Größtes Talent in Europa? Brazzo jubelt über Treffer von Tel: „Sind froh, dass er bei uns ist“

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern hat gegen Mainz 05 einen Kantersieg gefeiert. Die Bayern-Bosse zeigen sich mit der Woche zufrieden. Die Stimmen zum Spiel.

München – Der FC Bayern ist Tabellenführer – zumindest vorerst. Mit einem auch in der Höhe verdienten 6:2 (3:1)-Erfolg gegen den 1. FSV Mainz 05 steht das Team von Trainer Julian Nagelsmann für mindestens 24 Stunden dort, wo es nach eigenem Anspruch immer stehen müsste: An der Tabellenspitze der Bundesliga.

Am Sonntag hat Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach die Chance, den Platz an der Sonne wieder zurückzuholen, doch die Bayern haben ein erneutes Zeichen gesetzt, dass sie bis zur WM möglich wieder ganz oben stehen wollen.

Dementsprechend gut war auch die Laune in der Allianz Arena an diesem Samstag. Bei spätsommerlichen 25 Grad hatten auch die Bayern-Bosse um Oliver Kahn und Hasan Salihamdzic beste Laune. Erst recht nach der starken Leistung der Mannschaft gegen die Mainzer.

Wie fassen für Sie die Stimmen zum Spiel aus der Mixed Zone und der Pressekonferenz aus der Allianz Arena zusammen.

Oliver Kahn (Vorstandsvorsitzender FC Bayern) nach dem Spiel über ...

... die Tabellenführung: „Das ist natürlich unser Anspruch. Jetzt sind wir es mal für ein paar Stunden. Und dann sehen wir mal, was Borussia Mönchengladbach morgen macht.“

... die sechs verschiedenen Torschützen beim Sieg über Mainz: „Das zeigt, dass wir schwer berechenbar sind. Im Grunde gibt es nichts Besseres, wenn in einer Mannschaft jeder Tore erzielen kann. Das erzeugt einen gewissen Respekt beim Gegner. Heute hat man gesehen: Es ist egal, wer reinkommt, es funktioniert einfach. Es gibt keinen Abfall mehr, jeder der reinkommt, bringt seine Leistung und das Spiel läuft auf höchstem Niveau weiter. Und das nach so einer intensiven Woche mit dem Spiel in Barcelona. Die Mannschaft hat sich vorgenommen, als Tabellenführer in die Pause zu gehen. Und das sieht man jetzt einfach.“

... seine Zufriedenheit mit Sven Ulreich: „Er macht das super! Er hat ganz hervorragend gespielt. Abgesehen von so einer Kleinigkeit wie der Fehler vor dem 5:2 (als Ulreich den Ball dem Gegner in den Fuß spiel; Anm. d. Red.). Ich habe früher immer gesagt, beim Stand von 5:1 kann man sowas machen, beim Stand von 1:0 wäre mir das aber nicht passiert. (lacht)

... eine baldige Rückkehr von Manuel Neuer und dessen Verletzung: „Ich bin optimistisch, was Manuel anbelangt. Er wird sich Stück für Stück weiter ran arbeiten und dann muss man sehen. Es gibt nichts, was ich nicht auch hatte – und bei der Schulter ist das natürlich sehr schmerzhaft, da muss man sehr intelligent mit umgehen. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht wieder zu früh Belastung drauf bringt. Aber Manu ist so erfahren, der weiß ganz genau, wie er mit seinem Körper umgehen muss.“

... die Verletzung von Thomas Müller: „Unsere ärztliche Abteilung sollte gleich vorbeilaufen, da müsst ihr die fragen, ich kann da keine genaue Auskunft geben. Ich habe ihn vorhin gesehen, da sah er auch sehr optimistisch aus.“

... den Austausch mit Hansi Flick, der auf der Tribüne war: „Wir unterhalten uns immer über die einen oder anderen Themen. Aber das, was er heute gesehen hat, dürfte ihn positiv stimmen. Es gibt zwischen den Trainern eine gewisse Kommunikation, was die Verletzten betrifft, aber jetzt liegt der Fokus auf dem, was noch vor uns liegt. Es ist wichtig für die Jungs, die dann zur WM fahren, dass sie dieses Selbstverständnis mit zur Nationalmannschaft nehmen.“

Oliver Kahn und Bundestrainer Hansi Flick im Gespräch. © IMAGO

... die sportlich unbedeutende Partie gegen Inter Mailand am Dienstag: „Man hat heute gesehen, wie diese Mannschaft tickt. Jeder, der im Moment reinkommt, möchte sich zeigen. Es gibt keine Veränderung der Performance, was den Zustand der Mannschaft anbelangt. Daher mach ich mir keine großen Gedanken, denn die Jungs, die gegen Inter spielen, wollen die Partie gewinnen. Es wird kein gemütliches Freundschaftsspiel, dafür ist viel zu viel Prestige dabei.“

... die Leistung von Sadio Mané, der nun angekommen zu sein scheint: „Für mich ist er schon lange angekommen. Gegen Barcelona hat er ein typisches Mané-Tor geschossen, heute hat er auch wieder getroffen. Er arbeitet unglaublich viel und darüber feiert er seine Erfolgserlebnisse. Im Januar, wenn‘s dann wieder losgeht, werden wir auch noch mehr Freude haben.“

Hasan Salihamidzic (Sportvorstand, FC Bayern) nach dem Spiel über...

... die Leistung der Mannschaft: „Es war wichtig, dass wir an die Darbietungen aus den letzten Wochen angeknüpft haben. Wir haben ‚erwachsenen Fußball‘ gespielt. Mit Zweikämpfen, mit Härte, mit Einsatz. Das war alles wieder vorhanden. Darüber hinaus kommen unsere Offensivqualitäten nochmal besser zum Vorschein, wenn wir wie Männer spielen.“

... die abermals vielen verschiedenen Torschützen: „Das ist sehr wichtig, wenn viele Spieler Tore machen. So bekommt man Selbstvertrauen. Weiter machen, am Dienstag wartet Inter Mailand“

... den Status bei Thomas Müller und Manuel Neuer: „Wir schauen von Tag zu Tag. Manu ist auf einem guten Weg, ich habe ihn gerade gesehen. Wir müssen mal sehen, wann er dann wieder ins Training einsteigt. Bei Thomas haben wir gerade die Diagnose, dass er muskulär ein kleines Problemchen hat. Da schauen wir mal, wie lange das dauert, das kann ich jetzt nicht sagen.“

... die Partie gegen Inter und ob diese fast schon stört wegen der Bedeutungslosigkeit: „Sie stört sicherlich nicht. Es ist ein wichtiges Spiel, wir wollen unseren Fans einen schönen Champions-League-Abschluss bescheren und diese harte Gruppe ohne Niederlage überstehen. Wir sind seit 33 Spielen in der Gruppenphase ungeschlagen (letzte Niederlage 2017 bei PSG; Anm. d. Red.), da wollen wir weitermachen. Es ist eine Möglichkeit, zu rotieren.“

Mathys Tel (r.) traf zum 6:2 gegen den 1. FSV Mainz 05. © IMAGO

... die Zufriedenheit mit Mathys Tel und die zehn Treffer, die sich Nagelsmann von ihm gewünscht hat: „Ich will da jetzt keinen Druck auferlegen. Er ist einfach ein unglaublich talentierter Junge, der sicherlich uns allen viel Freude bereiten wird. Er hat heute wieder gezeigt, was er für einen guten Abschluss hat, auch wenn sein Treffer natürlich ein bisschen abgefälscht war. Er hat alles, was ein guter Offensivspieler braucht. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen, auch im Training. Er entwickelt sich immer wieder weiter, selbst die Einheiten mit den Jungs bringen ihm unglaublich viel. Dann ist es super, wenn er ab und zu mal sogar von Beginn an ran darf, für so einen Jungen in solch einer Mannschaft. Ich bin froh, dass es für ihn so gut läuft. Wir wollten ihn unbedingt, wir haben alles versucht. Er und Ryan Gravenberch sind eines der größten Talente Europas, es ist schön, dass sie bei uns sind.“

... die Leistung von Sven Ulreich: „Er hat das unglaublich gut gemacht. Man muss ihm ein Kompliment machen, weil er auf den Punkt von 0 auf 100 dann da war. Auch in Barcelona hat er zu Null gespielt. Er gibt der Mannschaft eine gewisse Sicherheit und Souveränität.“ (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak