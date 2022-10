FC Bayern – SC Freiburg im Live-Ticker: Können de Ligt und Gnabry spielen?

Von: Patrick Mayer

Der FC Bayern ist heute in der Bundesliga gegen den SC Freiburg gefordert. Verfolgen Sie das Topspiel aus München ab 19.30 Uhr hier im Live-Ticker.

FC Bayern – SC Freiburg -:- (-:-), heute, 19.30 Uhr

Vor Bundesliga -Topspiel: FCB-Boss Kahn erhöht Druck auf Trainer Nagelsmann.

-Topspiel: FCB-Boss Kahn erhöht Druck auf Trainer Nagelsmann. Super-Youngster Jamal Musiala : Münchner Shootingstar steht nach Corona-Infektion wieder im Kader.

: Münchner Shootingstar steht nach Corona-Infektion wieder im Kader. Verfolgen Sie das Topspiel aus München hier im Live-Ticker.

Aufstellung Bayern: - Aufstellung Freiburg: - Tore: -

München – Beim deutschen Rekordmeister geht es Schlag auf Schlag: Nur einen Tag nach der Jahreshauptversammlung 2022 des FC Bayern sind die „Roten“ an diesem Sonntag (ab 19.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga im Topspiel gegen den bemerkenswert starken SC Freiburg gefordert.

Und: Nach nur einem Sieg aus den letzten sechs Bundesliga-Spielen sollte die Mannschaft heute besser nicht schon wieder patzen.

Vor Bundesliga-Topspiel: FCB-Boss Kahn erhöht Druck auf Trainer Nagelsmann

Auf der JHV hatte Bayern-Boss Oliver Kahn sogleich den Druck auf Trainer Julian Nagelsmann und die Münchner Spieler erhöht. „Wir können mit der aktuellen Bundesliga-Saison nicht zufrieden sein. Unsere Spieler wissen, dass die Ergebnisse aus der Bundesliga nicht unser Anspruch sind“, sagte der 53-Jährige vor den versammelten Mitgliedern. Für die Spieler gehe es jetzt darum, „wieder die Gier zu entwickeln, damit wir Meister werden“, sagte Kahn und forderte: „Wir wollen diese unglaubliche Serie fortsetzen, und das müssen wir morgen gegen den SC Freiburg zeigen.“

Super-Youngster Jamal Musiala: Münchner Shootingstar steht nach Corona-Infektion wieder im Kader

Bei der Aufgabe, sich nach einer hervorragenden Bilanz in der Champions League auch national wieder zu sammeln, soll heute nicht zuletzt Jamal Musiala mithelfen, der bislang beste Münchner Spieler in dieser Saison. So hat der 19-jährige Super-Youngster seine Corona-Infektion gut hinter sich gebracht und wird heute Abend wieder im Kader stehen.

Auch Alphonso Davies kann nach seiner Schädelprellung aus dem Dortmund-Spiel (2:2) wieder spielen, während Kapitän Manuel Neuer den Bayern wegen schmerzhaften Schulterproblemen fehlen wird. Ein Fragezeichen steht indes bis kurz vor Spielbeginn hinter einem möglichen Einsatz von Matthijs de Ligt (Adduktoren) und Serge Gnabry (Kniebeschwerden). Können sie auflaufen?

Verfolgen Sie das Bundesliga-Topspiel zwischen den Bayern und Freiburg heute Abend ab 19.30 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)