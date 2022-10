Unruhe in der Bayern-Kabine? Bericht legt Probleme offen – Mané-Szene gegen BVB bezeichnend

Sadio Mané wurde gegen Dortmund für Eric Maxim Choupo-Moting ausgewechselt. © IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Knirscht es etwa zwischen Julian Nagelsmann und seinen Bayern-Spielern? Einem Bericht zufolge sorgen drei Punkte für Konfliktpotenzial.

München – Beim FC Bayern München mag zurzeit einfach keine Ruhe einkehren und schuld daran sind vor allem die sportlichen Ergebnisse. Nach der Krise vor der Länderspielpause mit vier sieglosen Spielen wähnte sich der Verein nach den Erfolgen gegen Leverkusen (4:0) und Viktoria Pilsen (5:0) wieder auf dem richtigen Weg. Nach dem Last-Minute-Remis in Dortmund (2:2) gibt es wieder Diskussionen – sowohl um Trainer Julian Nagelsmann als auch bestimmte Spieler im Bayern-Kader. Der Druck auf alle Beteiligten steigt – immerhin legte der deutsche Rekordmeister mit nur vier Siegen aus den ersten neun Liga-Spielen den schwächsten Saisonstart seit zwölf Jahren hin. Auf den Tabellenersten Union Berlin sind es aktuell vier Punkte Abstand.

Mané wirkte nach Auswechslung gegen BVB genervt

Während der rund zweiwöchigen Länderspielunterbrechung musste Nagelsmann viel Kritik einstecken. Es hieß, der Coach habe die Zeit genutzt, um alles auf den Prüfstand zu stellen, darunter auch sein Umgang mit der Mannschaft. Denn immer wieder wurde darüber berichtet, dass es zwischen ein paar Spielern und Nagelsmann knirscht. Hat der Trainer also die Bayern-Kabine noch im Griff? Laut eines Berichts der Sport Bild geht es wohl um drei konkrete Punkte, bei denen zwischen Mannschaft und Trainer Konfliktpotenzial herrscht.

Dem Sportblatt zufolge scheinen die Spieler ob der Auswechslungen und Umstellungen Nagelsmann während der Spiele teils verwundert zu sein. Bezeichnend dabei der Wechsel im Spiel gegen den BVB in der 82. Minute. Nagelsmann entschied sich dafür, Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting für Sadio Mané zu bringen – so wie auch schon bei der 0:1-Niederlage gegen Augsburg. Beide Wechsel zeigten keine Wirkung. Mané wirkte nach seiner Auswechslung in Dortmund genervt und konnte seine Verständnislosigkeit kaum verbergen. Zwar blieb der 30-jährige Offensiv-Star gegen die Schwarz-Gelben unauffällig, doch gegen Leverkusen und Pilsen zeigte seine Formkurve steil nach oben.

Terzic geht im Taktik-Duell gegen Nagelsmann als Sieger hervor

Auch in Sachen Aufstellung gab es in der Vergangenheit wohl zumindest Kommunikationsprobleme. Laut Sport Bild fühlen sich die Spieler vom Trainer oftmals nicht ausreichend abgeholt. In dem Bericht wird auch ein konkretes Beispiel genannt. So soll Nagelsmann Jamal Musiala bei der Partie gegen Inter Mailand in der Königsklasse einen Startelf-Einsatz zugesagt haben, nur um ihn dann doch erstmal auf die Bank zu setzen.

Als zweiten Konfliktpunkt führt die Sport Bild das Coaching Nagelsmanns während eines Spiels auf. Eigentlich genießt der Übungsleiter aus Landsberg den Ruf, im Spiel exzellent auf spontane Spielveränderungen reagieren zu können und immer einen taktischen Kniff in der Hinterhand zu haben. Bisher scheinen seine Hinweise an die Spieler während des Spielverlaufs wenig Wirkung zu zeigen, so auch im Spiel gegen den BVB. Als das Spiel nach dem Dortmunder Anschlusstreffer zu kippen drohte, fehlte es an Ideen, um der taktischen Umstellung auf der Gegenseite durch Edin Terzic entgegenzuwirken. Am Ende fiel noch der Ausgleich in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Bayern-Mannschaft genervt von Nagelsmanns Verhalten an der Seitenlinie?

Drittens scheint die Mannschaft der Sport Bild zufolge irritiert ob Nagelsmanns Verhalten an der Seitenlinie zu sein. Neben seinem auffälligen Kleidungsstil sorgt vor allem sein teils impulsives Auftreten und dem Hang zur Ein-Mann-Show während der Spiele für Diskussionen innerhalb der Mannschaft.

Tatsächlich haben die Spieler jedoch auch Nagelsmanns Bemühungen registriert, das Verhältnis zwischen Trainer und Team zu verbessern, so schreibt es das Blatt. So soll er den Austausch mit seinen Spielern intensiviert haben, und zwar nicht nur den mit den Führungsspielern. Zudem wird es geschätzt, dass sich Nagelsmann vermehrt öffentlich vor seine Spieler stellt, so zuletzt bei Mané, der zuletzt ebenfalls viel Kritik einstecken musste und auch offen über seine Probleme bei den Bayern sprach. (kus)