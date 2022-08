1. FC Köln in der Conference League – was Fans vor dem Fehérvár-Spiel wissen müssen

Die Profis des 1. FC Köln sind am Donnerstag (18. August) in der UEFA Europa Conference League gefragt. © Hendrik Schmidt/dpa

Der 1. FC Köln trifft am 18. August in den UEFA Europa Conference League-Playoffs auf den FC Fehérvár aus Ungarn. Alles, was Fans wissen müssen.

Köln – Zuletzt spielte der 1. FC Köln in der Saison 2017/18 europäisch – auf die Rückkehr auf die internationale Bühne mussten FC-Fans also rund fünf Jahre warten. Dafür kommt es am 18. August im Rahmen der Playoffs zur UEFA Europa Conference League zum Aufeinandertreffen zwischen den Kölnern und dem Fehérvár FC aus Ungarn.

24RHEIN zeigt Fans, was sie vor dem Europapokal-Hinspiel des 1. FC Köln gegen Fehérvár FC wissen müssen.

Eine Woche später, am 25. August, tritt der 1. FC Köln dann in Ungarn an. Über beide Spiele zusammengenommen muss sich das Team von Steffen Baumgart mit mindestens einem Tor durchsetzen, um in die Gruppenphase des Wettbewerbs einzuziehen.