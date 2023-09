„Ich weiß, was sie versuchen“ – Tuchel wehrt sich gegen Fatalismus-Vorwürfe

Von: Korbinian Kothny

Der FC Bayern ist am 3. Spieltag bei Angstgegner Borussia Mönchengladbach zu Gast. Was sagt Tuchel zum verpatzten Deadline Day? Die Stimmen zum Spiel.

München – Der FC Bayern kann mit einem Sieg am dritten Spieltag bei Borussia Mönchengladbach zumindest mal über Nacht die Tabellenführung übernehmen. Der punktgleiche Spitzenreiter Union Berlin trifft erst am Sonntagabend zu Hause auf RB Leipzig.

Dafür sollte aber ein Dreier bei Angstgegner Gladbach her. Drei der letzten fünf Pflichtspiele verlor der deutsche Rekordmeister gegen die Fohlen. Auch im letzten Aufeinandertreffen zogen die Münchener den Kürzeren. Im Gegensatz zum FC Bayern ist Gladbach mit einem Remis und einer Niederlage aber verhalten in die neue Saison gestartet. Neben dem Spiel wird auch der verpatzte Deadline Day des FC Bayern Thema werden.

Thomas Tuchel (Trainer, FC Bayern) vor dem Spiel bei Sky über …

… den Kader des FC Bayern: „Wir werden sehen, ob der Kader besser oder schlechter als vor dem Transferfenster ist. Er ist auf jeden Fall ein bisschen dünner, ein bisschen wenig. Es ist ein guter Kader, aber auf manchen Positionen bisschen dünn.“

… den gescheiterten Palhinha-Deal: „Ich war sehr traurig, weil ich wusste, wie gerne der Spieler zu uns wollte und was uns der Spieler gegeben hätte. Aber: ‚It is, what is is.` Ich kann über den gescheiterten Transfer aber nicht allzu viel sagen, da ich dort gerade im Flieger war. Interna bleiben intern.“

… den Vorwurf von Fatalismus: „Was war jetzt fatalistisch? Wir haben jetzt 18 Mann im Kader. Wir hätten noch gerne große Qualität hinzugefügt, das hat leider nicht geklappt. Deshalb gilt dem Kader jetzt das Vertrauen, aber wir haben ein paar Spieler abgegeben, die viel gespielt haben. Deswegen werden wir sehen. Aber ich weiß, was sie versuchen und was seit gestern geschrieben wird, das ist schon ok.“

… Kimmich: „Jo kann einfach nur Jo bleiben. Die Idee war einfach nur sein kreatives Potenzial zu entfalten. Ich sehe das jeden Tag im Training. Wir haben drei Mittelfeldspieler, die gerne Tore schießen, die sehr gerne am gegnerischen Sechzehner sind. Die sind alle top, die drei. Und den Dreien hätte ich gerne jemand ins Kreuz gestellt, der ihnen hilft, ihr ganzes Offensivpotenzial zu entfalten. Das muss Jo jetzt ein bisschen zügeln. Er muss aber einfach so weiter machen, wie bisher.“

… Müller in der Startelf: „Thomas kann immer spielen. Jamal ist gerade leider nicht da und dadurch haben wir die Möglichkeit Serge auf seiner Lieblingsposition nachzubringen.“

… Harry Kanes Integrierung: „Es ist einfach nur eine Frage von Spielen. Wir hatten ein paar Situationen, wo wir ihn übersehen haben. Aber das ist nur eine Frage von Spielen und Trainingssituationen. Harry hat Top-Qualitat und die Spieler um ihn herum werden versuchen, dass er in Abschlussposition kommt. Und dann wird er das tun, was er immer tut: Tore schießen.“

Thomas Tuchel äußerte sich vor dem Duell des FC Bayern gegen Gladbach zum verpatzten Deadline Day. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther