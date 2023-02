Brisanz vor Bayern-Spiel: PSG-Ultras legen sich mit Pariser Team an - Video zeigt Pyro-Eskalation

Von: Patrick Mayer

Bei Paris Saint-Germain rumort es vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Bayern gewaltig. Die PSG-Ultras gehen auf Konfrontation mit der eigenen Mannschaft.

München/Monaco/Paris - Presnel Kimpembe hatte Schwerstarbeit zu verrichten. Der Innenverteidiger von Paris Saint-Germain stand im „Stade Louis II“ von Monaco vor den aufgebrachten PSG-Ultras.

Paris Saint-Germain: Beim Bayern-Gegner läuft es nicht in der Ligue 1

1:3 hatte der französische Serienmeister die Generalprobe für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern (Dienstag, 21 Uhr, hier im Live-Ticker) verloren. „Ruhig, ruhig! Vielen Dank, dass ihr für uns gesungen habt“, sagte der 27-Jährige ins Megafon und entschuldigte sich stellvertretend für die Mannschaft für das Ergebnis im Fürstentum. Es war nach einem blutleeren Auftritt die dritte Niederlage in den vergangenen sieben Spielen in der Ligue 1.

Deutlich zu wenig für die Ansprüche bei PSG, das als Tabellenführer dennoch einen komfortablen Vorsprung hat. Aber: Nach dem 1:2 bei Olympique Marseille ging binnen kurzer Zeit schon das zweite Prestigeduell verloren.

Pyro-Eskalation in Monaco: die Ultras von Paris Saint Germain. © https://www.youtube.com/@supportersaction

Paris Saint-Germain: PSG-Ultras zündeln vor Bayern-Spiel in Monaco

Der Protest und die Enttäuschung des eigenen Anhangs entlud sich schon während der Niederlage von PSG bei der AS Monaco. So hielten die Ultras ein großes schwarzes Banner hoch, auf dem stand: „Aufwachen! Ihr macht uns kaputt.“ Den gleichen Satz skandierte der großteils in schwarz gekleidete organisierte Anhang zudem aus dem Block heraus.

Nachdem Monaco nach Toren von Aleksandr Golovin (4. Minute) und Wissam Ben Yedder (18.) zunächst 2:0 und nach dem Anschlusstreffer des erst 16-jährigen Warren Zaire-Emery (39.) 2:1 geführt hatte, zündelten die PSG-Ultras letztlich reihenweise Pyro-Fackeln und warfen diese auf die Tartanbahn des Stadions (siehe Video).

PSG gegen den FC Bayern: Lionel Messi, Kylian Mbappé und Marco Verratti trainieren wieder

Nach der neuerlichen Niederlage ergriff schließlich auch Trainer Christophe Galtier vor den Fans das Megafon. In diesen „schwierigen Zeiten“ müsse man nun „zusammenstehen“, rief er ihnen entgegen. Nach der Partie meinte der 56-Jährige Südfranzose deutlich: „Wenn ich mir gerade keine Sorgen machen würde, dann wäre etwas ganz und gar nicht in Ordnung.“

Ob Paris seine fußballerische Schwächephase bis zum ersten Duell mit den Münchnern im heimischen Prinzenpark in den Griff bekommt? Am Montag (13. Februar) trainierten zumindest die zuvor angeschlagenen Superstars Lionel Messi, Kylian Mbappé und Marco Verratti wieder mit der Mannschaft. Sie alle hatten an der Côte d‘Azur gefehlt. Ob sich indes die Ultras in ihrem heimischen Stadion benehmen? Das Hinspiel am Dienstagabend wird Antworten liefern. (pm)