Trainer-Diskussion? Kahn hält langen Monolog über Nagelsmann

Von: Marius Epp

Oliver Kahn spricht Julian Nagelsmann sein vollstes Vertrauen aus. © IMAGO/Laci Perenyi

Macht der FC Bayern mit einem Sieg gegen Viktoria Pilsen das Achtelfinale der Champions League klar? Die Stimmen zum Spiel.

Pilsen - Eine Mannschaft mit zwei Gesichtern: Während Siege in der Bundesliga beim FC Bayern erstaunlich rar geworden sind, glänzte die Nagelsmann-Elf bisher mit maximaler Punktausbeute und null Gegentoren in der Champions League.

Mit einem Sieg gegen Viktoria Pilsen (das Spiel im Live-Ticker) könnten die Münchner den Einzug ins Achtelfinale so gut wie eintüten. Wenn Inter Mailand parallel nicht gegen den FC Barcelona verliert, steht der FC Bayern mit einem Sieg gegen Pilsen als Achtelfinalteilnehmer fest.

Vor und nach dem Spiel gab es natürlich eine Menge Redebedarf. Wir haben die Stimmen von DAZN gesammelt.

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern) nach dem Spiel über ...

... das Spiel: „Bei 0:4 war jetzt nicht mehr der letzte Punch drin. Wir haben es in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. Das war die schwerste Gruppe dieses Jahr, wir sind souverän weitergekommen.“

... die Auswechslung von Thomas Müller: „Die Rückenmuskulatur hat ein bisschen zugemacht. Es ist aber nichts Dramatisches, eine reine Vorsichtsmaßnahme für Sonntag.“

... Manuel Neuer: „Das Schmerzbild war ein bisschen besser, mehr aber auch nicht.“

Sven Ulreich (FC Bayern) nach dem Spiel über ...

... das Spiel: „Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt und nichts anbrennen lassen. In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen wenig gemacht, das war unnötig. Wir wollten natürlich wieder zu null spielen. Das müssen wir aufarbeiten, da haben wir Nachholbedarf.“

... einen möglichen Einsatz am Sonntag: „Bei Manu schauen wir von Tag zu Tag. Ich bin diese Situation gewohnt.“

Leon Goretzka (FC Bayern) nach dem Spiel über ...

... seine Treffsicherheit in den letzten Spielen: „Es ist eine schöne Momentaufnahme. Ich erwarte jetzt aber nicht, dass es genau so weitergeht.“

... den Schlendrian, der in der zweiten Halbzeit wieder einkehrte: „Wenn wir es wüssten, würden wir es abstellen. Heute kriegen wir auch wieder zwei Gegentore. Das ist nicht gut.“

... den Sieg: „Es war ganz wichtig, gleich wieder in die richtige Richtung zu marschieren. Wir haben nach Dortmund wieder viel Kritik bekommen.“

Oliver Kahn (Vorstandschef FC Bayern) vor dem Spiel über ...

... seinen Ausraster nach dem BVB-Ausgleich durch Modeste: „Ich finde, ich habe sehr schnell die Fassung wieder gefunden. Wenn man in der 94. Minute ein Spiel verliert, kann man sich schon mal ärgern.“

... seine Aufgaben: „Wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich einschalten muss, schalte ich mich ein. Das ist Teil meiner Aufgabe. Am Anfang habe ich es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ich bin jemand, der im Großen und Ganzen eher zurückhaltender ist. Es gibt aber Momente, da kommt wieder der Fußballer in mir zum Vorschein. Das holt alte Gefühle wieder hoch.“

... Julian Nagelsmann: „Es gibt überhaupt gar keine Zweifel an seiner Arbeit. Ich nehme diese Diskussionen wahr. Es geht nicht um das Alter, sondern um die Qualität. Julian hat eine unglaubliche Qualität. Wir sind weiterhin total überzeugt von ihm. Ich lerne auch jeden Tag dazu. Das ist keine Frage von Erfahrung oder Alter. Es ist etwas Besonderes beim FC Bayern. Egal, ob du jetzt 35 oder 65 bist, hier muss sich jeder Trainer so ein bisschen einfinden. Dass Julian keine Erfahrung hat, also... da frage ich mich wirklich, wo das her kommt. Diese Diskussion ist ja fast aberwitzig. Beim FC Bayern werden immer Dinge aus dem Umfeld reingetragen. Das sind wir gewohnt. Jeder Trainer hatte hier Phasen, wo es mal schwieriger war. Wir gehen jetzt durch diese holprige Phase durch.“

... die teils unsachliche Kritik an Julian Nagelsmann: „Inhaltlich kann man diskutieren. Auf eine persönliche Ebene zu gehen und dann anfangen mit dem Outfit oder so... Das braucht es nicht. Lasst uns auf der Fußball-Ebene bleiben. Da sind wir auch total kritikfähig.“

... den herausfordernden Spielplan: „Wir brauchen in dieser Saison einen extrem breiten Kader. Jeder wird zum Einsatz kommen. Diese Saison ist brutal. Wir spielen einen Rhythmus, der es in sich hat.“

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern) vor dem Spiel über ...

... die Aufstellung: „Alles hat sich nicht von selbst ergeben. Wir haben schon noch ein bisschen Auswahl. Sadio wird wieder auf dem Flügel spielen, Thomas in der Mitte.“

... Eric Maxim Choupo-Moting: „Er hat sehr gut trainiert, das habe ich ihm auch mitgeteilt. Thomas spielt heute die erste Hälfte, in der Halbzeit werden wir dann reagieren, wenn alles normal läuft. Es tut mir leid für ihn, aber wir müssen eine Entscheidung treffen.“

... die Kommunikation mit seinen Spielern: „Man muss ein Gefühl dafür entwickeln, wer ein Gespräch braucht. Du musst dich aber auch nicht hundertfach erklären. Die Spieler merken sich jedes Wort.“

Julian Nagelsmann mit einem DAZN-Mikrofon. © IMAGO / Lackovic

... die Königsklasse: „Die Champions League ist aktuell gut für die Seele. Es ist eine extrem schwere Gruppe. Wir wollen uns mit diesem Spiel die Ruhe für Sonntag holen. Das Spiel ist extrem wichtig für uns.“

... den Gegner: „Ich kann mir vorstellen, dass sie heute mutiger spielen. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass wir gegen einen tiefen Gegner spielen und viel den Ball haben werden.“

