an den Ball und blockt den Abschluss. Wichtig!

90. Minute: Fünf Minuten Nachspielzeit!

89. Minute: Zalazar versagen die Nerven, er flankt ins Aus.

88. Minute: Der S04 probiert irgendwie das zweite Tor zu erzielen. Bringt es der nächste Eckball?

87. Minute: Ouwejan betritt den Rasen. Bülter geht runter.

86. Minute: Sein Freistoß jagt knappt am linken Pfosten vorbei.

85. Minute: Jetzt sieht der Torschütze zum 1:1 den gelben Karton. Sein Fuß ist im Luftzweikampf weit oben, trifft zum Glück nur den Rücken von Jung. Ducksch schnappt sich den fälligen Freistoß aus guter Position.

82. Minute: Fast die Führung für Bremen! Wenige Sekunden nach dem Ausgleich steht Ducksch frei vor Schwolow, der Stürmer schließt überhastet per Volley ab und trifft nur das Außennetz.

81. Minute: Ist nun sogar noch der Sieg drin? Der S04 träumt weiter vom Klassenerhalt!

81. Minute: Ein weiter Einwurf von Kaminski landet vor den Füßen von van den Berg. Der gerade erst eingewechselte Comebacker lässt sich die Chance nicht nehmen und trifft flach ins linke Ecke. 1:1!

81. Minute: Tooooor für Schalke!

80. Minute: Ecke Nummer zehn (!) für Schalke und wieder jagt diese an Freund und Feind vorbei und mündet in einem Einwurf für die Blau-Weißen.

79. Minute: Die Partie geht in die heiße Phase. Kann Schalke hier zumindest noch ein Tor erzielen? Der Wille ist ihnen nicht abzusprechen.

77. Minute: Wechsel auf beiden Seiten: Bittencourt und Pilipp gehen, Gruev und Schmidt kommen. Beim S04 wirkt nun van den Berg für Matriciani mit.

76. Minute: Bittencourt versucht es aus 30 Metern direkt und jagt den Ball weit über den Kasten.

76. Minute: Bevor die neuen Männer die Wende bringen können, muss ein Bremer Freistoß verteidigt werden. Yoshida sieht zu allem Überfluss die Gelbe Karte.

74. Minute: Drei Neue für den S04! Drexler, Polter und Frey sind drin, Terodde, Karaman und Uronen haben Feierabend.

73. Minute: Bittencourt hat ganz viel Platz und ganz viel zeit vor sich! Kein Schalker fühlt sich genötigt, den Ex-Dortmunder anzugreifen, der schließt dann aus 20 Metern ab und verpasst das Tor nur knapp. Schwolow kann nur hinterhergucken.

72. Minute: Schwolow ist in Durchgang zwei noch unbeschäftigt. Werder bislang noch ohne Abschluss in der zweiten Halbzeit. Dennoch prangert die Eins und beim S04 die Null auf der Anzeigetafel.

70. Minute: 20 Minute plus Nachspielzeit stehen noch auf der Uhr. Langsam läuft die Zeit gegen den S04.

69. Minute: Wieder eine S04-Ecke, die von Zalazar getreten wird und kein Tor einbringt.

68. Minute: Jetzt sieht Ducksch die Gelbe. Die Worte des Stürmers haben dem Unparteiischen offenbar nicht gefallen – oder die Lautstärke.

67. Minute: Schalke 04 wirkt im zweiten Durchgang deutlich zielorientierter, spielen gefährlicher nach vorne. Inzwischen wäre der Ausgleich verdient. Von Bremen kommt wenig bis gar nichts.

Simon Terodde köpft für Schalke 04 gegen Werder Bremen. © Christopher Neundorf/Kirchner-Media

67. Minute: Die Gäste wechseln. Pieper, Ex-BVB-Spieler, kommt für Stark in die Partie.

65. Minute: Aufregung dann auf der gegenüberliegenden Seite! Die Bremer kontern, Matriciani stellt sich Ducksch in den Weg und holt sich das Leder sauber, doch der Schiedsrichter pfeift. Freistoß für die Gäste zum Unmut von Krauß. Dieser sieht die Gelbe wegen Meckerns.

64. Minute: Beinahe das 1:1! Krauß trifft aus fünf Metern nur die Latte! Nach einer Zalazar-Ecke lag der Ball plötzlich vor seinen Füßen.

62. Minute: Freistoß Bremen. Stark bleibt im eigenen Sechzehner nach Zweikampf mit Terodde sitzen.

59. Minute: Terodde liegt plötzlich am Boden, getroffen von Stark, die Schalke-Fans protestieren, doch der Linienrichter entscheidet auf Abseits, da der Angreifer einige Meter in der verbotenen Zone stand. Allerdings kam der Ball von Bittencourt.

58. Minute: Zalazar! Karaman über rechts, der bedient Zalazar und dieser prüft Pavlenka aus kurzer Distanz. Der Schlussmann klärt zur Ecke. Diese bringt erneut Zalazar in den Sechzehner, wo ein Schalker Kopfball knapp über den Kasten fliegt.

57. Minute: Veljković haut Bülter auf Höhe der Mittellinie um und sieht dafür die Gelbe Karte.

56. Minute: Die Schalke-Fans peitschen die Männer auf dem Rasen lautstark nach vorne. Die können die Energie allerdings noch nicht aufgreifen.

55. Minute: Wieder versucht es Bülter über die linke Seite, dieses Mal mit einer Flanke weg vom Tor. Terodde kommt irgendwie an den Ball, aber nicht entscheidend genug, sodass das Leder weit am Kasten voreigeht.

53. Minute: Aktuell geht‘s viel über die linke Seite des S04 – wie so oft in dieser Partie aber ohne Erfolg. Es ist zu wenig Tempo, zu wenig Breite, zu wenig Spielidee im Ballbesitz der Gastgeber.

52. Minute: Bülter versucht wieder den Gang in die Mitte, doch kommt nicht durch.

51. Minute: Zalazar vertändelt den Ball auf Höhe der Mittellinie und hat dann Glück, dass Bittencourt zu ungestüm in den Zweikampf geht. Freistoß für den S04 vor dem eigenen Kasten.

49. Minute: Der Ball läuft zwischen Uronen, Bülter und Zalazar. Letztgenannter chipt den Ball dann in die Gefahrenzone, wo Karaman angeflogen kommt, aber den Ball hauchdünn verpasst.

48. Minute: Matriciani unterbindet den Angriff.

47. Minute: Bülter! Mit Wucht im Bauch versucht es aus der Distanz, Pavlenka lenkt den Abschluss über die Latte. Die folgende Ecke wird zum Bremer Konter.

46. Minute: Und der S04 schaltet direkt den Vorwärtsgang ein. Karamann zieht über den rechten Flügel nach innen und probiert das Zuspiel, doch sein Ball wird geblockt.

46. Minute: Der S04 stößt an, Anpfiff von Durchgang zwei.

19.34 Uhr: Gleich geht‘s weiter auf Schalke. Der S04 muss zwingend treffen, ansonsten wird es düster im Tabellenkeller.

19:21 Uhr: Werder Bremen führt zur Halbzeit mit 1:0 gegen den S04. Die Gäste spielen cleverer, schneller, überließen den ideenlosen Schalkern zunehmend das Leder und setzten auf Konter. Mit Erfolg: Marvin Ducksch traf früh zur Werder-Führung (19. Minute). Schalke fehlte es mit Verlauf des ersten Durchgangs auch an Abschlüssen.

Schalke-Enttäuschung gegen Bremen. © Tim Rehbein/RHR-FOTO

45. + Minute: Halbzeit!

45. + 6 Minute: Schalke bekommt noch mal einen Freistoß zugesprochen. Doch auch der, wenige Meter in der Bremer Hälfte, findet nicht den Weg ins Tor.

45. + 5 Minute: Bittencourt bittet Kral zum Tänzchen, spielt scharf in die Mitte, dort kommt Ducksch angelaufen, doch haut das Leder weit drüber.

45. + 3 Minute: Ducksch macht‘s. Dann landet der Ball bei Weiser, der es aus 30 Metern versucht und weit über das S04-Tor schießt.

45. + 2 Minute: Ecke Bremen! Sind die der Gäste besser getreten?

45. +1 Minute: Der S04 kommt nicht mehr zum Abschluss. Die Gäste lauern derweil auf Konter.

45. Minute: Es gibt sechs Minuten Nachspielzeit.

45. Minute: Auf der gegenüberliegenden Seite legt Kaminski einen Bremer den Ball vor die Füße. Das Leder landet bei Philipp, der zeiht ab, aber verpasst das Tor deutlich.

44. Minute: Kaminski oder Zalazar? Zalazar! Doch er verpasst den Kasten um etwa einen Meter.

42. Minute: Erneut ist das Tempo raus, Matriciani steht beim Einwurf und plötzlich gibt‘s Freistoß für Schalke nach Foul von Stage an Yoshida. Der Bremer ist dem Schalke-Verteidiger auf den Fuß gestiegen. Der Ball liegt etwa 26 Meter vor dem Bremer Tor bereit,

41. Minute: Jetzt versucht es Bülter mit einem langen Ball von links ins Zentrum, doch auch seine flache Flanke wird geklärt. Kein Durchkommen für den S04!

39. Minute: Die bis jetzt beste Hereingabe des Spielgestalters findet Yoshida, der es mit dem Kopf probiert. Pavlenka kann vor Terodde mit der Faust klären.

Schalke 04 gegen Werder Bremen im Live-Ticker. © Christopher Neundorf/Kirchner-Media

39. Minute: Ecke für Schalke, die vierte.

38. Minute: Dem S04 fehlt es in diesen Minuten an Kreativität. Wird der Ball nicht lang geschlagen, dauert‘s zu lang.

37. Minute: Kral bleibt im Zweikampf gegen Stage der Sieger. Der Mann mit dem Turban geht im Sechzehner zu Boden, doch Dankert zeigt an: weiter geht‘s!

35. Minute: Nach Schuh-Problemen bei Philipp bringt Zalazar den Ball hoch hinein. Doch auch diese Hereingabe bleibt nicht von Erfolg gekrönt.

34. Minute: Terodde zwingt Pavlenka zur Glanztat! Uronen wird geschickt, hat dann viel Zeit und flankt in die Mitte, dort kommt Terodde zum Flugkopfball. Pavlenka kann das Leder nur über die Latte klären. Ecke.

33. Minute: Werder hat mit dem Führungstor an Sicherheit gewonnen. Die Schalker kommen nicht mehr so entschlossen in das letzte Drittel wie zu Spielbeginn.

30. Minute: Stage ist zurück – mit Turban.

30. Minute: Zalazar mit der Hereingabe, die erneut nichts einbringt. Matriciani versucht‘s dann mit einem weiten Einwurf, doch der Ball wird aus der Gefahrenzone geklärt. Letztlich steht Terodde im Einsatz.

29. Minute: Nein, sein Ball geht in die Mauer. Ecke Schalke.

29. Minute: Und wenn Stage gleich sein Trikot gewechselt hat, geht‘s auch endlich weiter. Kaminski steht bereit. Erzielt hier sein nächstes Freistoßtor nach Berlin?

26. Minute: Stage ist am Stollen von Karamans Schuhe hängen geblieben. Der Bremer wird wohl getackert.

25. Minute: Erneut Freistoß für Königsblau! Dieses Mal gibt‘s die erste Gelbe Karte, Stage bremst Karaman rund 23 Meter vor dem eigenen Tor. Der Bremer muss behandelt werden.

23. Minute: Seine Flanke wird per Kopf geklärt, dann hat Kaminski Probleme, den Ball zu verarbeiten. Einwurf Werder.

23. Minute: Stark holzt Karaman um, das gibt Freistoß für den S04 aus aussichtsreicher Position. Zalazar steht zwischen Sechzehnermarkierung und Eckfahne bereit.

19. Minute: Marvin Ducksch bringt die Gäste früh mit 1:0 in Führung. Und so lief‘s: Philipp wird in der Spitze gefunden, der legt auf Weiser, der leitet das Leder prompt auf Ducksch weiter und der Ex-BVB-Stürmer schiebt das Leder an Schwolow vorbei in den Kasten.

Schalke 04 gegen Werder Bremen im Live-Ticker. © Christopher Neundorf/Kirchner-Media

19. Minute: Tor für Werder Bremen!

17. Minute: Freistoß für Schalke im Halbfeld. Zalazar bringt das Leder herein, doch Pavlenka pflückt sich den Ball herunter.

15. Minute: Bülter zieht auf dem linken Flügel nach innen und versucht‘s aus rund 25 Metern. Sein Flachschuss stellt keine Gefahr für Pavlenka dar.

14. Minute: Uronen will Bülter anspielen. Sein Pass landet im Seitenaus.

12. Minute: Ducksch bringt den Ball herein. Ein Schalker klärt ins Seitenaus und prompt attackiert der S04: Zalazar kommt an das Leder und schickt auf den rechten Flügel Karaman in die Tiefe. Sein Schuss rauscht knapp am linken Pfosten vorbei.

11. Minute: Zehn Minuten sind gespielt. Ein anfängliches Abtasten geht über in Konterfußball. Nun haben die Bremer einen Eckstoß.

9. Minute: Bülter hat die erste Chance für Schalke – und dann ist es Terodde, der das 1:0 verpasst. Krauß schickt Bülter, der lässt einen Bremer stehen und schließt aus spitzem Winkel ab. Pavlenka pariert den Ball nach außen, dort ist Zalazar zur Stelle, der auf Terodde flankt. Sein Kopfball verpasst den Kasten knapp. Ecke Schalke – diese bringt aber nichts ein.

6. Minute: Ducksch geht im Strafraum zu Fall, doch Dankert lässt weiterspielen.

5. Minute: Erste Beinahe-Chance für Werder! Yoshida rutscht weg und plötzlich kann Werder losstürmen. Dann ist es aber auch der Japaner, der den Bittencourt-Abschluss block.

4. Minute: Werder läuft erstmals in den S04-Sechzehner. Am Ende haut Matriciani das Leder aus der Gefahrenzone.

3. Minute: Kaminski versucht es lang auf Terodde. Der Stürmer ist auf den Flügel ausgewichen und bringt den Ball irgendwie in die Mitte, doch findet keinen Blau-Weißen.

2. Minute: Erster Ballbesitz für den S04. Karaman schickt Krauß, der legt sich den Ball zu weit vor. Einwurf Werder.

1. Spielminute: Es geht los! Werder stößt an.

18.28 Uhr: Die S04-Mannschaft schwört sich ein! 4 Punkte sind es auf den VfB Stuttgart und den VfL Bochum – Stand jetzt.

18.26 Uhr: Die Mannschaften stehen bereit. In wenigen Sekunden geht‘s auf den Rasen.

18.24 Uhr: „Gerade mit den Fans im Rücken wollen wir den Heimsieg einfahren. Wenn man hier im Stadion ist, kriegt man Gänsehaut“, sagte Ralf Fährmann, der verletzt ausfällt, gerade bei Sky. Einen Eindruck davon hat man gerade erhalten, als die Fans auf den Anpfiff eingeschworen worden. Super Stimmung auf Schalke bereits vor Spielbeginn!

18.19 Uhr: Gleich geht‘s los! Der S04 empfängt Werder Bremen. Mit einem Dreier würde er S04 zwar auf dem 17. Tabellenplatz kleben bleiben, doch wäre der erste Nichtabstiegsplatz nur noch einen Punkt entfernt. Daumen drücken!

18.11 Uhr: „Er ist nicht bei 100 Prozent“, erklärte Thomas Reis den Verzicht von Moritz Jenz. Es sei „nichts Muskuläres“. Okay?

Weitere Details zum Ausfall von Moritz Jenz gegen Werder gibt‘s hier: Schalke-Verteidiger Jenz fehlt gegen Bremen: Erneuter Rückschlag beim S04.

18.08 Uhr: Schalke setzt gegen Werder auch auf den Heim-Bonus. Die Fans in der Veltins-Arena können die Mannschaft durchaus zum Sieg tragen, dennoch kommt es letztlich auf die elf Mann in Blau-Weiß auf dem Platz an. Thomas Reis nimmt unter anderem Maya Yoshida und Simon Terodde in die Pflicht.

18.04 Uhr: Die Schalke-Profis sind beim Aufwärmen, derweil steht Trainer Thomas Reis bei Sky am Mikro. Ihm macht die Mentalität seiner Mannschaft Mut im Kampf um den Klassenerhalt.

18.00 Uhr: Werder konnte in der laufenden Saison in der Fremde 19 Punkte holen und damit mehr als zu Hause (16). In der Endabrechnung macht das 35 Zähler. Sollte es heute mit einem Sieg in Gelsenkirchen klappen, haben die Hanseaten mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun.

17.49 Uhr: Moritz Jenz muss passen. Das ist ein herber Rückschlag für Königsblau. Seit seiner Ankunft im Winter präsentiert sich der S04 deutlich gefestigter in der Hintermannschaft, der Innenverteidiger hat erheblichen Anteil daran, dass der S04 wieder auf den Klassenerhalt hoffen darf. Heute fehlt er, ein kurzfristiger Ausfall. Details werden wir wohl im Laufe des Abends erhalten. Womöglich kam sein Comeback nach Zerrung zu früh.

17.45 Uhr: Der S04 teilte gerade bei Twitter mit: „S04-Update: Moritz Jenz fällt kurzfristig aus.“ Joa, danke dafür.

17.38 Uhr: Moritz Jenz wurde derweil von seiner alten Verletzung eingeholt. Gleich mehr!

17.38 Uhr: Die Polizei teilte gerade mit: „Aufgrund einer polizeilichen Maßnahme kommt es zu Verzögerungen am Eingang der Gästefans. Wir bitten um Geduld. Es besteht keine Gefahr.“

17.35 Uhr: Wir versuchen derzeit herauszubekommen, warum Moritz Jenz dem S04 nicht zur Verfügung steht. In wenigen Minuten dürfte Klarheit herrschen.

17.31 Uhr: Update von den Nebenplätzen: Die 15.30-Uhr-Spiele sind vorbei. Bitter für Schalke: Der VfB Stuttgart hat daheim mit 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen. Immerhin hat die TSG Hoffenheim mit 0:1 bei RB Leipzig verloren.

17.26 Uhr: Die Gäste aus Bremen beginnen derweil mit folgender Elf: Pavlenka – Veljković, Stark, Friedl – Weiser, Bittencourt, Groß, Stage, Jung – Philipp, Ducksch

17.18 Uhr: Hier ist die Startaufstellung des FC Schalke 04 gegen Werder Bremen: Schwolow - Matriciani, Yoshida, Kaminski, Uronen - Krauß, Kral - Zalazar - Karaman, Terodde, Bülter

Moritz Jenz fehlt! Ein riesiger Schock für den S04. Derweil hat es Sebastian Polter zurück in den Kader geschafft.

Die Schalke-Aufstellung gegen Werder Bremen. © RUHR24

17.17 Uhr: Der Blick zurück auf die „Knappen“. Wie könnte denn die Startaufstellung heute aussehen? RUHR24 tippt: Schwolow – Matriciani, Jenz, Yoshida, Uronen – Kral, Krauß – Zalazar, Drexler, Bülter – Frey. Der zuletzt gelbgesperrte Krauß wird wohl wieder von Beginn an für Latza auflaufen dürfen. Ebenso wird Yoshida zurückerwartet.

17.13 Uhr: Die Freude hielt nur kurz: Ex-Schalke-Star Itakura verursacht einen Elfmeter für die Hausherren – und sieht zudem noch die Rote Karte. Coulibaly trifft zum 2:1.

17.08 Uhr: Schalke-Fans dürfen ein erstes Mal jubeln an diesem Tag. Borussia Mönchengladbach hat vor wenigen Sekunden gegen den VfB Stuttgart ausgeglichen (1:1). Ausgerechnet zwei Ex-BVB-Profis lassen Schalker Herzen höher schlagen: Zagadou mit dem Handspiel, Weigl verwandelt den Elfmeter.

17.07 Uhr: Kommando zurück? Kann Niclas Füllkrug wohl doch gegen den S04 auflaufen? Bundesliga.de vermeldet, dass die Bremer heute „alle Mann an Bord“ haben. Dann heißt es wohl abwarten.

17.04 Uhr: Ein Blick auf die vergangenen Duelle mit Werder Bremen macht Schalke 04 wenig Hoffnung. Der S04 konnte nur eines der vergangenen zehn Spiele gegen die Hanseaten gewinnen bei sieben Niederlagen und zwei Unentschieden.

16.57 Uhr: Bislang läuft der Spieltag gegen den S04. Im Kampf um den Klassenerhalt führt der VfB Stuttgart nach rund 65 Spielminuten mit 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach und steht damit bei derzeit 28 Punkten (Platz 15). Der VfL Bochum konnte bereits am Freitag (28. April) dem BVB einen Punkt abringen und hat ebenfalls 28 Zähler zu Buche stehen, aber steht aufgrund des schlechteren Torverhältnis gegenüber dem VfB auf dem 16. Tabellenplatz, dem Relegationsplatz.

Königsblau belegt mit aktuell 24 Punkten den ersten Abstiegsplatz. Schlusslicht ist Hertha BSC (22 Punkte), die „Alte Dame“ ist morgen (15.30 Uhr) beim FC Bayern gefordert.

Update, Samstag (29. April), 16.46 Uhr: Glückauf in die Runde! Es ist Spieltag: Für den S04 geht es heute um 18.30 Uhr gegen Werder Bremen. Wer sich für Königsblau um drei Punkte kümmern soll, erfahren wir um 17.30 Uhr. Was wir jetzt schon wissen: Die Gäste müssen auf ihren Top-Scorer Niclas Füllkrug (Wadenprobleme) verzichten. Gut für den S04.

Update, Freitag (28. April), 13.54 Uhr: Werder Bremen kann beim Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 womöglich doch auf Stürmer Marvin Ducksch bauen. Der Ex-BVB-Angreifer hatte zuletzt krankheitsbedingt passen müssen, doch nahm – sowie Niklas Schmidt – am Freitag am Abschlusstraining der Hanseaten vor der Partie am Samstag (29. April, 18.30 Uhr) teil.

Klar ist indessen: Niclas Füllkrug wird Werder gegen den S04 fehlen. Wadenprobleme setzen den Top-Stürmer weiterhin außer Gefecht. Felix Agu wird ebenfalls nicht zur Verfügung stehen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Bundesliga-Partie zwischen dem FC Schalke 04 und Werder Bremen am 30. Spieltag. Anstoß in der Veltins-Arena ist am Samstag (29. April) um 18.30 Uhr. +++

Gelsenkirchen – Für den FC Schalke 04 zählt im Spiel gegen Werder Bremen nur der Sieg! Andernfalls stehen die Zeichen auf Abstieg, denn ein Blick auf die vergangenen Bundesliga-Endtabellen und die kommenden Aufgaben des S04 machen nur wenig Mut im Kampf um den Klassenerhalt.

Gut aus S04-Sicht: Trainer Thomas Reis hat vor dem so wichtigen Duell gegen die Hanseaten wieder mehr Spieler zur Verfügung, er muss lediglich auf die Langzeitverletzten verzichten. Der Übungsleiter wird bei der Schalke-Aufstellung ins Risiko gehen, wie Thomas Reis in einer Medienrunde am Donnerstag (27. April) sagte.

Bremens Stürmer Marvin Ducksch droht im Spiel gegen den FC Schalke 04 auszufallen. © RHR-FOTO

Ebenfalls gut aus S04-Sicht: Die Hanseaten werden von Personalsorgen geplagt. Die Top-Stürmer Marvin Ducksch (17 Scorer-Punkte) und Niclas Füllkrug (21 Scorer-Punkte) drohen gegen die Königsblauen auszufallen. Ex-BVB-Spieler Marvin Ducksch ist seit Mittwoch (26. April) krank, er konnte nicht mit dem Team trainieren.

Niclas Füllkrug fehlte zuletzt wegen Wadenproblemen. Bei beiden Spieler werde sich kurzfristig entscheiden, ob sie für das Duell mit dem S04 fit sind, sagte Bremen-Trainer Ole Werner am Donnerstag auf der Pressekonferenz des Klubs vor dem Spiel gegen die „Knappen“. Ebenfalls verzichten muss Ole Werner wohl auf Niklas Schmid, Amos Pieper und Eren Dinkci.

Der S04 belegt vor dem 30. Spieltag den 17. Tabellenplatz. Das rettende Ufer ist in Sicht: Drei Punkte trennen Schalke vom VfL Bochum und damit vom ersten Nichtabstiegsplatz.

Thomas Reis verlangt von seiner Mannschaft, gegen Werder Mentalität zu zeigen. Diese hatten die S04-Profis zuletzt vermissen lassen. In Freiburg setzte es eine deftige 0:4-Pleite. Nun soll es wieder Grund zum Jubeln geben – die Vorzeichen stehen gut.