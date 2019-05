Live-Ticker: Bayern gegen Leipzig - Fans warten vor dem Hotel auf die Mannschaften

Der FC Bayern München trifft im DFB-Pokal-Finale auf RB Leipzig. Holt Niko Kovac das Double? Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

FC Bayern München - RB Leipzig -:- (-:-), Samstag, 20.30 Uhr

FC Bayern München: - RB Leipzig: - Tore: - Schiedsrichter: Tobias Stieler (Hamburg)

Update vom 25. Mai, 11.19 Uhr: Neben dem FC Bayern bricht nun RB Leipzig vom Hotel zum Anschwitzen auf. Dort warten weit weniger Anhänger vor dem Mannschaftsbus - darunter aber auch zwei Fans in Lederhosen und Bayern-Schals. Wollen sie die Sachsen verunsichern? Selbst wenn - Emil Forsberg und seine Teamkollegen machen einen lockeren Eindruck und geben Autogramme.

Schon am Vormittag waren laut Aufnahmen von Sky Bayern-Fans lautstark am Hotel vorbeigeradelt. Sie dürften ab 12 Uhr wohl auch auf dem Fanfest am Breitscheidplatz zu sehen sein. Dort wird man dann vielleicht auch auf einen jungen Leipzig-Fan treffen, der sich am Sky-Mikrofon zur Zukunft seines Lieblingsspielers Timo Werner äußerte: Hoffentlich bleibt er - „aber die Bayern könnten ihn auch gut gebrauchen“. Wie der aktuelle Stand bei den Verhandlungen ist, weiß tz.de*: RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff präsentierte den Timo-Werner-Plan.

Update vom 25. Mai, 10.45 Uhr: Der FC Bayern ist zu einem leichten Training aufgebrochen. Vom Hotel ging es mit dem Bus zur kleinen Morgeneinheit, viele Fans hatten auf die Stars vor dem Ritz-Carlton am Potsdamer Platz in Berlin gewartet. Joshua Kimmich und Serge Gnabry nahmen sich Zeit für Fotos und Autogramme, Franck Ribéry wurde von den Anhängern mit Sprechchören gefeiert.

Er bedankte sich per Handzeichen bei der Menge und verschwand schließlich schnellen Schrittes im Bus. Handzeichen ist das Stichwort - Karl-Heinz Rummenigge äußerte sich zur Zukunft von Niko Kovac. Außerdem gibt es neue Entwicklungen in Sachen Leroy Sané, wie tz.de* berichtet.

In Berlin steppt schon der Bär!



ℹ Auch in diesem Jahr könnt ihr wieder kostenlose #FCBayern-BikeTaxis nutzen. @FCBerni12 #RBLFCB #ServusBerlin pic.twitter.com/cFYGmudYzu — FC Bayern München (@FCBayern) 25. Mai 2019

Währenddessen ist die Stimmung bei den Bayern-Fans und Berni vor dem Brandenburger Tor bestens.

Live-Ticker: Bayern gegen Leipzig - Holt Kovac das erste Double seit 2016?

Berlin - Am Samstag ist es so weit. Niko Kovac könnte mal wieder das Double nach München holen. Zuletzt gelang das im Jahr 2016. Gegen RB Leipzig erwartet ihn allerdings eine schwere Aufgabe. Die Sachsen sind nicht zu Unrecht Dritter in der Bundesliga geworden. Mit Ralf Rangnick wartet auf der anderen Trainerbank ein echter Taktikfuchs, der sich für das Finale bestimmt einiges einfallen lässt.

Eine Nebenrolle wird auch Timo Werner spielen, der immer wieder mit den Münchnern in Verbindung gebracht wird. Gerüchten zufolge coacht auch Kovac um seine Zukunft. Nur ein Double soll laut Gerüchten seinen Trainerjob sichern - wenn überhaupt. Manch ein Medium behauptete sogar, dass der Abschied so oder so beschlossene Sache sei.

Wichtig wird sein, wie der Trainer aufstellt? Wir haben die Möglichkeiten positionsweise aufgedröselt. Manuel Neuer ist beispielsweise eine fragliche Personalie. Kovac, Rangnick, Willi Orban und Neuer waren zudem auf die Pressekonferenz am Freitag geladen.

Egal wie das Spiel ausgeht, der FC Bayern plant auf jeden Fall eine Feier auf dem Marienplatz. Das Gebiet ist weitgehend abgeriegelt. Münchner Einwohner sollten das auf jeden Fall beachten, wie tz.de berichtet.

