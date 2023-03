Macht FC Bayern den PSG-Trick? BVB wittert wohl Musiala-Bluff

Von: Christoph Klaucke

Jamal Musiala könnte das Duell seines FC Bayern mit Borussia Dortmund verletzungsbedingt verpassen. Der BVB wittert wohl einen Bluff.

München – Jamal Musiala hat sich verletzt. Der Bundesliga-Toptorschütze des FC Bayern droht ausgerechnet für das Gipfeltreffen mit Borussia Dortmund auszufallen. Doch der BVB traut dem Braten nicht so recht und wittert offenbar einen Bluff.

Name: Jamal Musiala Geburtsdatum: 26. Februar 2003 (20 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Offensives Mittelfeld Marktwert: 100 Millionen Euro

FC Bayern gegen BVB: Verletzter Musiala zittert um Topspiel

Musiala musste verletzt kurz nach der Ankunft bei der deutschen Nationalmannschaft schon wieder abreisen. Der Offensivspieler des FC Bayern hat sich offiziell einen Faserriss im linken Oberschenkel zugezogen. Wie lange Musiala ausfallen wird, wurde nicht kommuniziert.

Der 20-Jährige arbeitet nun an der Säbener Straße an seinem Comeback. Problem: Schon am 1. April kommt Tabellenführer Borussia Dortmund in die Allianz Arena. Für die Bayern, die einen Punkt Rückstand haben, geht es um nicht weniger als die Deutsche Meisterschaft. Für Musiala wird es bis dahin ein Wettlauf gegen die Zeit.

Wird Bayerns Jamal Musiala rechtzeitig für das BVB-Duell mit Jude Bellingham fit? © Anke Waelischmiller/Sven Simon/Imago

Bayerns Musiala verletzt: Erinnerungen an Wunderheilung von PSG-Superstar Mbappé

Musiala ist mit elf Toren und neun Assists jeweils Bayerns bester Torschütze und Vorbereiter in der Bundesliga. Klar, dass Trainer Julian Nagelsmann auf seinen Unterschiedsspieler nur ungern verzichten möchte, zumal auch Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting auszufallen droht. Musiala verpasste in dieser Saison nur ein Ligaspiel aufgrund einer Zerrung.

Die Situation erinnert unweigerlich an die Causa Kylian Mbappé vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern. Damals hieß es, dass der PSG-Superstar wegen einer Oberschenkelverletzung fehlen würde, doch FCB-Coach Julian Nagelsmann wollte das nicht glauben und witterte einen Bluff. Tatsächlich wurde Mbappé nach 57 Minuten eingewechselt und setzte die Bayern ordentlich unter Druck inklusive zweier Abseitstore.

Macht FC Bayern den PSG-Trick? BVB wittert wohl Musiala-Bluff

Setzen die Bayern jetzt selbst auf den PSG-Trick? Die Dortmunder rechnen offenbar bei Musiala mit der nächsten Wunderheilung, wie die Bild berichtet. Demnach will sich der BVB vorbereiten, als würden die Bayern mit ihrer Top-Elf antreten.

BVB-Superstar Jude Bellingham hingegen spielt mit England in der EM-Qualifikation in Italien und gegen die Ukraine – trotz Knie-Beschwerden. Nicht die optimale Vorbereitung auf den Klassiker in wenigen Tagen.

Bayern-Stars regenerieren daheim– BVB-Star Bellingham schleppt sich durch

Die Bayern-Stars Leroy Sané und Thomas Müller wurden erst gar nicht für die Nationalmannschaft nominiert, Choupo-Moting sagte die Reise in den Kamerun wegen Rückenproblemen ab. Sind die Bayern etwa cleverer als der BVB und schonen sich vor dem entscheidenden Meisterduell? Wie es geht, zeigte einmal mehr Thomas Müller, der nach der Bayern-Pleite und seiner Nicht-Nominierung abschaltet. (ck)