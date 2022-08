1. FC Köln: Sondertrikot gegen Stuttgart – als Zeichen für Toleranz

Gegen den VfB Stuttgart laufen Dejan Ljubicic und der 1. FC Köln in einem besonderen Trikot auf. © Marius Becker/dpa

Der 1. FC Köln läuft gegen den VfB Stuttgart am Sonntag in einem Sondertrikot auf. Der Verein will ein Zeichen für Diversität und Toleranz setzen.

Köln – Bei den verschiedenen Trikots des 1. FC Köln kann man schonmal den Überblick verlieren: Neben dem Heim-, Auswärts- und Ausweichtrikot gibt es zudem noch ein Europa-Trikot und spätestens zu Beginn der Karnevals-Session noch ein Karnevalstrikot. Und auch am kommenden, vierten Bundesliga-Spieltag trägt das Team von Steffen Baumgart im Duell gegen den VfB Stuttgart im RheinEnergie-Stadion ebenfalls ein ganz besonderes Trikot.

24RHEIN verrät, was es mit dem Sondertrikot auf sich hat und ob es bereits im Handel käuflich ist.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass der Club durch die Färbung seines Sponsoren-Schriftzuges solch ein Zeichen setzt. Auch in den vergangenen Jahren hatte der Effzeh regelmäßig an Aktionen zum Thema „Diversität und Toleranz“ teilgenommen und Teile seines Jerseys schon einmal in Regenbogenfarben gefärbt. (mo)