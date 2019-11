Ergebnis spricht Bände! Bayern-Fans haben klaren Favoriten als Kovac-Nachfolger 

FC Bayern: Niko Kovac ist zwar noch im Amt, doch mehr als ein Drittel der Fans wünschen sich Erik ten Hag als neuen FCB-Coach. Dahinter folgt ein alter Bekannter und The Special One.

Update vom 2. November 2019: Gelingt dem FC Bayern am heutigen Samstag in Frankfurt der Befreiungsschlag? Im Vergleich zum Spiel gegen Bochum sollte die Star-Truppe von Niko Kovac vor allem spielerisch eine Schippe drauflegen.

Sollte es dagegen wieder ein Punktverlust geben, dann könnte das Eis für Kovac so langsam dünn werden - das sehen auch die Fans so, die in den vergangenen Tagen fleißig für einen Nachfolger abgestimmt haben. Am Vormittag vor der Partie in Frankfurt (Stand: 2. November, 9 Uhr) hört der Favorit der Anhänger nach wie vor auf den Namen Erik ten Hag mit knapp 33 Prozent der Stimmen. Jupp Heynckes folgt dem aktuellen Ajax-Coach mit immerhin über 18 Prozent. Im Kampf um den dritten Platz liefern sich Jose Mourinho und Ralf Rangnick ein spannendes Duell: „Mou“ hat mit 9,1 Prozent der Stimmen knapp die Nase vor dem Ex-Leipzig-Coach (8,7 Prozent).

An der Abstimmung haben bisher über 53.000 Nutzer teilgenommenen.

München - Niko Kovac hat in den vergangenen beiden Jahren wahrlich keinen einfachen Herbst erlebt. Im vergangenen Jahr stand er nach Liga-Pleiten gegen Borussia Mönchengladbach (0:3) und unnötigen Remis gegen Fortuna Düsseldorf (3:3) und den FC Augsburg (1:1) zwischenzeitlich vor dem Aus.

Ähnlich sieht es in diesem Jahr aus. Allerdings lesen sich dieses Mal die Ergebnisse besser. Doch trotz oder gerade wegen des 3:2 in der Champions League bei Olympiakos Piräus, dem knappen 2:1-Erfolg im DFB-Pokal beim VfL Bochum und dem Zittersieg gegen Aufsteiger Union Berlin (2:1) steht Kovac auch in diesem Herbst mehr denn je in der Kritik.

FC Bayern: Niko Kovac vor seinem Schicksalsspiel bei Eintracht Frankfurt

Vor allem die Spielweise stößt inzwischen nicht nur den Verantwortlichen auf. Keine Spur vom dominanten Ballbesitzfußball, den man an der Säbener Straße sehen möchte. Unglücklicherweise hat sich Kovac mit seiner Fan-Aussage vor dem Eintracht-Spiel auch noch bei den Anhängern des FC Bayern, die ihn eigentlich lange Zeit zur Seite standen, ins Abseits manövriert.

So könnte die Partie bei seinem Ex-Verein am Samstag zum absoluten Schicksalsspiel für Kovac als Coach des FC Bayern werden. Alles andere als ein überzeugender Sieg wird den Gegenwind in den nächsten Wochen nicht abflauen lassen.

Eine Kovac-Entlassung wäre dann nicht mehr ausgeschlossen. Aber wen würde der FC Bayern als Nachfolger in petto haben? Daher haben wir die Fans abstimmen lassen, wer denn ihr Wunsch-Nachfolger wäre, sollte Kovac wirklich fliegen.

FC Bayern: 33 Prozent fordern Erik ten Hag als Nachfolger von Niko Kovac

Dabei sprachen sich über 33 Prozent der Fans (Stand: 31.10., 15.30 Uhr) für Erik ten Hag aus. Der ehemalige Trainer von Bayern II und aktuelle Ajax-Coach steht demnach bei den FCB-Fans sehr hoch im Kurs. Zuletzt deutete Ajax-Sportdirektor Marc Overmars sogar an, dass man sich gesprächsbereit zeigen würde, sollte der deutsche Rekordmeister anfragen.

Auf Platz zwei beim User-Voting flogt ein alter Bekannter: Jupp Heynckes. Fast ein Fünftel würde sich freuen, wenn der Triple-Coach zu wiederholten Mal auf die Bayern-Bank zurückkehren würde.

Umfrage zu Kovac-Nachfolge beim FCB: Ten Hag die Nummer 1 - Heynckes und Mourinho auf den Plätzen

Knapp 10 Prozent der Anhänger würde sich derweil über The Special One freuen. Angeblich lernt Jose Mourinho ja bereits deutsch. Allerdings wird der Portugiese, der seit seinem Engagement bei Manchester United seit Frühjahr ohne Job ist, auch beim BVB gehandelt.

Wie realistisch die Szenarien sind, ist fraglich. Doch die über 22.000 User, die seit Mittwochmittag abgestimmt haben, haben zumindest eine klare Meinung.

Letztes Spiel beim Ex-Klub? So könnte Kovac gegen Frankfurt aufstellen

Für Bayern-Trainer Niko Kovac könnte das Spiel bei seinem Ex-Klub Eintracht Frankfurt zum Schicksalsspiel werden - er und die Mannschaft benötigen nach fünf enttäuschenden Partien infolge dringend einen Befreiungsschlag. Welchen Spielern vertraut Kovac und wie stellt er auf?

Vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag gab es jedoch auch traurige Nachrichten zu verkünden, denn wie der deutsche Rekordmeister am Freitag mitteilte, trauert man um einen langjährigen Vizepräsidenten und eine Klublegende und wird daher gegen Frankfurt mit Trauerflor auflaufen.

fs