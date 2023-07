FC Bayern gegen FC Rottach-Egern heute im Live-Ticker: Transfer kurz vor Anpfiff perfekt

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern trifft in einem Testspiel auf Rottach-Egern. © Bernd Feil/Imago

Der FC Bayern trifft im Trainingslager am Tegernsee auf den FC Rottach-Egern. Das erste Testspiel der neuen Saison im Live-Ticker.

Update vom 18. Juli, 17.53: Nach tz-Informationen soll sich Kim bereits im Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee befinden und heute Abend sogar das Testspiel gegen Rottach-Egern ansehen.

Update vom 18. Juli, 17.45 Uhr: Kurz vor dem Testspiel des FC Bayern gegen Rottach-Egern, als alles mit der Aufstellung rechnete, gaben die Münchner den Transfer von Min-jae Kim offiziell bekannt. Der 26-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2028 und kostet dem Vernehmen nach 50 Millionen Euro, da die Bayern von der Ausstiegsklausel gebraucht machten. Beim Rekordmeister soll Kim die Lücke schließen, die Lucas Hernandez hinterlassen hat. Nach tz-Informationen wird Kim am Freitag offiziell vorgestellt.

Vorbericht: Rottach-Egern – Der Ball rollt wieder. Der FC Bayern bestreitet am Dienstagabend, um 18.30 Uhr, sein erstes Testspiel für die kommende Saison. Während des Trainingslagers am Tegernsee treffen die Münchner auf den heimischen Klub FC Rottach-Egern.

Schützenfest erwartet: FC Rottach-Egern spielt nur in der Kreisklasse

Der FC Bayern riegelt seine Stars rund um das Trainingslager am Tegernsee ab, bei der Partie im Stadion am Birkenmoos gegen den FC Rottach-Egern können die Fans vor Ort ihre Stars aber live in Aktion sehen. Auch auf den sozialen Kanälen des FC Bayern wird das Testspiel übertragen.

Der FC Rottach-Egern ist in der Kreisklasse zu Hause, mehr als eine Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen dürfte das Duell für den Deutschen Meister also nicht sein. Vielmehr wird ein Schützenfest erwartet. Im August 2019 feierten die Bayern einen 23:0-Kantersieg, als Corentin Tolisso einen Viererpack schnürte. Im Jahr zuvor gelangen dem Außenseiter beim 2:20 immerhin zwei eigene Treffer.

Trainingslager am Tegernsee: FC Bayern bestreitet erstes Testspiel

Sportlich hat die Partie also keine allzu große Aussagekraft. Nach den ersten Trainingstagen gilt es für Trainer Thomas Tuchel darum, die Belastung seiner Stars überlegt zu steuern.

Das heißt aber nicht, dass im Trainingslager oder der Partie gegen Rottach-Egern kein Zug im Bayern-Spiel drin sein wird. Tuchel hat mit seinen Ansagen, als er beispielsweise Sadio Mané und Leon Goretzka angezählt hat, bereits die Konkurrenzsituation verschärft. Seine Aufstellung und Wechsel könnten als nächster Fingerzeig in diese Richtung interpretiert werden.

FC Bayern gegen FC Rottach-Egern heute im Live-Ticker: Neuer und Müller nicht fit

Kapitän Manuel Neuer, der sich noch im Aufbautraining nach Verletzung befindet, und Thomas Müller, der aus dem Trainingslager mit Hüftproblemen abgereist ist, werden dem FC Bayern gegen Rottach-Egern fehlen. Zwei anderen Profis hatte Tuchel die Reise ins Trainingslager sogar verboten.

Mit der Verpflichtung von Christoph Freund als neuem Sportdirektor ist dem FC Bayern dagegen neben dem Platz ein echter Transfer-Coup gelungen. Verfolgen Sie das erste Testspiel der Saison zwischen dem FC Bayern und dem FC Rottach-Egern heute, um 18.30 Uhr, hier im Live-Ticker. (ck)