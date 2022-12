Bayern-Star Giulia Gwinn verrät Geheimnis aus ihrer Küche

Von: Christoph Klaucke

Giulia Gwinn fällt mit einem Kreuzbandriss aus. Die Fußballerin vom FC Bayern verrät ein Geheimnis aus ihrer Küche, das ihr Mut macht.

München – Giulia Gwinn quält sich derzeit durch die kräftezehrende Reha. Die flexible Mittelfeldspielerin des FC Bayern fällt mit einem Kreuzbandriss aus. Motivation findet die 23-Jährige jeden Tag in ihrer Küche.

Name: Giulia Gwinn Geburtstag: 2. Juli 1999 (23 Jahre) Verein: FC Bayern (seit 2019) Position: Rechtes Mittelfeld Länderspiele (Tore): 33 (3)

FC Bayern: Giulia Gwinn fällt mit Kreuzbandriss aus – DFB-Comeback bei WM?

Seit Oktober kann Gwinn nicht mehr Fußballspielen. Zum zweiten Mal nach 2020 hat sich die deutsche Nationalspielerin vom FC Bayern einen Kreuzbandriss zugezogen. Beim Vize-EM-Titel im vergangenen Sommer zählte Gwinn noch zur absoluten Stammkraft. „Die Verletzung wird mich wieder stärker machen. Das war schon beim ersten Kreuzbandriss so“, sagte Gwinn in einem dpa-Interview.

Die WM im kommenden Sommer könnte ein lohnendes Ziel sein. „Ich bin davon weg, mir ein Turnier als festes Ziel zu setzen, weil es am Ende nicht in meiner Macht liegt. Ich habe noch nicht einmal angefangen zu laufen“, sagte Gwinn. Ab dem 20. Juli kämpft das DFB-Team in Australien und Neuseeland um ihren dritten WM-Titel. Derzeit laufe alles nach Plan, erklärte Gwinn erst kürzlich im tz-Interview.

Giulia Gwinn vor ihrem Kreuzbandriss im Trikot des FC Bayern. © Heiko Becker/Imago

Giulia Gwinn: Reha nach Kreuzbandriss beim FC Bayern – mit „Sweet Caroline“ und „Country Roads“

Bevor die Nationalspielerin mit dem Ball über den Platz sprinten kann, stehen unzählige Behandlungen, Kraftübungen und Cardioeinheiten an. Gwinn blickt positiv auf die mental schwierige Zeit, trotzdem lassen sich negative Gedanken nicht vermeiden. „Klar gibt es auch mal Tage, an denen es weh tut, meine Teamkolleginnen im Mannschaftstraining zu sehen.“

Gwinn kann ihr Reha-Leid mit Abwehrkollegin Hanna Glas teilen, die nach ihrer Knie-Operation ebenfalls ausfällt. „Mittwochs stehen immer Kraftübungen an, die uns nicht super viel Freude bereiten. Dann machen wir gute Musik an, tanzen. Unser Reha-Trainer muss viel mitmachen mit uns“, meint Gwinn und fängt an zu lachen. Besonders angesagt: „Sweet Caroline“ und „Country Roads“.

FC Bayern: Giulia Gwinn verrät Geheimnis aus ihrer Küche

Kraft und Mut schöpft Gwinn bei ihrem täglichen Gang in die Küche. „Ich habe von meinen Teamkolleginnen ein Riesenplakat mit der Aufschrift ‚Wir stehen hinter‘ dir geschenkt bekommen. Mit 130 verdeckten Bildern“, verriet die Münchnerin ihr Geheimnis in den eigenen vier Wänden. Auf den Bildern sind aktuelle oder ehemalige Mitspielerinnen. „Ich kratze jeden Tag eins frei und sehe, wer symbolisch hinter mir steht“.

Auf den zweiten Blick hat die Verletzung sogar etwas Gutes. Mehr Zeit mit der Familie, Hund Lui oder ein Wellness-Wochenende mit Freunden lenken Gwinn ab. Doch so schön die gewonnene Freizeit auch ist, Gwinn will Fußball spielen. „Ich war mal ein kleines Mädchen, das diesen großen Traum vom Fußballprofi beim FC Bayern hatte. Ich habe von Titeln und Trophäen geträumt.“ Diesen Traum will Gwinn schnellstmöglich weiterverfolgen.

Giulia Gwinn: Kreuzbandriss bei Frauen öfter als bei Männern

Kreuzbandriss - das ist ein Thema, was die DFB-Auswahl immer wieder beschäftigt. Vor der EM fiel Spielmacherin Dzsenifer Marozsan von Olympique Lyon damit aus. Unmittelbar vor dem Turnierauftakt in England erwischte es Weltfußballerin Alexia Putellas vom FC Barcelona. Bei den Deutschen feierte im November Paulina Krumbiegel von der TSG 1899 Hoffenheim ein vielversprechendes Comeback - ein gutes Jahr nach ihrem Kreuzbandriss.

Laut Nationalmannschaftsarzt Tobias Schmenn beträgt die durchschnittliche Dauer bis zur Rückkehr ins Spielgeschehen nach einer Ruptur des vorderen Kreuzbandes etwa neun Monate - unter optimalen Bedingungen. Erstaunlich: Diese Horror-Diagnose fällt bei Frauen im Leistungssport öfter als bei Männern. „Je nach Studie wird das Risiko einer Kreuzbandverletzung für Frauen im Gegensatz zu Männern drei- bis sechsmal höher beschrieben, manche Autoren gehen von einem noch höheren Risiko aus“, so Schmenn.

DFB-Arzt erklärt Kreuzbandriss bei Frauen – Giulia Gwinns Freund lüftet ihr Glücks-Geheimnis

Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie erklärt die Gründe: „Hier spielen bei Frauen eine eher bestehende X-Beinachse, ein Überwiegen der vorderen Oberschenkelmuskulatur zur hinteren und ein eher aufrechtes Landen aus dem Sprung eine Rolle. Männer landen eher in die Kniebeuge hinein.“

Dazu kämen wahrscheinlich gewisse zusätzliche anatomische Unterschiede, wie eine etwas engere knöcherne Situation im Bereich der oberen, vorderen Kreuzbandaufhängung und ein möglicherweise etwas erhöhtes Gefälle des Schienbeinkopfes. „Darüber hinaus werden auch hormonelle Faktoren diskutiert. So haben Untersuchungen gezeigt, dass Östrogen zu einer Lockerung des Gewebes und Abnahme der Zugfestigkeit des Kreuzbandes führt“, sagte Schmenn. Giulia Gwinns Freund lüftete zuletzt das Glücks-Geheimnis des Bayern-Stars. (ck/dpa)