1. FC Köln: Auf wen der FC in der Conference League treffen könnte

Der 1. FC Köln um Kapitän Jonas Hector (Mitte, mit roter Binde) will am 25. August gegen Fehérvár in die Gruppenphase der UEFA Europa Conference League einziehen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Der 1. FC Köln hat noch die Chance, die Gruppenphase der UEFA Europa Conference League zu erreichen. Dann würden teils hochkarätige Gegner warten.

Köln – Noch ein ganzes Stück Arbeit gibt es zu tun für den 1. FC Köln und Steffen Baumgart, wenn die Geißböcke tatsächlich noch in die Gruppenphase der UEFA Europa Conference League einziehen wollen. Das Hinspiel in den Playoffs am 18. August ging gegen den Fehérvár FC im RheinEnergie-Stadion in Köln mit 1:2 verloren – weshalb im Rückspiel nun zwingend ein Sieg nötig ist, um eine Runde weiterzukommen. Gelingt dies, könnten womöglich echte Hochkaräter auf den FC warten.

24RHEIN zeigt, welche möglichen Gegner in der Conference League auf den 1. FC Köln warten könnten.

Gewinnen die Kölner das Rückspiel in Székesfehérvár am 25. August mit einem Tor Unterschied, geht es in die Verlängerung und womöglich ins Elfmeterschießen. Bei einem Sieg mit zwei Toren Unterschied ist der 1. FC Köln direkt weiter, bei Unentschieden oder Niederlage ist das Ausscheiden besiegelt. (mo)